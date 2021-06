Appuntamento in giardino con il FAI: i Beni aderenti in Lombardia

Tornano i beni del FAI ,questa volta sotto un’ottica diversa: sabato 5 e domenica 6 giugno 2021 si terrà Appuntamento in giardino la manifestazione promossa da APGI – Associazione Parchi e Giardini d’Italia, in accordo con Rendez-vous aux jardins, che si svolgerà in contemporanea in numerosi Paesi europei.

Il FAI aderisce all’iniziativa in undici Beni da nord a sud dell’Italia, dove sono in programma visite speciali a cura di esperti giardinieri, paesaggisti e storici, approfondimenti botanici per grandi e bambini, passeggiate nella natura e altre attività dedicate al “verde”. Cinque di questi luoghi si trovano in Lombardia, tra Como, Milano, Bergamo e Varese.

Appuntamento in giardino: i luoghi FAI in Lombardia

Per tutti i luoghi aperti per l’evento la prenotazione è fortemente consigliata, mentre per Villa Della Porta Bozzolo è obbligatoria. L’ingresso ha un biglietto d’ingresso differenziato per ogni luogo.

Villa Necchi Campiglio, Milano, entrambi i giorni, alle ore 11 e alle ore 15 : Villa Necchi Campiglio a Milano offrirà la possibilità di partecipare a visite straordinarie in giardino, condotte da una guida d’eccezione, Luca dell’Acqua, il giardiniere della dimora. Perché c’è un orto in centro città? Perché con il legno del tasso si costruivano arco e frecce? Quante specie di camelia esistono? Tra nozioni botaniche e curiosità storiche, i visitatori avranno la possibilità di conoscere i segreti di questo piccolo gioiello nel cuore di Milano e comprendere le cure quotidiane, attente e appassionate, necessarie a conservarlo.

Biglietto : Intero € 5

Biglietto parco + visita guidata : Intero € 11; Studenti (fino a 25 anni) € 10; Iscritti FAI € 6. Prenotazione obbligatoria.

Biglietto: Intero € 8; Ridotto (6-18 anni) €4; Iscritti FAI € 3; Studenti (fino a 25 anni) €6; Famiglia (2 adulti e figli fino a 18 anni) € 13; Residenti Comune di Varese € 6

Biglietto di ingresso ai Giardini di Palazzo Moroni: Intero € 5; Ridotto (6-18 anni): € 2; Iscritti FAI: gratuito; Studenti (fino a 25 anni): € 3; Famiglia: € 12. Tariffe Visite Guidate ai Giardini e Attività con Orto Botanico disponibili sulla pagina ufficiale del FAI dedicata al Palazzo.

Biglietto: incluso nel costo dell’ingresso. Intero € 11; Ridotto (6-18 anni): € 6; Iscritti FAI e Residenti Comune di Tremezzina: ingresso gratuito; Studenti (fino a 25 anni): € 9

Modalità di ingresso nei Beni FAI

In tutti i Beni la visita sarà contingentata per numero di visitatori e, ove possibile, organizzata a “senso unico” per evitare eventuali incroci. Le stanze più piccole e quelle che non permettono un percorso circolare saranno visibili solo affacciandosi; le porte saranno tenute aperte onde ridurre le superfici di contatto. Sarà d’obbligo indossare la mascherina per tutta la durata della visita. Saranno inoltre a disposizione dispenser con gel igienizzante sia in biglietteria che nei punti critici lungo il percorso.

Il giorno precedente l’appuntamento, i partecipanti che avranno effettuato la prenotazione (vivamente consigliata)

riceveranno una mail con le indicazioni sulle modalità di accesso e un link da cui scaricare materiali di supporto

alla visita nel Bene, a cura dell’Ufficio Affari Culturali FAI. Gli stessi materiali, che non saranno più distribuiti in

formato cartaceo, saranno accessibili in loco su supporti digitali grazie a un QR Code scaricabile direttamente in biglietteria.

L’accesso alla biglietteria, al bookshop e ai locali di servizio sarà permesso a un visitatore o a un nucleo famigliare alla volta; nei negozi FAI i clienti dovranno indossare la mascherina, e saranno a disposizione guanti monouso, qualora fossero preferiti all’igienizzazione delle mani. Si invita inoltre a effettuare gli acquisti con carte di credito e bancomat, per ridurre lo scambio di carta tra personale e visitatori. L’accesso è vietato a chi abbia una temperatura corporea superiore a 37.5°.