LBA: sospese tutte le partite di basket fino ad aprile

LBA ha sospeso tutte le partite di basket su territorio nazionale a seguito della situazione di emergenza mondiale collegata al Coronavirus!

Mentre sta per ripartire la serie A di calcio con i nuovi calendari 2019/2020, ricomincia anche la LEGA SERIE A di BASKET. In particolare per i nostri tifosi dell’Armani Exchange Milano, nota anche come Olimpia, è il momento di riorganizzarsi per le partite casalinghe dei propri beniamini.

Vi presentiamo in questo speciale estivo #spiegonesportdaguardare– data per data – tutte le 16 sfide che attendono gli appassionati di basket a Milano da settembre in poi.

Legabasket 2019/20: calendario Olimpia Milano

La prima sfida della nuova Olimpia o AX Armani Exchange sarà però in trasferta, a Treviso. L’esordio stagionale sarà il derby regionale contro Brescia. Andiamo a vedere poi tutte le partite che la squadra del neo coach Messina giocherà al Forum di Assago.

Settembre 2019: calendario partite Forum di Assago

A|X Armani Exchange Milano – Germani Basket Brescia ( 29 settembre 2019)

Ottobre 2019: calendario partite Forum di Assago

A|X Armani Exchange Milano – Happy Casa Brindisi (13 ottobre 2019)

Novembre 2019: calendario partite Forum di Assago

A|X Armani Exchange Milano – Pallacanestro Varese (3 novembre 2019)

A|X Armani Exchange Milano – Ori Ora Pistoia (10 novembre 2019)

A|X Armani Exchange Milano – Banco di Sardegna Sassari (24 novembre 2019)

Dicembre 2019: calendario partite Forum di Assago

A|X Armani Exchange Milano – Grissin Bon Reggio Emilia (01 dicembre 2019)

A|X Armani Exchange Milano – Dolomiti Energia Basket Trentino (22 dicembre 2019)

Gennaio 2020: calendario partite Forum di Assago

A|X Armani Exchange Milano – Acqua San Bernardo Cantù (05 gennaio 2020)

A|X Armani Exchange Milano – De Longhi Treviso Basket (12 gennaio 2020)

A|X Armani Exchange Milano – Pallacanestro Trieste (26 gennaio 2020)

Febbraio 2020: calendario partite Forum di Assago

A|X Armani Exchange Milano – Vanoli Basket Cremona (09 febbraio 2020)

Marzo 2020: calendario partite Forum di Assago

A|X Armani Exchange Milano – Virtus Roma (01 marzo 2020)

A|X Armani Exchange Milano – Fortitudo Bologna (15 marzo 2020)

Aprile 2020: calendario partite Forum di Assago

A|X Armani Exchange Milano – Carpegna Prosciutto Basket Pesaro

A|X Armani Exchange Milano – Umana Reyer Venezia

A|X Armani Exchange Milano – Segafredo Virtus Bologna

La novità: il nuovo Palaleonessa di Brescia

Per chi fosse super fanatico del tifo per l’Armani basket, ricordiamo che il 30 settembre 2018 al Palaleonessa, neo impianto appena ristrutturato, ci sarà l’occasione di poter vedere la finale di Superlega 2018 il 30 settembre! Una Superlega che si baserà sul regolamento delle final 4 e vedrà scontrarsi i campioni d’italia , A|X Armani Exchange Milano, la finalista di playoff (Dolomiti Energia Trentino), Fiat Torino (detentore in carica) e Germani Basket Brescia (finalista sconfitta nella precedente edizione).

Quindi prima dell’inizio della Regular Season avrete l’occasione di seguire l’Armani dalle parti di Brescia e di ammirare anche il nuovissimo impianto.

Palaleonessa Brescia (Via Caprera 5 – Milan – Brescia, uscita Brescia Ovest in direzione di Fiera di Brescia)

Calendario partite al Forum di Assago 2018: le prime partite casalinghe

Il calendario ufficiale, che è uscito ieri, vede subito la squadra di Armani giocare in casa contro l’Happy Casa Brindisi il giorno 07 ottobre. Orario ovviamente da stabilire

A|X Armani Exchange Milano vs Happy Casa Brindisi (07 ottobre 2018)

La terza giornata vede nuovamente un altro scontro casalingo fra la squadra milanese e il Pistoia Basket 2000

A|X Armani Exchange Milano vs Pistoia Basket 2000 (21 ottobre 2018)

Dopo due trasferte in terra marchigiana e torinese, l’Olimpia sarà di nuovo n scena contro la squadre reggiana dei Grissin Bon.

