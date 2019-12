Yoga, running, bicicletta: lo sport da fare questa settimana a Milano

L’estate è finita ed è tornato il momento di fare sport. Palestra, calcetto, piscina certamente, ma ci sono anche tanti altri eventi gratuiti fra open day e singoli corsi per ritrovare il giusto equilibrio mente – corpo. Andiamo a scoprirli insieme per tutta la stagione di questo autunno 2019.

Se preferite mostre di sport, eventi sportivi da guardare e altro, anche senza campionato attivo, consultate il nostro spiegone sport da guardare.

Eventi sportivi settembre 2019

FIT-RUN Decathlon Experience

Sabato 21 e domenica 22 settembre

Decathlon offrirà ben due giornate che consentono di fare fitness e running a tutti i cittadini milanesi in pieno centro di Milano. La possibilità di esercitarsi seguiti da più personal trainer e imparare moltissimo sul fit-run. Inoltre ci saranno lezioni gratuite di yoga e pilates con accompagnamento musicale. In più esercizi di ginnastica dolce, corpo libero, cardio boxe e altre attività.

Attenzione che domenica mattina ci saranno una gara competitiva (FIDAL) dentro Parco Sempione e una non competitiva di 10 km sempre nella stessa cornice.

Appuntamento da sabato mattinain Piazza del Cannone a Milano. Altri dettagli su costi alle gare o altro sul sito del comune di Milano.

Yoga Open Day @babilahostelsabato

Sabato 21 settembre

Se non conoscete l’hastanga è il momento di scoprire che cos’è? Una lezione gratuita, per voi, al Babila Hostel di Milano, per uno stile dinamico e ripetitivo, ma salutare. L’occasione per staccare la spina dallo stress e dai rumori della vita cittadina e sciogliere tono muscolare. Concentrarsi su coordinazione ed equilibrio. Terrà lezione l’insegnante di hashtanga Silvia.

Appuntamento alle 11.30 sabato 21 settembre al Babila Hostel di Milano, via Conservatorio 2/A (fermata M1 San Babila).

Upa Yoga Free yoga sessionsabato

Sabato 21 settembre

Altra lezione di yoga gratuita sarà offerta al Consolato Generale dell’India a Milano. Stavolta si tratta di yoga, in tutte le sue forme: spiritualità, benessere e viaggio interiore. La lezione sarà tenuta da Isha Foundation, associazione benefica con sede nel Regno Unito il cui scopo è migliorare la qualità della vita delle persone. La sessione di yoga sarà semplice e praticabile poi anche da soli. Il praticare lo yoga, ricordiamolo sempre, garantisce equilibrio, vitalità, concentrazione e salute fisica.

Appuntamento sabato dalle 11:30 alle 12.30 al Consolato Generale dell’India, piazza Paolo Ferrari (fermata M1 – San Babila).

Info registrazione e altro su Eventibride.

Una palestra per l’anima: open day con il tema di semplicemente spazio

Sabato 21 settembre

Ricomincia l’attività olistica di Semplicemente Spazio e allora è pronto un open day per far fare esercizio al vostro corpo.

Al mattino il programma prevede tonificazione, yoga ed esercizi di pratica.

Al pomeriggio, invece, altri esercizi pratici concentrati su mindfulness e mindful eating per far collaborare serenità alimentare e quella mentale.

Si può prendere parte ad alcune attività o assiste e chiedere informazioni, anche nelle semplici pause. Informazioni più complete modalità di partecipazione sul sito Eventbride.

Appuntamento sabato dalle 10:30 alle 18:00 presso Semplicemente Spazio, via San Calogero 3, Milano (fermata M2 Sant’Agostino).

La Bellezza è nei Muscoli – Corso di Naturopatia Kinesiologia Cronoquantica

Sabato 21 e domenica 22 settembre

Ma se non vi bastano poche ore, ma vi serve una full immersion di benessere e movimento, allora non perdetevi il weekend lungo del corso di Naturopatia e Kinesologia Cronoquantica.

Tecniche per portare i muscoli in equilibrio attraverso i punti riflessi, neurolinfatici, neurovascolari, riflessi spinali e riflessologia del piede.

La Bellezza nei Muscoli vi aspetta da sabato 21 alle 09:30 fino a domenica alle ore 18;30 in via Saverio Mercadante nr.7 (fermata M2 e M1 Loreto).

Info su costi e modalità del corso su Eventibride.

Spazio per sé: presentazione attività 2019/20

Sabato 21 settembre

Altro open day dalle parti di Milano per avvicinarsi allo yoga, alla bioenergetica e alle pratiche minfulness. Stavolta è lo Spazio per sè di Simona Vignati a inaugurare le proprie attività per la stagione. Sarà l’occasione per provare lo yoga nelle sue molteplici sfumature e varietà.

Appuntamento sabato dopo le 10:30 presso Spazio per sè di Simona Vignati in via Giovanni da Milano nr. 6.

One Day in Yoga Festival- Beyond the last frontier

Sabato 21 settembre

Grande evento sabato 21 settembre per i neofiti dello yoga e per gli yogiti milanesi. Un festival yoga per unire maestri e coloro che vogliono praticare yoga. La pratica dell’evento prevede lo sviluppo e l’apprendimento di tutti gli 8 stili yoga: hatha yoga, yin yoga, vinyasa, ashtanga, jivamukti, anukalana, acroyoga e yoga meditation.

Sarà una festa di spiritualità e benessere per rilassarsi e per ricaricare le energie. Previsto anche lo spazio olistico con massaggi ayurvedici, thai e bagni sonori. Per tutti coloro che vorranno aderire ci saranno ben cinque spazi dove esercitarsi.

Il grande festival vi aspetta sabato dalle 10: alle 18:00 in via Luigi Nono 7 a Milano (fermata M5 Cenisio).

Per il programma completo e la quota di partecipazione consultate sito di Eventiyoga.

GetFit al Parco@Milano Green Week ’19

Domenica 22 settembre

Proseguono anche le domeniche per i super sportivi. Non solo in estate, ma anche per la prima parte dell’autunno la Getfit mette a disposizione i suoi istruttori per un sano allenamento all’Arco della Pace. L’attività è gratuita e durerà fino a metà ottobre. Potrete esercitarvi per una sessione con media durata, praticando esercizi sia facili che difficili, adatti a chi fa palestra e anche a chi non la pratica con continuità.

Il ritrovo è presso le gradinate alle 11:00 all’Arco della Pace a Milano.

Leonardo500 in bicicletta: la cerchia e il naviglio piccolo

Sabato 21 settembre

Nell’ambito del cinquecentenario l’associazione Ciclobby di Milano (FIAB) organizza una breve gita in bicicletta per visitare la zona della Martesana, quelle dei Navigli e quelli dove furono ideate le celebre conche e un giro completo della cerchia interna della Milano centro storico. Un giro ampio e in partnership con BikeMi.

Ritrovo alle 09:00 in Piazzetta Reale in Duomo, con partenza alle 09:30.

La coperta scucita: soluzioni innovative nell’hinterland milanese

Sabato 21 settembre

Sabato ciclobby oltre all’evento dedicato a Leonardo propone un particolare e curioso giro esplorativo nell’hinterland milanese con visite a interventi urbani ed extraurbani della zona Nord di Milano. Una gita in compagnia di tecnici e progettisti per un vero e proprio passaggio cicloesplorativo alla ricerca di soluzioni per far Milano sempre più ciclabile.

