Musical, sagre e aperitivi futuristi: gli eventi del weekend a Milano

Il meteo del weekend a Milano sarà più mite, con qualche pioggia e un gradevole vento a rinfrescare l’aria. Per approfondire le previsioni del tempo giorno per giorno, la nostra guida vi indicherà temperature medie e suggerimenti sul clima.

Il Castello Sforzesco si anima per l’estate con gli oltre 50 eventi di Estate al Castello 2022. Il calendario di agosto . Da non perdere venerdì 19 agosto El Simba – Una speranza e mille sentimenti . Con il musical Hip Hop “Una speranza mille sentimenti” teatro, danza, musica e arte dipingono il percorso biografico di un artista nato dietro le sbarre del Beccaria. Ogni canzone regala un breve scorcio sull’animo umano accompagnato da rappresentazioni di vita reale che vanno a contaminarsi con i racconti dei grandi del teatro. Ingresso gratuito

durante il mese più caldo dell’anno. AriAnteo: il programma di agosto del cinema all’aperto più amato di Milano

Ogni sera, dalle 18 alle 22 il Chiostro della Basilica di Sant’Eustorgio ospita l’evento Chiostro d’Estate , durante il quale è possibile gustare un aperitivo nella splendida cornice del chiostro rinascimentale e visitare la mostra “Elliot Erwitt: 100 fotografie”. Ingresso: 10 € compresa prima consumazione al Chiostro Bistrot e ingresso alla mostra fotografica.

il Chiostro della Basilica di Sant’Eustorgio ospita l’evento , durante il quale è possibile gustare un aperitivo nella splendida cornice del chiostro rinascimentale e visitare la mostra “Elliot Erwitt: 100 fotografie”. 10 € compresa prima consumazione al Chiostro Bistrot e ingresso alla mostra fotografica. Nasce un nuovo prezioso progetto green nella sede di Vimodrone (Mi) di Garden Steflor: il Campo di Girasoli, che si estende per oltre un ettaro tanto da essere uno dei più vasti in circolazione. Qui si potranno ammirare 35.000 girasoli (di dieci varietà diverse) che, convivendo coccolati da un’infinità di altri fiori da campo, avranno modo di mostrare quotidianamente il loro capolino carico di semi al sole. Il fatto che ci siano vari fiori che animano il campo dal basso, favorisce la biodiversità e crea un ambiente floreale adatto per il ripopolamento di api, farfalle e insetti attraverso l’impollinazione. Per impreziosire l’esperienza e renderla un must anche per le famiglie, Garden Steflor ha organizzato anche dei laboratori a tema per bambini e adulti.

Continuano gli appuntamenti estivi allo Spirit de Milan. Il programma del weekend:

– Venerdì 19 agosto il classico appuntamento con “Bandiera Gialla” e la Rocket Roulette, una band tutta groove ed energia composta da 4 polistrumentisti e cantanti, un sound accattivante interamente costruito su medley funk pop e disco per farvi divertire e ballare.

– Sabato 20 agosto “Holy Swing Night”, con la direzione artistica di Mauro Porro, con The Summer Swing Spirits feat. Paolo Tomelleri, una formazione tutta milanese quella capitanata dal Maestro Luca Garlaschelli, noto contrabbassista jazz milanese, che ospiterà il nostro Paolo Tomelleri per una serata all’insegna dello swing più sfrenato!

– Domenica 21 agosto la rassegna “Spirit In Blues” con Alberto Colombo with Xeres Bros, trio che propone un repertorio basato principalmente su composizioni originali che spaziano dal blues al Rhytm & Blues, con varie contaminazioni moderne, sia cantate che strumentali, dando vita ad uno spettacolo coinvolgente e dinamico.

