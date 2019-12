Eccoci arrivati al weekend che ci porta dritti alle Feste! Sarete alle prese con gli ultimi acquisti? Magari state invece preparandovi per una partenza? In ogni caso non perdetevi l’occasione di fare un giro in una Milano sfavillante di luci e atmosfera natalizia! Tra mercatini, luminarie e tantissimi eventi per i più piccoli ci sarà solo l’imbarazzo della scelta.

Eventi nel weekend

Un weekend a tutta musica quello che sta per aprirsi. L’Auditorium di largo Mahler organizzare tutta una serie di concerti per le feste. Il 19 e 20 dicembre alle ore 20.30 si terrà il concerto di Natale dei Kings’ Singers e dell’Orchestra Sinfonica di Milano Giuseppe Verdi. Acquistando i biglietti la donazione sarà interamente devoluta a Medici Senza Frontiere. Il 18, 19 e 22 dicembre (alle 20 mercoledì e giovedì e alle 16 di domenica) è invece in programma un concerto di Natale con una selezione di brani a tema.

E poi Eros Ramazzotti torna a Milano per concludere il trionfale Vita ce n’è World Tour. Sul palco del Mediolanum Forum di Assago promuoverà l’album, il 15esimo della sua carriera, che porta lo stesso nome del tour, ma siamo sicuri che ci sarà spazio anche per i suoi grandi successi del passato: l’appuntamento è per venerdì 20 dicembre 2019.

Non dimentichiamo naturalmente l’atmosfera natalizia! Da pochi giorni gli Elfi hanno trovato una casa speciale a Milano: il Castello Sforzesco! Nel cortile più grande, chiamato “delle armi”, hanno costruito le loro casette per incontrare i bambini alla luce dell’albero di Natale decorato per l’occasione, tra tanti giochi.

Anche la Stazione Centrale si veste a festa, ma la vera novità del villaggio firmato TIM è rappresentata da una lunghissima e altissima zipline che permette un volo d’angelo su Piazza Duca d’Aosta. Un’esperienza decisamente da non perdere.

Parlando di altezze proibitive non possiamo non consigliare anche una visita alla Torre Branca, per l’occasione trasformata da Pandora in un osservatorio delle stelle nell’ambito del progetto Stargazing: in programma installazioni, giochi di luce ed esperienze immersive.

Natale a Milano: mercatini, villaggi e piste di pattinaggio

Eventi per bambini a Milano

Eventi gastronomici

Cinema a Milano

Mostre a Milano

-> Nuovo piano tariffe per i Musei Civici di Milano in vigore dal 17 giugno

Gite fuori porta

Alla scoperta di Milano