Nell’ambito di Milano Bike City, l’evento vede fra gli organizzatori Cicloturismo, MTB, Ibride e Gravel.

Il ritrovo è alle 09:00 presso la stazione di Cadorna.

Per le modalità di costo, pranzo al sacco e biglietti dei treni regionali consultate la pagina web di FIAB Milano.

Spiciulart- Leonardo 500 – Bike Tour – Ufficiale

Domenica 22 settembre

Unire cultura, ammirazione a una bella e sana attività fisica? Sì, domenica 28 a Milano è possibile. Infatti in occasione delle celebrazioni per i Cinquecento anni di Leonardo Da Vinci, ci sarà il Bike Tour ufficiale. L’occasione per girare per la zona del centro storico milanese e ammirare i capolavori architettonici, ingegneristici e pittorici del genio toscano. Una guida guiderà gli appassionati a riscoprire quei punti della città dove si svilupparono le idee leonardesche o furono fonte di ispirazione per progetti futuri. Sarà un tour rivisitare Leonardo nei due periodi in cui soggiornò a Milano: dal 1482 al 1499, a servizio del duca Ludovico Sforza, detto Ludovico il Moro e dal 1506 al 1513, sotto la protezione dei Francesi che avevano conquistato la città. Inizio del tour alle 15:00 e conclusione alle 18:00.

Appuntamento dalle 15:00 di domenica in via Ponte Seveso a Milano. Il tour prevede delle tappe anche lunedì 23 settembre. Conclusione prevista alle 18:00.

Altre informazioni più chiare sono disponibili all’indirizzo mail: info@spiciulartbiketour.com.

Deejay 100

Domenica 22 settembre

Se volete partecipare alla gara ciclista della Deejay 100 trovate tutte le info utili sul sito del Comune di Milano e altri dettagli nel nostro spiegonesportdaguardare.

Cintura Rosa

Una bella iniziativa da evidenziare, anche se non è un evento sportivo è questa. L’Associazione Internazionale Tutela Diritti AITD ha deciso tramite il progetto “Cintura Rosa” di offrire un corso gratuito presso l’Associazione di Teatroterapia Angoli di Luce alle donne dai 18 ai 30 anni, che insegni loro a difendersi fisicamente e psicologicamente. E potremmo dire viste anche le recenti voci di cronaca più che uno sfizio, una necessità da provare.

Il corso prevede 10 lezioni di 2 ore con frequenza una volta a settimana. L’appuntamento a Milano in via Moroni.

Argomenti del corso sono i seguenti:

Consapevolezza e sapere

Focus sugli oggetti di difesa/offesa

Forma mentale

Percezione e azione: gestione dello stress

Per partecipare al corso è necessario scrivere a info@aitdonlus.it.

Piagiama Walk&Run

Venerdì 27 settembre

Il 27 settembre alle 6 del mattino in piazza Tre Torri parte la Pigiama Walk&Run, corsa non competitiva promossa da Milano Loves You in collaborazione con Lilt Milano.

La Pigiama Walk&Run ti consente di vivere l’alba milanese come non l’avete mai vista. Le quote di iscrizione verranno devolute al 100% alla campagna di prevenzione “Nastro Rosa” contro i tumori femminili della Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori di Milano.

La corsa prevede 40 minuti all’insegna del divertimento, della voglia di stare insieme e, soprattutto, della solidarietà.

Le modalità sono due: corsa con esperti o camminata.

Tutti i partecipanti sono invitati a presentarsi in pigiama (la maglietta è fornita nel pacco gara).

Venerdì 27 settembre

La Capoeira è un’arte marziale brasiliana che fonde elasticità a musica ed rappresenta un’esperienza di lotta interiore e ritmo. La Capoeira di oggi è un’arte che combina la plastica e la bellezza della danza, musica, ritmo e acrobazie spettacolari. Le lezioni proposte non richiedono particolari abilità e valgono anche per principianti.

L’appuntamento è presso ICOS – Associazione Sportiva Dilettantistica Culturale, 4A Via Luigi Pirandello a Milano.

Yoga sotto le stelle

Sabato 28 settembre

Una sessione di Yoga sotto le stelle, all’interno di Parco Sempione. Terza edizione per questo evento in notturna! ideale per restare in città, ma viversi l’attimo di pace con se stessi.

La cornice dell’evento sarà il Teatro Burri, al Parco Sempione.

WAMI, in collaborazione con Spera Hot Yoga, ha organizzato dunque una lezione di yoga e meditazione , sotto le stelle per sabato 28 settembre dalle ore 19:00.

GetFIT AL PARCO

Venerdì 27 e domenica 29

Proseguono gli appuntamenti con le attività sportive di GetFIT. Sempre pronti gli allenamenti funzionali in alternanza a quelli mindfulness per esperti e principianti. Ricordiamo che gli eventi GetFIT si inseriscono all’interno della Milano Green Week, la settimana dedicata all’ambiente e agli stili di vita sostenibili promossa dal Comune di Milano. Si comincia venerdì 27/9 e si chiude il 29. Qui tutti gli allenamenti e i programmi previsti:

Venerdì 27/9 Milano Green Week

ore 8:00 – Attività Mente & Corpo, Parco Sempione

ore 13:30 – Attività Mente & Corpo, Parco Sempione

ore 13:30 – Allenamento Funzionale, Parco Ravizza

ore 19.00 Allenamento Funzionale, Parco Sempione

sabato 28/9 Milano Green Week

ore 9:30 – Attività Mente & Corpo al Parco Sempione

ore 10:30 – GetFIT Street Workout @ Arco della Pace, un evento fitness a tappe di puro divertimento con la musica. Per info e iscrizioni https://www.facebook.com/events/503490753810401/

ore 17:00 – Attività Mente & Corpo, al Parco Pagano

ore 17:00 – Allenamento Funzionale, al Parco Largo Marinai D’Italia

ore 18:00 – Allenamento Funzionale, al Parco Sempione

domenica 29/9 Milano Green Week

ore 9:30 – Attività Mente & Corpo@ Parco Sempione

ore 10:30 – allenamento Funzionale @ Parco Sempione

ore 18:00 attività Mente & Corpo @ Parco Sempione

Progetto Road to Iceland

Sabato 28 settembre

Un evento davvero originale che potrebbe interessare sportive e sportivi è quello del progetto “Road To Iceland”. Una serie di incontri che combinano la guida di una BMW con gli impegni della Milano Green Week con l’impegno di preservare le risorse ambientali. BMW proporrà un contenuto emozionale collegato a incontri con psicologi ed esperti di nuovi tecniche di respiro. Questo è denominato “The Science Of Breath”.

Appuntamento sabato 28 settembre alle ore 16:00 con la giornalista Chiara Besana, lo psicologo Emanuel Mian di Emotifood per incontrare Daniele Vecchioni fondatore del metodo correrenaturale.

E in più la grandezza dell’evento è quella di poter provare le bmw I3 e I8 e in omaggio una merenda naturale curata da #dorimonza.