A|X Armani Exchange Milano vs Grissin Bon Reggio Emilia (11 novembre 2018)

Calendario partite al Forum di Assago fra novembre e dicembre 2018

Il girone d’andata novembrino e dicembrino non presenta per l’Armani Exchange sfide fondamentali fra le mura del palazzetto amico. I ragazzi di coach Pianigiani se la vedranno contro Umana Reyer Venezia e Banco di Sardegna di Sassari rispettivamente in Veneto e in Sardegna. Anche il famigerato derby contro Cantù sarà dalle parti di Brescia.

Ad ogni modo il programma delle partite al Forum prevede per novembre e dicembre i seguenti incontri:

A|X Armani Exchange Milano Vanoli Basket Cremona (25 novembre 2018)

A|X Armani Exchange Milano – Openjobmetis Varese (23 dicembre 2018)

Calendario partite al Forum per dicembre 2018: occhio a Natale

Superando ogni concezione religiosa e sacra, la Lega Poste Mobile serie A ha deciso che anche il giorno natalizio sarà giorni di partite. Per tutti i tifosi del basket milanese, dunque, sarà meglio segnarsi subito la data! Già da adesso!

Il 25 dicembre ci sarà l’anticipo di campionato fra l’Armani Exchange e la Germani Basket Brescia.

A|X Armani Exchange Milano – Germani Basket Brescia (25 dicembre 2018)

L’anno poi si chiuderà per i campioni in carica contro la Sidigas di Avellino.

Calendario partite al Forum gennaio 2019: il primo scontro cruciale!

Sarà il giorno dell’epifania uno dei primi test probanti per la squadra dell’Olimpia. Arriverà al Forum infatti la Dolomiti Energia Trentino! La vicecampionessa in carica! Un remake imperdibile!

A|X Armani Exchange Milano – Dolomiti Energia Trentino (6 gennaio 2019)

Riprende il percorso in Eurolega: il 9 gennaio

Sarà mercoledì 9 gennaio il primo appuntamento di Eurolega per l’anno 2019. Ospiti dell’AX Armani Exchange sarà la squadra spagnola del Barcellona. Le scarpette rosse sono alla ricerca di nuovi punti in Euroleague e sopratutto della rivincita. All’andata si concluse con un 90-80 per i blaugrana.

A|X Armani Exchange – Barcellona Lassa (9 gennaio 2019) ore 20:45

Calendario partite al Forum gennaio 2019: l’altra partita

Per quanto riguarda gennaio, l’Armani sarà di nuovo di scena il 27 gennaio contro la storica Virtus Bologna

A|X Armani Exchange Milano vs Segafredo Virtus Bologna (27 gennaio 2019)

Calendario partite al Forum febbraio 2019

Febbraio inizierà fra le mura amiche per gli appassionati della squadra biancorossa. Ospiti saranno prima i turchi del Darussafaka e poi Pesaro.

A|X Armani Exchange vs Darussafaka Istanbul (8 febbraio 2019)

A|X Armani Exchange Milano vs Victoria Libertas Pesaro (10 febbraio 2019)

Il 21 febbraio sarà la volta di una sfida di Eurolega tutt’altro che semplice. Saranno di visita al Forum gli israeliani del Maccabi. Partita che potrebbe essere dominante per i posizionamenti di Eurolega.

A|X Armani Exchange vs Maccabi Tel Aviv (21 febbraio 2019)

Calendario partite al Forum marzo 2019

Pure marzo aprirà i battenti dell’Armani in casa. L’avversaria stavolta sarà la Fiat di Torino.

A|X Armani Exchange Milano vs Fiat Torino (03 marzo 2019)

Calendario partite al Forum marzo 2019: arriva Venezia!

In marzo il percorso di Eurolega vede due scontri cruciali.

Il 14 marzo al Forum sarà di scena A|X Armani Exchange contro Olympiacos Pireus

Poi il 17 marzo 2019 l’Armani di basket affronterà una delle possibili avversarie per i prossimi playoff. Arriverà infatti l’insidiosa Umana Reyer!

A|X Armani Exchange Milano vs Umana Reyer Venezia (17 marzo 2019)

E infine prima del derby lombardo un’altra importante sfida europea.

A|X Olimpia Milano vs Fenerbache Istanbul (28 marzo 2019)

A fine mese: è tempo di derby!

E finalmente dopo la partita di andata del 9 dicembre, anche a Milano sarà tempo di derby. Ovviamente contro la storica di sempre! Contro Cantù! Data imperdibile per i curvaioli e gli appassionati di emozioni forti e sfottò originali.

