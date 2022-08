Sagre vicino a Milano: appuntamenti di agosto da non perdere

L’estate, si sa, è il momento in cui borghi e cittadine di ogni angolo d’Italia si mettono in gran spolvero per le tradizionali sagre. Prodotti tipici, luminarie, piste da ballo e intrattenimento di ogni tipo animano tutta la Penisola per l’intera durata dell’estate, specialmente ora, dopo due lunghi anni in cui le sagre non si sono potute svolgere.

Scopriamo allora quali sono le sagre vicino a Milano dove andare per una serata all’insegna del buon cibo e del divertimento!

Sagra degli Scarpinòcc – Parre (BG)

Da venerdì 19 a domenica 21 agosto torna la Sagra degli Scarpinòcc, tradizionalmente manifestazione dedicata alla cultura gastronomica che ogni anno richiama migliaia di amanti della buona forchetta da tutta la Lombardia e non solo.

Protagonista della Sagra è senza dubbio lo “Scarpinòt”, il tipico piatto di origine parrese. Il nome si riferisce alla forma che richiama vagamente quella delle calzature artigianali di panno che le donne del paese cucivano per i propri figli e nipoti. Nati in un contesto rurale, gli “Scarpinòcc” sembrano simili ai casoncelli, ma in realtà differiscono da questi per il ripieno che non è formato né da carni, né da salumi. Composto da formaggio e pane grattugiato, esso prende infatti un colore giallo arricchito dal verde del prezzemolo e delle spezie.

Come di consueto, presso il Pala Don Bosco di Parre la cena e le tre serate saranno accompagnate da musica dal vivo con le migliori orchestre italiane di liscio e dalle tradizionali tombolate con ricchi premi: venerdì suonerà l’orchestra spettacolo “Elena Camarrone”, sabato l’orchestra spettacolo “Marco e Il Clan” mentre la domenica chiuderà la sagra “Dj ECKY” e con la musica dance di “SISMICA”.

Beer Festival Ipa vs. Apa – Villa Arconati, Castellazzo di Bollate (MI)

Al Teatro Ortaglie della splendida Villa Arconati, detta la “piccola Versailles”, da venerdì 26 a domenica 28 agosto si terrà il Beer Festival Ipa vs. Apa. In mezzo a tantissima birra artigianale non manca lo street food, con una speciale attenzione dedicata agli arrosticini abruzzesi. L’ottimo cibo e la birra protagonista dell’evento possono essere degustate nelle apposite aree organizzate nel suggestivo parco di Villa Arconati.

Ogni sera alle 21 andranno in scena concerti dedicati alla grande musica italiana e internazionale: venerdì con i ’39, omaggio ai Queen, sabato con Cardio Vascolari, omaggio a Vasco Rossi e infine domenica il concerto omaggio a Lucio Battisti. L’ingresso all’evento è gratuito e domenica sarà possibile visitare gli interni della villa, nell’ambito delle aperture estive domenicali.

Sagra del missoltino – Tremezzina (CO)

I missoltini sono un piatto tipico del lago di Como: si tratta di pesciolini di lago chiamati agoni, che vengono pescati tra giugno e luglio, messi sotto sale e poi essiccati all’aria aperta, per poi essere conservati all’interno di contenitori detti misolta insieme a foglie di alloro.

Sabato 20 e domenica 21 agosto si tiene la 54° edizione della sagra dedicata a questo delizioso piatto di lago, accompagnato da musica dal vivo negli spazi del parco di Mezzegra, frazione di Tremezzina.

Birtellina: festa della birra e dei pizzoccheri – Cantù (CO)

Un evento imperdibile per gli amanti della tipica pasta valtellinese: dal 25 al 28 agosto nel Parco del Bersagliere a Cantù i professionisti dell’Accademia del Pizzocchero di Teglio prepareranno e serviranno i tradizionali pizzoccheri valtellinesi, accompagnati dai prodotti tipici della valle selezionati da Butega Valtellina.

A innaffiare pizzoccheri, sciatt, formaggi e salumi non può mancare la speciale birra valtellinese, insieme all’amaro Braulio e ai grandi distillati della Valtellina. L’ingresso è gratuito, ma è obbligatoria la prenotazione secondo fasce orarie sul sito dell’evento.

Menagosto Urban Beer Garden – Carate Brianza (MB)

Il 21 agosto il birrificio Menaresta conclude la grande festa della birra 2022, durata ben 15 giorni! Tra birre artigianali, novità estive e cocktail a base di birra c’è spazio anche per lo street food, con una grande selezione di piatti e sfiziosità, da gustare sulle panche a disposizione.

Ogni sera si alterneranno band diverse ad allietare il pubblico dal corner dedicato agli artisti. Il programma del weekend in arrivo:

Venerdì 19 agosto: Flavio Morsanuto, omaggio ai cantautori italiani

Sabato 20 agosto: Karaoke Night

Domenica 21 agosto: Reggae Night

L’ingresso è gratuito senza necessità di prenotare.