Gara ciclistica endurance Ganten Monza 12H Cycling Marathon

Sabato 27 e domenica 29

Laguna Running SSDrl, in collaborazione con MG Sport organizza la 5° edizione della gara ciclistica endurance Ganten Monza 12H Cycling Marathon che si disputa sulla pista dell’Autodromo Nazionale Monza con partenza alle ore 19,00 di sabato 28 e chiusura alle ore 7,00 di domenica 29 settembre. Le modalità di partecipazione sono due:

solitaria

team da 2, 4 e 8 partecipanti (maschili, femminili o misti).

Per chi ama lo sport della biciletta competitivo o meno è questa esperienza in notturna una straordinaria occasione di divertirsi.

Yoga e meditazione: a Milano torna Wanderlust 108

Domenica 29 settembre

Wanderlust leader globale dello yoga lifestyle arriva con la seconda data italiana a Milano. Per una lezione di yoga davvero cool è stata scelta la cornice di City Life il 29 settembre.

Il programma è suddiviso in due parti:

Corsa di 5 km

yoga e meditazione per 90’

E’ tutto pronto per una giornata davvero unica: musica, cibo salutare e mercatini artigianali. Wanderlust prevede per la giornata anche workshop e attività di benessere esperienziale.

Con l’organizzazione di “The Uncommons” si proporranno diverse attività yoga: aerial yoga, acro-yoga, hooping, meditazione con campane tibetane, lezioni di yoga con i migliori insegnanti a livello internazionale.

PittaRosso Pink Parade

domenica 6 ottobre

Domenica 6 ottobre si corre per beneficenza a Milano. Ci sarà infatti la sesta edizione della PittaRosso Pink Parade. Corsa, attività e tanta sana beneficenza. Anche quest’anno i punti vendita PittaRosso e la fondazione PittaRosso PInk Parade devolveranno l’incasso a favore della fondazione Umberto Veronesi per la lotta contro il cancro. In particolare particolare attenzione per la forma tumorale al seno femminile.

Il percorso prevede un lungo tragitto che da Piazza Castello raggiunge la zona del Sempione, per poi virare verso Cadorna, San Babila e La Scala e poi ritornare verso Piazza Beltrame.

Oltre alla modalità runner, ci sarà anche quella della camminata per 5 km. Si può contribuire con varie forma di beneficenza: quota iscrizione, t-shirt e gadget.

Per info su costi d’iscrizione e modalità visitate il sito ufficiale di PittaRosso Pink Parade.

Appuntamento per gli attitudinari di esercizio fisico domenicale alle ore 10:00 del 06/10 in Piazza Castello. Ricordiamo che il villaggio PittaRosso Pink Parade sarà presente in Piazza del Cannone per iscrizioni e animazione con Radio 101.

PILOXING® SSP Instructor Training Workshop – Milan – MT: Stefano D.

domenica 6 ottobre

Piuttosto interessante è anche il corso organizzato a Sesto San Giovanni dalla Core’s Band Academy. Esercizi per migliorare fisico e mente per un’intera giornata e apprendere un modo muovo di fare workout. L’idea è far diventare il fitness un’attività che dia anche motivazione e non solo rafforzamento dei muscoli e snellimento del corpo. Pilates e boxing per un full body workout.

Informazioni più precise sulla pagina di Eventa Milano.

Appuntamento alle ore 09:00 presso Core’s Band Academy a Sesto San Giovanni, in via Felice Cavallotti n. 171.

Lezione gratuita di Ashtanga yoga

domenica 6 ottobre

Lezione gratuita di una delle tante specialità dello yoga: l’ashtanga. Un’ottima occasione per provarla ci sarà domani a Milano.

Dalle ore 18:00 alle 19:30 in via Francesco Guicciadini a Milano. Info su Eventa Milano.

Open day Total Studio Gym Concept

sabato 12 ottobre

Open day per tutti gli appassionati di sport. Il numero è limitatissimo e ci saranno due corsi disponibili. Prenotazione obbligatoria.

Due tipologie di corso: pilates group su macchine e con un teacher che seguirà e quello maggiormente dedicato alle donne, il cross-lady, finalizzato al tono muscolare e al dimagrimento.

Ulteriori info a info@totalstudio.it

Appuntamento dalle 10:00 alle 12:00 presso via Via Pasquale Sottocorno, 54.

Lezione di prova gratuita corso : Yoga in gravidanza

sabato 12 ottobre

Se siete in stato di gravidanza e volete trovare un modo per gestire lo stress pre-parto, un programma davvero interessante è quello del corso di Emanuela Consoli.

Istruttrice certificata di yoga e pilates, aiuta le mamme dal 6° mese in su a rinforzare il corpo, donando tranquillità e serenità. Per ulteriori info sulle possibilità di fare il corso gratuito in base allo stato di gravidanza consultate Eventbride.

Appuntamento dalle 09:30 alle 10:30 sabato 12 ottobre in via Ruggero Bonghi a Milano.

Upa Yoga – Free Session in Milano (Session in Italian)-Italy

sabato 12 ottobre

Sabato 12 ottobre ci saranno sessioni olistiche gratuite per migliorare salute e status mentale, passando da quello di stress a quello di pace e gioia.

Questi corsi gratuiti di yoga sono sessioni olistiche, facili da praticare, per migliorare salute, gioia, pace, amore, successo, esplorazione interiore, e la vitalità dell’individuo nel suo insieme. Sono strumenti creati su misura per far fronte al ritmo frenetico della vita moderna.

Il centro è aperto da 7 anni e anche questo corso non richiede esperienza precedente.

Per ulteriori informazioni visita il sito: www.ishayoga.eu

Oppure inviaci un’email a offering.europe@ishafoundation

Appuntamento sabato 12 ottobre al Consolato Generale dell’India/ Piazza Paolo Ferrari, 8 Milano.

Spera Yoga for Beginners

sabato 12 ottobre

SPERA YOGA for BEGINNERS, è aperta a tutti i livelli. Si focalizza sulla preparazione adatta a livello alimentare per fare yoga e offre una lezione sia per beginners che per experts della pratica. La sessione consiste in una comprensione di base ed esperienziale intorno agli allineamenti per ogni corpo. Verranno appresi i movimenti e le posture più comuni.

Alla fine della sessione ci sarà una meditazione. Per altre info sul sito Eventibride.

Appuntamento il 12 ottobre ore 16:00 al Spera Hot Yoga di Via Gaspare Spontini.

Judo Experience

Domenica 13 ottobre

Con il patrocinio del comune di Milano e della Regione Lombardia un programma per tutti gli appassionati di judo. Possono iscriversi allievi cadetti e juniores sia maschi che femmine aderenti Fijlkam e ad enti di promozione sportiva che siano in regola con tesseramento per l’anno in corso.

Il programma prevede varie attività di judo fra cui l’incontro con il campione italiano Fabio Basile.

Appuntamento domenica dalle 13:00 alle 17:30 in via Iseo 10 a Milano. Per altre info sul programma sul sito Eventibride.

Deejay ten 2019

domenica 13 ottobre

Continuano gli eventi di Radio Deejay a Milano. Dopo la Deejay 100 del 22 settembre è pronta un’altra giornata di sport, non agonistico. Domenica da piazza Duomo partirà una corsa non competitiva di 5 km o di 10 km, a seconda delle proprie capacità. Per la prima è prevista una partecipazione libera, mentre per la seconda potranno correre solo i ragazzi dopo i 16 anni. Ovviamente i bambini sempre accompagnati se ne prendono parte.