Ripetiamolo un’altra volta: A|X Armani Exchange Milano vs Red October Cantù (31 marzo 2019)

Calendario partite al Forum aprile 2019: momento decisivo

E dopo aver affrontato Venezia e il derby, non ci sarà respiro per i campioni d’Italia. Infatti arriverà la pericolosissima squadra sarda del Banco di Sardegna di Sassari.

A|X Armani Exchange Milano vs Banco di Sardegna Sassari (07 aprile 2019)

Altro derby meno storico e meno astioso di quello contro i bresciani sarà quello contro Varese.

A|X Armani Exchange Milano vs Openjobmetis Varese (14 aprile 2019)

L’ultima partita del mese d’aprile sarà in casa contro la Sidigas d’Avellino.

A|X Armani Exchange Milano vs Sidigas Avellino (28 aprile 2019)

Calendario partite al Forum maggio 2019: ultima gara di Regular Season

I ragazzi di Pianigiani chiuderanno la loro cavalcata stagionale in casa contro Alma Pallacanestro Trieste. Sarà l’ultima partita della Regulas Season, perché poi inizieranno le vibrazioni e il cardiopalma dei playoff. Le cui regole sono ancora da stabilire così come le possibili date. Ma in ogni caso vi aggiorneremo come sempre!

A|X Armani Exchange Milano vs Alma Pallacanestro Trieste (12 maggio 2019)

Ovviamente tutto poi dipenderà dall’eventuale accesso di Milano alle final four di Eurolega.

Qualora le scarpette rosse si qualificassero per le fasi finali di Euroleague, allora i playoff nazionali inizierebbero il 22 maggio e si concluderebbero con gara 7 il 26 giugno.

Invece se l’Olimpia non riuscisse a qualificarsi, in tal caso la data convenuta sarebbe il 18 maggio, con la conclusione sabato 22 maggio in eventuale gara 7.

Lunedì 20 maggio: Armani Exchange Milano – Sidigas Avellino

Dopo la debacle di sabato 18, la squadra di Pianigiani è assolutamente chiamata alla vittoria. Così la partita del 20 maggio si annuncia come un scontro fondamentale e decisivo per l’ennesimo sogno scudetto di Olimpia Milano.

Lunedì 20 maggio Aramani Exchange Milano – Sidigas Scandone Avellino ore 20:30 al Mediolanum Forum di Assago (M2 – fermata Assago)

Domenica 26 maggio: Armani Exchange Milano – Sidigas Avellino gara -5

Appuntamento imperdibile per tutti gli appassionati delle scarpette rosse di basket. La squadra milanese si giocherà domenica 26 maggio l’accesso alle semifinali dei playoff di LBA in una imprevedibile e spettacolare gara -5. Dopo il pareggio milanese lunedì scorso, Avellino ha rialzato la testa e ha messo Milano in difficoltà con un 2-1. La squadra di Pianigiani ha poi pareggiato i conti e ora al meglio delle 5 si gioca tutto in casa. Appuntamento imperdibile! Potrebbe esserci anche il ritorno del playmaker Mike James.

Armani Exchange-Sidigas Avellino: dove vederla in TV

La sfida sarà trasmessa su Eurosport 2 e in streaming su Eurosport Player.

Domenica 26 maggio Armani Exchange Milano – Sidigas Avellino ore 20:30 Mediolanum Forum di Assago (m2-fermata Assago)

Armani Exchange – Banco di Sardegna Sassari

Dopo la rimonta contro Sidigas Avellino e quindi il passaggio alle semifinali di LBA, la squadra di Pianigiani stasera si ritrova al Mediolanum Forum per un altro recupero fondamentale. Infatti, come accaduto in gara-1 dei quarti, la sconfitta casalinga delle scarpette rosse non permette molte alternative: vincere e basta. In caso di sconfitta Mike James (play centrale rientrato da poco) e compagni dovrebbero vincere almeno due gare in Sardegna. Così da tornare a Milano e giocarsi un’altra volta lo scontro decisivo in gara -5. Per cui stasera l’appuntamento è fondamentale e quanto mai decisivo. Ma i sardi con Gentile e Polonara e guidati da una vecchia gloria del nostro basket (coach Pozzecco) non sono n ostacolo banale per il sogno di Milano. All’andata, infatti, è finita 86 a 79 per gli ospiti.

Armani Exchange – Banco di Sardegna Sassari dove vederla in TV

La sfida di queste semifinali sarà trasmessa come sempre dal canale streaming e digitale Eurosport, presente anche su Sky TV.