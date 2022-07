Max Pezzali annuncia MAX30 nei Palasport. Date e biglietti del tour

Dopo il successo delle due trionfali date di San Siro canta Max, che hanno unito 120mila voci sui brani simbolo di generazioni intere, Max Pezzali annuncia MAX30, il tour nei palasport 2022/2023.

I biglietti per le date saranno disponibili online e nei punti vendita autorizzati a partire dalle ore 16 di sabato 23 luglio 2022. Il tour si aprirà da Milano, con la prima data al Mediolanum Forum il 29 novembre, per chiudersi ad Eboli il 7 aprile 2023.

Tra i cantautori più amati del panorama italiano, Max ha celebrato in questi giorni i suoi 30 anni di carriera, con la doppia data di SAN SIRO CANTA MAX. Lo show, prodotto e distribuito da Vivo Concerti, ha coinvolto lo Stadio San Siro di Milano e ha trasformato la più prestigiosa e ambita venue per la musica dal vivo in un gigantesco ed emozionante karaoke, regalando al pubblico un concerto indimenticabile, al ritmo trascinante e coinvolgente dei suoi più grandi classici.

Max Pezzali nel Palasport: le date del tour MAX30