Per info su modalità e costi sul sito Deejay Ten. Appuntamento alle 09.30, nella piazza più conosciuta di Milano.

Corso Yoga Masterclass con Krishan Verma

domenica 13 ottobre

Sri Sri Yoga Italia offre l’occasione di una giornata total yoga, in compagnia dello Yogacharya Krishan Verma.

Gli insegnanti Yogacharya Krishan Verma provenienti dal Canada saranno protagonisti di due masterclass. L’uno MORNING CLASS intitolato il “Silenzio della Mente” e concentrato sul controllo del pensiero, più la parte Asana a livello fisico.

Quello serale (Forza ed energia del Corpo) invece, più incentrato su contrazioni yogiche e al potere dei pranayama per risvegliare la forza fisica e il prana nel busto, migliorando la postura e il fluire dell’energia vitale.

Appuntamento domenica 13 ottobre ore 16:30 alla Dance Haus di via Tertulliano n.70.

Anukalana Yoga Lesson

domenica 13 ottobre

Lezione di Anukalana Yoga, che è una pratica di Hata Yoga fluida e fondata sul controllo del respiro. Il centro di Milano TeatRing promuove una lezione gratuita per domenica a pranzo.

Appuntamento alle 19:00 in via Privata Portoferraio n.4. Per ulteriori info contattate la pagina di Elisa Anukalana Yoga Milano.

Yoga Festival a Milano

Da venerdì 18 ottobre a Domenica 20 ottobre

Tre giorni di yoga intenso, con lezioni anche gratuite e più di 50 workshop dove rivolgersi per praticare yoga e conoscere i maestri di quest’arte. Oltre ad altre 100 diverse attività possibili. Apre da domani ufficialmente la 14° edizione dello Yoga Festival basato quest’anno sul tema della Liberazione o Moksa. Intendendo con questa parola uno svisceramento totale dai condizionamenti che portano negatività e infelicità. Per tutte le informazioni precise sugli orari e il programma completo visitate il sito del Comune di Milano o del Festival.

Appuntamento da venerdì al Palazzo del Ghiaccio di via Piranesi 14.

Mamma Day e Pilates Day

Sabato 19 ottobre

Per le mamme che non possono mai fare allenamento, perché devono dedicarsi ai propri figli, sabato 19 c’è una buona occasione per fare fitness.

Alla palestra di Total Studium è previsto un servizio gratuito di babysitting per i bambini.

Gli orari saranno dalle 10:30 alle 11:30 e dalle 11:30 alle 12:30.

Sempre nello stesso centro è prevista una sessione gratuita di pilates per due tipi di corsi su cadillac e reformer con teacher per un massimo 4 persone.

Appuntamento sabato dalle 10:00 alle 11:00 o dalle 11:00 alle 12:00 in via Pasquale Sottocorno.

Per altri informazioni la mail è info@totalstudio.it

Il Miglio di Milano

Sabato 19 ottobre

Altro grande evento, stavolta podistico sarà quello di sabato pomeriggio: il Miglio di Milano. Si correrà per la città milanese a partire dal punto di ritrovo al Parco Sempione per ben un miglio (1.609,34 metri). Ci saranno due tipi di corse: agonistica e non agonistica. La corsa è mista e si snoda su tre percorsi: sterrato del paro, asfalto stradale e pavè del centro storico.

La prima prevede la partecipazione di atleti con i requisiti descritti qui. Mentre la seconda è rivolta a tutti i praticanti liberi. Questa sarà divisa in 5 batterie: Generale, Corporate Mile, Dog’s Mile, Fa-Miglio e University Mile.

La manifestazione sarà aperta dal leggendario corridore Gennaro Di Napoli, detentore dal 1992 del record italiana sulla distanza del miglio. Per le informazioni più precise sui requisiti e orari e percorso fate riferimento al sito dell’evento.

Appuntamento al Parco Sempione intorno alle 10:00 per le iscrizioni e inizio gara previsto alle 13:00.

Walking Day

Domenica 20 ottobre

La Walking Day di domenica 20 ottobre sarà la 4° edizione di questa manifestazione non agonistica. La distanza del tracciato è di 8 km ed è aperta a tutte le età.

La Walking Day si focalizza sul benessere generato dalla camminata come attività di mobilità sostenibile e sana pratica sportiva. La quota di partecipazione sarà devoluta per beneficenza al Banco Alimentare in favore degli alimenti per le Caritas in Italia. Il costo di iscrizione è presente sul sito del Walking Day.

Appuntamento in Piazza del Cannone, all’interno del Parco Sempione, presso il Villaggio appositamente costruito.

CorriBicocca

Domenica 20 ottobre

Sarà a quanto pare un weekend all’insegna dell’attività podistica a Milano. Oltre alla Miglio e alla Walking Day, altro evento non competitivo o competitivo si terrà nella zona di Bicocca. Pronta, infatti, la seconda edizione di CorriBicocca per celebrare i vent’anni dell’Università.

Sono previsti due percorsi: quello non competitivo da 5 km, affrontabile anche in staffetta; quello non competitivo da 10 e infine quello per i corridori veri e proprio sempre da 10. Il percorso sarà intorno alle vie dell’Università.

Per tutte le modalità di partecipazione c’è il sito dell’evento: CorriBicocca.

Appuntamento alle ore 09:30 al Bicocca Stadium (ex Pro Patria) in Viale Sarca 205.

Vigorelli-Ghisallo

Domenica 20 ottobre

La Vigorelli-Ghisallo è la classica del ciclismo autunnale, non competitiva. Il percorso parte da Milano, presso il Velodromo Maspes- Vigorelli e arriva fino alla zona comasca di Magreglio. L’obiettivo è oltre a godere del percorso brianzolo e quello comasco collinare, incentivare l’attività ciclistica non competitiva e promuovere due pilastri del ciclismo milanese: il Velodromo (cui ricorre l’anniversario di fondazione il 28 Ottobre) e il Museo del Ghisallo del Magreglio.

A proposito di pilastri, presente alla corsa ci sarà un totem del ciclismo italiano, come Paolo Bettini.

Durante il percorso ci sarà una deviazione all’altezza del Ghisallo (colle piuttosto alto per i non professionisti) per permettere varie diramazioni meno faticose.

Infine l’idea da cui nasce questa manifestazione, aperta anche ad atleti paralimpici, è quella di creare una vera e propria pista cicloturistica da utilizzare perennemente.

Per altri informazioni più dettagliate visitate pure il Comune di Milano.

Appuntamento al Velodromo-Maspes – Vigorelli alle ore 08:00 in via Arona 19, a Milano.

