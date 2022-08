Aria di Friuli Venezia Giulia: a San Daniele arriva la festa dell’enogastronomia regionale

Il Friuli Venezia Giulia è una terra ricchissima di attrattive, che siano storiche, artistiche, naturali o enogastronomiche. Dalle montagne mozzafiato del Carso all’elegante bellezza di Trieste fino alle romantiche camminate intorno al Castello di Duino sulle orme di Rilke e alla visita ai meravigliosi borghi di Palmanova, Cividale e Aquileia.

A circa quattro ore di auto da Milano c’è un luogo che ha fatto dell’eccellenza gastronomica il suo biglietto da visita nel mondo: San Daniele del Friuli. Arroccata sul colle omonimo, la cittadina friulana domina la valle sottostante dove scorre il fiume Tagliamento, un corso d’acqua fondamentale per il microclima unico della zona, che regala un sapore unico al prodotto più importante di San Daniele: il prosciutto crudo DOP.

Aria di Friuli Venezia Giulia: festa del prosciutto e dell’enogastronomia

Dal 26 al 29 agosto 2022 a San Daniele del Friuli torna uno degli appuntamenti enogastronomici più amati della regione: Aria di Friuli Venezia Giulia, organizzato dal Consorzio del Prosciutto di San Daniele per valorizzare l’eccellenza del prosciutto crudo e i prodotti enogastronomici friulani.

Durante la quattro giorni saranno organizzate moltissime attività che hanno caratterizzato anche le precedenti edizioni: laboratori di degustazione, in cui il Prosciutto di San Daniele sarà abbinato durante delle masterclass guidate ai vini, alle birre e agli altri prodotti DOP del territorio, stand enogastronomici e pic-nic, per gustare i prodotti locali nell’atmosfera conviviale del paese, e, infine, visite guidate alla scoperta delle bellezze architettoniche di San Daniele del Friuli e del territorio del Friuli Collinare.

Non solo San Daniele del Friuli: l’evento diffuso

Aria di Friuli Venezia Giulia racconterà l’intero territorio regionale non solo nella quattro giorni di kermesse a San Daniele del Friuli, ma anche attraverso una serie di appuntamenti organizzati lungo la Strada del Vino e dei Sapori del Friuli Venezia Giulia.

Dal 22 al 25 e il 30 e 31 agosto, i riflettori si accenderanno di volta in volta su un diverso territorio della regione che proporrà un programma con diverse attività. Gli eventi diffusi offriranno ai visitatori l’occasione di vivere un’esperienza autentica tra cultura e tradizioni, di conoscere i prodotti locali, immergersi nella natura incontaminata e scoprire la storia della regione attraverso laboratori per bambini, esperienze outdoor ed enogastronomiche nonché eventi serali, ad animare un palinsesto pensato per ognuno dei sei itinerari che compongono la Strada del Vino e dei Sapori.