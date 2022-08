Maratona Cronenberg al Cinema Anteo di Milano: i film in programma

La maratona cinematografica dedicata al regista di culto David Cronenberg arriva dal 18 al 23 agosto all’Anteo Palazzo del Cinema a Milano in attesa dell’uscita dell’ultimo film del maestro del body horror: Crimes of the future, in sala dal 24 agosto. Per l’occasione i film saranno proiettati in versione originale sottotitolata.

A Milano, nello spazio di esposizione al piano terra di Anteo Palazzo del Cinema sarà inoltre allestita la mostra “La Nuova Carne”, dedicata al cinema di David Cronenberg. L’esposizione raccoglie in totale 40 opere disegnate (illustrazioni, fumetti monopagina) realizzate da un’ampia selezione dei più rappresentativi artisti e fumettisti italiani come omaggio al regista canadese e ai suoi film, che verranno suddivise tra le due sale. L’esposizione è una produzione artistica originale, co-prodotta da COMICON e Marco Lucchetti Art Gallery di Lugano.

Maratona Cronenberg: i film in programma

Giovedì 18 agosto

19.40 – Rabid – Sete di sangue

21.30 – Crash

Venerdì 19 agosto

19.40 – Brood – La covata malefica

21.30 – Scanners

Sabato 20 agosto

19.40 – Videodrome

21.30 – La mosca

Domenica 21 agosto

19:40 – Crash

21.40 – Il pasto nudo

Lunedì 22 agosto

19:40 – A Dangerous Method

21.40 – A History of Violence

Martedì 23 agosto