GetFit al Parco

Domenica 20 ottobre

Come al solito, per i più sportivi e appassionati di fitness, si ripropone il consueto appuntamento con la GetFit e le sue sessioni in vari parchi di Milano. Come di consueto l’allenamento è volto a sviluppare mente, corpo e concentrarsi sulla funzionalità dei muscoli. Ecco qui l’elenco di tutti gli appuntamenti parco per parco:

Arco della Pace – il ritrovo è sulle gradinate

Parco di Trenno – il ritrovo è Chiosco Los Locos Via Novara 180

Parco Sempione – il ritrovo è in Viale Malta (strada principale) all’altezza del Bar Bianco

Parco Pagano il ritrovo è all’ingresso METRO via Burchiello / parcheggio SHARE N GO

Parco Largo Marinai D’Italia il ritrovo è alla fontana del parco lato corso XXII Marzo

Parco Ravizza il ritrovo è il Chiosco gelati ang. Via Vittadini Via Bach

Appuntamento nei rispetti punti di ritrovo alle 11:00.

La scalata del boschetto

Domenica 27 ottobre

Se volete invece divertirvi e fare sport lo stesso l’idea del weekend è “La scalata del boschetto”. Si tratta di una scalata fra tre squadre di pedalatori impegnati a percorrere il percorso in salita presso Porto di Mare, località Corvetto a Milano. La vetta arriverà a un livello di 150 metri e un dislivello.

Divertimento e opera di bene. Perché l’intero ricavato sarà devoluto in beneficenza all’Associazione Comunità Nuova per il progetto di contrasto all’uso di sostanze nell’area del boschetto. Inoltre si farà il possibile a finanziare progetti di recupero per tossicodipendenti. L’evento è stato messo all’interno del programma della Milano Montagna week.

Informazioni maggiori sul sito Eventbride.

Appuntamento domenica alle 08:00 presso via Fabio Massimo a Milano.

Trofeo Montestella Memorial Cristina Lena

Domenica 27 ottobre

Domenica 27 Ottobre si disputerà la 17^ edizione del Trofeo Montestella Memorial Cristina Lena, manifestazione di corsa che si correrà al Parco di Trenno.

La corsa porta il nome dell’atleta scomparsa nel 2009 Cristina Lena. Il Trofeo Montestella si percorre su un percorso di circa 8,3 km e propone due tipi di categoria: la non competitiva e la competitiva. La prima per tutti runner amatoriali e appassionati, mentre la seconda è per gli atleti.

L’area di percorrenza sarà tutta l’isola verde isolata dal traffico cittadino.

L’arrivo è previsto presso lo “Spazio Gorlini” adiacente al Centro Sportivo Viscontini.

Un breve tracciato del percorso che sarà tutto su asfalto è questo: un primo giro più breve, fino all’altezza dello storico Milan War Cemetery.Nella seconda tornata gli atleti arriveranno fino all’estremità meridionale del parco a confine con la via Novara, quindi il trotter e poi l’ippodromo.

Ricordiamo che la quota di partecipazione sarà a favore della AISM, associazione italiana che lotta contro la sclerosi multipla.

Appuntamento alle ore 09:00 presso il Centro Sportivo U.S. Visconti in via Giorgi n.10.

Incontro di meditazione attiva

Domenica 27 ottobre

Meditare e farlo da sdraiati, seduti e camminando. Migliorare la propria consapevolezza, aggiungere all’attività meditativa le campane tibetane e quelle tubolari. E infine meditare concentrandosi sul respiro e saperlo usare correttamente.

Per il costo dei biglietti e altre informazioni aggiuntive visitate il sito Eventibrite.

Appuntamento dalle 09:30 alle 10:30 in Corso Garibaldi n.77 (fermata M2) Milano.

Ottobre Watsu- con il corpo capisco

Domenica 27 ottobre

Un’iniziativa e un esperimento psicomotorio per adulti e per persone di ogni età davvero interessante. Gianluca Zanini, psicomotricista e operatore Watsu propone un nuovo modo di vedere e usare l’acqua come elemento di natura e di misura del nostro corpo. L’acqua diventa un linguaggio del corpo, della mente e del cuore che finora non conosciamo.

Per l’acquisto del biglietto o altre informazioni sul sito Eventbrite.

Appuntamento dalle ore 09:30 alle 15:30 presso via G. Galilei a Corsico n.16, vicino a Milano zona Lorenteggio.

Yoga e Yoga Nidra

Domenica 27 ottobre

Domenica mattina appuntamento nella zona Isola Garibaldi per una lezione di Bolla Zen.

Per tutti i dettagli dell’evento fate riferimento al sito Eventa.

Appuntamento dalle ore 10:00 alle 11:30 presso La Stecca 3.0 in via Gaetano De Castilla a Milano (Isola – fermata M2 Garibaldi o M5 Isola).

Playfight: la lotta che connette , cerchio aperto

Domenica 27 ottobre

Torna nuovamente dopo la pausa estiva e autunnale Playfight. la lotta innovativa che coinvolge mente e corpo. Una lotta leggere e controllata che aiuta le persone in parte a recuperare l’infanzia, e in parte a conoscere se stessi. E’ una lotta ludica e consapevole, matura e divertente. Ed è pure un modo per superare limite e paure.

Per informazioni sul dress code e modalità di iscrizione rivolgetevi alla pagina Facebook di Playfight.

Appuntamento alle ore 15:00 presso Studio RF in viale Tunisia 13 a Milano (zona M3 – Repubblica).

Yoga Practice in English with Ankit

Domenica 27 ottobre

Yoga Practice offre due ore di yoga Asana con maestri e sostegno per praticare al meglio questa disciplina dello yoga. Per ogni altra informazione su costi verificate sul sito Eventbrite.

Appuntamento dalle ore 17:00 alle ore 19:00 presso Yogamilan in via Luca Signorelli (Fermata M5 – Monumentale).

Eventi novembre 2019

Da Milano a Lodi e ritorno

Domenica 3 novembre

Una gitarella bella fresca e di prima mattina per tenersi allenati e rivedere una cittadina lombarda davvero carina. Questa è la proposta della FIAB di Milano per domenica.

L’itinerario sarà dal capoluogo lombardo all’Idroscalo, poi da lì Mezzate, Peschiera, San Martino, Lanzano e poi da qui si prosegue fino a Lodi e Lodi vecchia. Pranzo al sacco e modalità di ritorno da decidere.

Prenotazioni entro le 12:00 di sabato 2 novembre. Per altre informazioni leggete tutto il programma completo sul sito di Ciclobby.

Appuntamento allo ore 09: 00 in via Pietro Borsieri 4/E a Milano.

White Tantric Yoga – Milano 2019

Domenica 3 novembre

L’Associazione Ikyta Italia organizza per domenica una full immersione di Tantric Yoga. Cos’è il Tantric Yoga?

E’ una pratica di Tantra yoga che secondo i praticanti kundalini di yoga deriva da una pratica di un antico gruppo di meditazione. L’esercizio della Tranta yoga aiuta a captare i blocchi del nostro profondo subconscio ed elevare anima e corpo, con un risultato benefico. La forza di questa pratica è sulla concentrazione dell’energia verso l’universo e in connessione con gli altri oltre che con sé.

Informazioni sui prezzi e altre modalità più specifiche sul sito Eventibride.

Appuntamento dalle ore 08:00 alle 18:00 in via Giovanni Suzzani n.13 a Milano.

Free Spot at Ashtanga Yoga class

Domenica 3 novembre

Altra occasione di yoga e altro tipo di yoga. Dopo l’Anakulana e Tantric è il momento dell’Ashtanga. L’Ashtanga yoga è una sezione dello yoga che prevede la ripetitività di alcuni movimenti del corpo ripetendo le stesse posture in continuazione: in piedi, seduto e sdraiato. Così facendo ci si concentra sul movimento del corpo, si stacca la mente dal presente cittadino e ci si immerge nel nostro Io fisico e mentale.

Se avete bisogno di altre indicazioni, come per esempio, i prezzi e l’ubicazione esatta consultate il sito Eventbride.

Appuntamento dalle 16:00 alle 17:15 in via Francesco Guicciardini a Milano.

Anukalana Yoga Lesson

Domenica 3 novembre

Elisa Vezzosi della pagina Facebook Elisa Anukalana propone una lezione gratuita (la prima) di questo particolare yoga, l’Anukalana, basato sul respiro e sulla fluidità dei movimenti.

Per altre info su modalità e altri requisiti c’è il sito Eventibride

Appuntamento alle ore 19:00 presso Milano TeatRing in via Privata Portoferraio n.4

Hollis Week: il fuorisalone del benessere

Da lunedì 4 novembre a domenica 10

E poi per i fans e i maggior praticanti di yoga la grande occasione da lunedì con l’inizio della settimana di Hollis Week, il fuorisalone del benessere.

Una rete di centri ayurvedici, olistici, scuole e associazioni hanno creato una mappa per regalare a tutti i milanesi l’occasione di concentrarsi sul proprio benessere e di farlo gratuitamente. Un programma fitto di più di 50 eventi al giorno concentrati in una settimana. Eventi singoli, seminari, workshop, trattamenti e lezioni di svariate discipline dello yoga e delle arti del benessere: hashtanga, hatha, shiatsu, mindful, pranayama, darma, vinyasa, bagni sonori e campane tibetane. Una settimana per rigenerarsi e approfondire le proprie passioni o conoscere nuove esperienze di vita.

Oltre allo yoga, all’ayurveda e allo shiatsu ci sarà spazio per pilates e Tai Chi.

Il programma completo è sul sito della manifestazione: Hollis Week.

Ricordiamo che la partecipazione è gratuita, ma che possono esserci delle limitazioni per il numero di posti, quindi vi consigliamo di prenotarvi il prima possibile!

Mataji Shaktiananda: La Madre dell’Incontro. WORKSHOP “SHIVA KRIYA YOGA”

Sabato 09 novembre

Non conoscete lo Shiva Kriya Yoga? Ecco un’occasione per apprenderlo. Saranno moltissimi i workshop come questo aperti in varie città del mondo proprio sabato 9. La possibilità è iniziare a conoscere una pratica che poi può diventare quotidiana e che aiuteranno l’individuo a migliorare il proprio percorso interiore.

L’evento sarà organizzato da Shiva Kriya Yoga – Scuola Valori Divini.

Altre informazioni sul sito Eventbrite o via mail a Italia@evdsky.com.

Appuntamento dalle 15:30 alle 20:00 in via Pietro di Pietramellara 10 a Milano.

Connect to yourself

Sabato 9 novembre

Davvero interessante questo evento a Milano. Un due ore a congiungere le fasi della meditazione yoga con la nostra attuale tecnologia. Un confronto su ciò che accade al nostro cervello in fase di esercizio con quello che si verifica quando invece siamo online. Ogni informazione su costi e organizzazione sul sito Eventbrite.

Appuntamento dalle ore 16:00 alle 18:00 in viale Piave 40 a Milano.

Sadhana Acquariana

Domenica 10 novembre

Attenzione ai praticanti di yoga che amano svegliarsi all’alba. Per voi domenica c’è un’occasione unica per immettervi l’energia giusta nel corpo.

L’evento sarà concentrato sul kundalini yoga. E si svolgerà nelle ore d’ambrosia prima del sorgere del sole. La Sadhana, ovvero l’insieme delle pratiche yoga, richiede sempre due ore e mezza di concentrazione prima dell’alba. La legge del Karma infatti dice che qualunque cosa tu faccia ti ritorna aumentata di 10 volte. Quindi dedicando la decima parte della giornata a noi stessi, porteremo nel nostro corpo l’energia per affrontarla fino alla fine del giorno.

L’evento prevede teoria e pratica insieme: lettura delle scritture ed esercizi Kriya di respirazione. Il corso è tenuto dagli insegnanti del CKY.

Altre informazioni sul sito Eventiyoga.

Appuntamento dalle 05 alle 7:30 in via Tito Livio 23 a Milano.

Free spot at Ashtanga Yoga class

Domenica 10 novembre

Se cercate uno stile di yoga dinamico e interessante, oltre a trovarlo dentro la settimana della Hollis Week, c’è sempre la lezione gratuita di Silvia al centro di via Guicciardini a Milano. Per maggiori informazioni sulla posizione precisa fate riferimento a Eventbrite. Le sessioni previste sono due: mattina e pomeriggio. Ecco qui gli orari:

• Appuntamento dalle 11:30 alle 12:45 in via Francesco Guicciardini a Milano.

• Appuntamento dalle 16:00 alle 17:00 in via Francesco Guicciardini a Milano.

Milano è più bella in bici – storia di Milano

Domenica 10 novembre

Se invece al posto dello yoga preferite o le passeggiate o i percorsi ciclabili, magari unendo anche un po’ di conoscenza storica, ecco un’occasione piacevole.

L’associazione FIAB Milano – Ciclobby organizza per domenica un percorso per visitare i luoghi migliori della città meneghina.

Per tutti i recapiti e sapere come organizzarsi andate sul sito dell’organizzazione.

Appuntamento alle ore 09:30 la fontana di Piazza Castello per intraprendere il tour culturale.

Il basso Brembo

Domenica 10 novembre

Se addirittura amate, e non temete il primo freddo di stagione, le escursioni nella zona dell’Adda, allora Ciclobby Milano ha pensato a voi. Partendo dalla città si andrà in bicicletta Fara d’Adda, percorrendo il fiume Brembo. Il percorso prevede un’alternanza fra sterrato e passaggi cittadini, fra cui Cassano d’Adda (Martesana o Villoresi), quindi Crespi d’Adda, Filago, Ponte S.Pietro e Canonica.

Le iscrizioni sono fino a sabato 9 alle ore 18:00, ma per ogni altra informazione sulle caratteristiche tecniche del percorso potete far riferimento al sito FIAB-Ciclobby.

Appuntamento alle ore 09:30 presso la stazione Gessate M2 a Milano.

Free spot at Ashtanga Yoga class

Sabato 16 novembre

Consueta lezione gratuita di Silvia di Ashtanga yoga al centro di via Guicciardini a Milano. L’occasione per un po’ di movimento fatto di posture sia in piedi sia sdraiate e sia sedute. Si tratta di dinamismi ripetuti, utile per dirigersi verso abitudini salutari per noi. Come sappiamo lo yoga serve a renderci meno torturati dallo stress, migliorare il corpo e rilassare la mente. Lo Ashtanga yoga si concentra molto sul respiro e sull’uso adeguato da sfruttare.

Per maggiori informazioni sulla posizione precisa fate riferimento a Eventbrite. Le sessioni previste sono due: mattina e pomeriggio. Ecco qui gli orari:

• Appuntamento dalle 16:30 alle 17:45 in via Francesco Guicciardini a Milano (Porta Venezia M1).

Decathlon Yogadays con Spera Yoga

Sabato 16 novembre ’19

Una bella lezione di yoga Hatha vi aspetta invece sabato (previa registrazione) allo Yogadays della Decathlon . Lo Hatha è ascolto, equilibrio e armonizzazione. E’ una pratica adatta agli esperti yogi come ai dilettanti di questa disciplina.

L’accordo con Decathlon può portare a buoni vantaggi che vi invitiamo a scoprire sul sito di Eventbrite, insieme a altre informazioni e dettagli.

Appuntamento dalle 17:00 alle 18:30 in Arome Lifestyle Location18 in via Lambrate a Milano.

Seminario Il Reiki della nuova energia

Domenica 17 Novembre

Sennar Karu presenta il metodo olistico Reiki. Basato sulla consapevolezza e lo sviluppo dell’energia vitale in tutto il corpo e ottimo per portare benessere al corpo, alla mente e al nostro spirito.

L’evento si concentra sulla yoga e sulle pratiche orientali dei maestri antichi per riacquisire l’energia vitale e il benessere del sistema reiki originario.

Il seminario si svolge in un’unica giornata e sono previste pratiche di gruppo e individuali. Altre esplicite informazioni e dettagli sulla pratica e sul sistema Reiki sul sito di Eventbrite. La donazione è libera.

Appuntamento dalle 10:00 alle 18:00 nella località Sentieri del vento in via Santa Maria Marta 19 a Milano.

Otto esercizi yoga per lo sviluppo del corpo

Sabato 16 Novembre

L’occasione per pratica yoga con otto esercizi concentrati sulla respirazione yogica completa. Un lavoro sui tre diaframmi principali e praticando gli asana. Arrivando poi a sviluppare archi del corpo e inversioni.

E’ un seminario il cui costo è presente sul sito di eventiyoga.

Appuntamento dalle 10:00 alle 12:30 e dalle 14:00 alle 15.30 al Centered Yoga Studio in via Privata Giuseppe Solenghi (M1 Pagano).

Waves & Spirals: Odaga Yoga Masterclass

Sabato 16 Novembre

Roberto Miletti e Francesca Cassia insegnano come poter imparare esercizi per il corpo fluido e per poter imparare a muoversi in modo circolare. Facendo beneficiare anche la colonna vertebrale con movimenti che ne fanno acquisire flessibilità e tono muscolare.

Informazioni sui costi sul sito dell’evento.

Appuntamento dalle 10.00 alle 12.30 a Milano al Factory Nolo di Viale Monza 4.

Workshop i 7 Chakra

Sabato 16 Novembre

Inizia il primo dei sei workshop previsti nel calendario dei 7 Chakra dell’arcobaleno. Teoria e pratica yoga che legheranno un chakra all’altro. Il programma prevede mezz’ora di teoria e un’ora e mezza di dinamica yoga.

La prima lezione è collegata al chakra della Terra e sarà sabato come indicato con maggiori dettagli dei costi sul sito eventiyoga.

Appuntamento dalle 16:00 alle 18:00 in via Pelizza da Volpedo 12 a Milano.

Yoga d’autunno, pratiche di riequilibrio

Domenica 17 Novembre

Una bella domenica mattina che parte con lo yoga. Tanto esercizio di respiro e l’acquisizione della pratica yoga nidra.

Per costi e prenotazioni visitate il sito eventiyoga.

Appuntamento dalle 10:30 alle 12:30 in via Pisacane 26/a al Metamorphosis Studio di Milano.

Milano nell’Ottocento

Domenica 17 Novembre

L’architetto Rocculi e Marialuisa Bonivento vi guideranno per la città milanese per un giro turistico della città.

Gli organizzatori parlano inglese, francese oltre all’italiano. Recapiti e informazioni sul sito della Fiab di Milano.

Appuntamento dalle 10:00 con il ritrovo in Piazza Duomo, lato Piazzetta Reale.

Run for life

Domenica 17 Novembre

Ma chi ama fare sport all’aria aperta non si ferma mai. Ecco che per runner più coraggiosi pronti a sfidare il primo gelo c’è ancora qualche evento nel capoluogo lombardo.

L’occasione è la “Settimana regionale per lo sport contro la violenza sulle donne” voluta dalla regione lombarda e dal comitato del CONI regionale.

La corsa “Run for life against violence” è corsa per la vita contro la violenza è una di tipo amatoriale. La cornice è il Parco Sempione. Percorsi di 5 o 10 km, libera la prima e cronometrata ma non agonistica la seconda.

I dettagli sull’assistenza, il percorso e l’iscrizione sul sito del Comune di Milano.

Sport e beneficenza che si uniscono per una causa importante: la violenza sulle donne. I fondi andranno in beneficenza all’assocciazione D.i.Re (Donne in rete contro la Violenza).

Ritrovo in Piazza del Cannone alle ore 10:00. Ci sarà come sempre un villaggio per il ritiro di pettorali e i pacchi gara, iscriversi e depositare le borse.

Good Vibes – i suoni dello yoga

Sabato 23 Novembre

Fondere lo yoga con la musica della Milano Music Week. E’ questa l’idea di Terrazza Martini. Luogo elegante e propenso a creare aperitivi glamour, che questa volta si dedica allo yoga.

Presenterà infatti una lezione di yoga fusa con la musica più adatta a svolgerla. Suoni fra cui l’harmonium, i gong e le campane tibetane miste con la musica soft per concentrarsi. Le lezione sarà soprattutto asana.

Appuntamento dalle 10:30 alle 12:00 Terrazza Martini 7, Piazza Armando Diaz (Duomo – M1).

YogaAndHealth

Sabato 23 novembre

In zona Pasteur sabato pomeriggio c’è l’occasione di praticare un po’ di yoga con ingresso libero. La disciplina yogica in primis, ma anche un centro benessere che può proporre più attività di relax e ginniche. In particolare interessante l’acroyoga e il collegamento musicale per esercitarlo.

Sarà un open day, anche se pomeridiano e solo di tre ore.

Appuntamento dalle 15:00 alle 18:00 al CrossFitNolo di via Temperanza n.6.

Studio Jyotir: masterclass con Gaya – Asana & Mantra, meditazione, Yoga Nidra

Domenica 24 Novembre

Un Masterclass per esercitare in un pomeriggio vari tipi di yoga: asana e le sue varianti. Si replicheranno le pratiche settimanali, ma si potrà anche imparare nuove tecniche. In particolare è interessante per gli appassionati di yogi capire cosa sia il japa: un mantra per migliorare la propria contemplazione. E infine una sessione finale di Yoga Nidra, che porta al massimo grado le tensioni del corpo e della mente e poi le scoglie.

Costi e altri dettagli sul sito di Yogafestival.

Appuntamento dalle 16:00 alle 18:00 Via Piave 13 (M1 –P.ta Venezia) a Milano.

Il basso Brembo

Domenica 24 Novembre

Se il freddo non vi fa paura, ci sono sempre le attività di Ciclobby – FIAB a Milano. Come ormai sapete più che corse agonistiche si tratta di cicloturismo. L’occasione per fare ancora della sana attività e venire a conoscenza di bellezze e meraviglie della provincia lombarda.

Da Milano verse le pianure e le piccole alture del fiume Adda. 50 km, non dalla città, ma Cassano d’Adda. Da qui si percorreranno le vie di Crespi, Filago, Ponte San Pietro, Canonica e poi di nuovo alla metro M2 di Gessate.

Per altre informazioni complete visitate il sito di ciclobby-Milano.

Appuntamento alle 09:30 alla stazione M2 di Gessate.

Milano21 Half Marathon

Domenica 24 Novembre

Sarà una delle ultime gare da corsa e in particolare di maratona. La Milano21 o Half Marathon è una manifestazione podistica di livello internazionale. Organizzata con il consenso della federazione FIDAL si basa su distanza agonistiche ampie, ma non amplissime: 21 e 10 km. Il percorso è rettilineo, con poche deviazioni.

Oltre alla parte di gara, in queste occasioni, c’è, come sempre la parte non competitiva e una staffetta 2 x 5 km solidale. In questo caso la beneficenza sarà rivolta all’Assocciazione Sport senza Frontiere Onlus.

Le gare partiranno da CityLife e lì ci sarà un villaggio per distribuire pettorine e pacco gara.

Dato che le gare agonistiche richiedono dei requisiti molto precisi, consultate per ogni cosa il sito di Milano21. Le informazioni sulla quota partecipativa sono sul portale del Comune di Milano.

Strade chiuse per la mezza maratona Milano novembre 2019

Saranno chiuse al traffico per l’evento molte delle vie interessate al passaggio dei corridori. L’elenco dettagliato è sul sito di Milano. Ma in particolare saranno chiuse o modificate: Zona Arco della Pace, Zona Cairoli, Duomo, Cadorna, Sant’Ambrogio, zona Colonne di San Lorenzo, zona via Savona, Arco di Porta Ticinese, Repubblica, Porta Venezia, Brera, Porta Nuova e Porta Garibaldi.

Appuntamento nella zona di CityLife alla 09:30, precisamente in viale Boezio.

Eventi dicembre 2019

Idroscalo d’inverno: yoga, nuoto, bici, corsa e triathlon

Clamoroso ma vero quando meno te lo aspetti (ovvero in pieno dicembre natalizio) torna protagonista l’Idroscalo di Milano. Sono previsti infatti numerosi appuntamenti nel Parco. Eventi per atleti e triatleti in collaborazione con l’associazione Almostthere.

Ogni martedì e venerdì dalle 13:00 alle 14:30 è aperta la sessione Open Running.

Ogni martedì e giovedì alle 17:30 e sabato alle 09:00 sessioni di triathlon per bambini, ragazzi e adulti.

Ogni sabato alle 09:00 c’è poi la sessione in bici.

Ogni domenica alle 09:00 la sessione Performace Group per i runner più esperti.

Ancora ogni sabato mattina dalle 10:00 la sessione di yoga (indoor o outdorr)

Christmas Family Run

Domenica 8 dicembre

L’evento corsa natalizio all’Idroscalo è rappresentato dalla Christmas Family Run di domenica 8 dicembre. E’ pronta infatti al corsa natalizia per beneficenza che si svolgerà all’Idroscalo. Quota di partecipazione libera e ricavato devoluto a CasAmica Onlus, associazione che da trent’anni si occupa di far avere cure ai malati lontano dalle loro abitazioni. Per le info più precise andate sul sito dell’Idroscalo.

Appuntamento presso l’Entrata Tribune alle 8.45 per la gare individuale. Partenza ore 9.15. Family run: 9.30, partenza 10.15.

Open Days Sci-Snowboard

Sabato 14 e domenica 15

Se anziché a Milano passerete un weekend o una giornata in montagna per fare sport ecco un’occasione davvero interessante. Un open days di due giorni con due ore di lezione gratuita di sci o snowboard. Vi aderiscono 43 scuole di sci/snow e per poter usufruire della promozione basta contattare la scuola più vicina. Poi la stessa darà indicazioni su come procedere. Le informazioni e l’elenco delle scuole aderenti qui.

L’evento pensato per adulti e bambini, esperti sciatori e novelli sportivi ha l’obiettivo di far conoscere le splendide località montane della Lombardia e in più sensibilizzare sull’importanza della sicurezza sulle piste. Tema di rilevanza sociale.

Le lezioni saranno collettive e riguarderanno lo sci alpino e nordico, lo snow, e le discipline connesse tipo telemark, freeride e anche la parte dedicata ai ragazzi disabili.

L’iniziativa è promossa dalla AMSI Lombardia e dal Collegio Regionale Maestri di Sci della Lombardia.

Infine per i ragazzi fino ai 16 anni (nati nel 2003, residenti in Lombardia e aderenti all’iniziativa) avranno l’omaggio dello Skipass Free per sciare gratis su tutte le piste lombarde nei giorni dell’open days e il fine settimana successivo. Per altre informazioni fate riferimento al sito della Regione Lombardia.

Yoga Nidra

Venerdì 13 dicembre

Non una lezione di yoga comune, ma una pratica che rilassa tutto il corpo e lo manda in una specie di stato di sonno consapevole. Si chiama Yoga Nigra ed è una pratica tantra che porta rilassamento fisico, mentale ed emozionale.

La fase principale è quella con il corpo supino ad ascoltare le istruzioni. Poi ci si concentra, come ovvio, sul respiro e poi sulle sensazioni. Lo scopo dei passi successivi è arrivare a una mente subconscia.

Un’esperienza quasi onirica e dal rilassamento si arriva a una trasformazione. Per informazioni più complete sull’evento fate riferimento al sito della pratica.

Appuntamento alle ore 19:00 al centro di via Tito Livio a Milano (fermata M3 piazza Lodi).

One day in yoga

Sabato 14 dicembre

Un sabato per veri appassionati di yogi e per tutti quelli che curiosamente vogliono avvicinarsi alla pratica. Sabato ci sarà un vero open day per provare una singola lezione di yoga o sperimentare le molteplici possibilità di questa disciplina. Da una parte le sedute tradizionali e dall’altra quelle più innovative: Prana Flow Yoga, Vinyasa Yoga, meditazione dinamica, ecstatic dance rituale e infine bagni sonori. Il programma completo lo trovate sul sito eventiyoga.

Appuntamento alle ore 10:00 alla Fabbrica del Vapore in via Procaccini n.4 Milano (Fermata M5 Monumentale).

Babbo Running

Sabato 14 dicembre

Se proprio non potete fare a meno della corsa e se volete anche divertirvi ecco la Babbo Running di Milano. Sabato arriverà alla sua nona edizione. Tanti corridori vestiti da Babbo Natale, nel tradizionale costume, animeranno la zona di Corsa Sempione.

Per informazioni sui costi e la partecipazione ecco il sito della Babbo Running.

Appuntamento alle ore 15:00 in piazza del Cannone a Milano.

GetFt al Parco

Da dicembre 2019 a Marzo 2020

Per chi pensava che le lezioni di fitness al parco fossero finite con il freddo si sbaglia alla grande. La Getfit con i suoi istruttori si prepara a una sessione training domenicale continua.

Sempre alle ore 11:00, all’Arco della Pace sono pronti i soliti 45’ di esercizi funzionali al corpo e alla mente, basati su vari tipi di intensità. Come sempre adatti a uomini, donne e bambini.

Appuntamento domenica alle ore 11:00 domenica al Parco Sempione.