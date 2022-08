Ferragosto, mostre e concerti all’aperto: gli eventi del weekend a Milano

Siamo arrivati al weekend più atteso da chi non è ancora andato in ferie: quello di Ferragosto! Quest’anno il 15 agosto cade di lunedì, permettendo di staccare un po’ e godersi un weekend lungo fuori città. Chi resta a Milano di sicuro non si annoierà, grazie alle numerose attrattive che la città offre in queste caldissime giornate! Dai ristoranti aperti con proposte speciali alle serate a tema, il Ferragosto a Milano non è più quello di una volta!

Come ogni settimana il nostro #spiegoneweekend è di nuovo qui a guidarvi nella fittissima agenda degli appuntamenti a Milano!

Meteo del weekend

Il meteo del weekend a Milano sarà più mite, con qualche pioggia e un gradevole vento a rinfrescare l’aria. Per approfondire le previsioni del tempo giorno per giorno, la nostra guida vi indicherà temperature medie e suggerimenti sul clima.

News della settimana

Eventi del weekend da non perdere

Il Castello Sforzesco si anima per l’estate con gli oltre 50 eventi di Estate al Castello 2022. Il calendario di agosto . Da non perdere sabato 13 agosto Songs for Gaia . Uno spettacolo dal carattere fortemente ecologico che schiera la Celtic Harp Orchestra, la più grande orchestra di arpe conosciuta sul panorama nazionale italiano e internazionale e italiana, per offrire un’esperienza artistica vivace, profonda ed etica ad un pubblico di tutte le età, estrazioni sociali e provenienza geografica.

durante il mese più caldo dell’anno. AriAnteo: il programma di agosto del cinema all’aperto più amato di Milano

Si svolgeranno il 15 agosto 2022 le Finali di CAMPUSBAND MUSICA & MATEMATICA , il concorso nazionale rivolto a tutti gli studenti amanti della musica. L’esibizione degli 11 finalisti avrà luogo al Cortile delle Armi del Castello Sforzesco di Milano nell’ambito dell’imperdibile rassegna Milano è Viva al Castello Sforzesco 2022. I protagonisti della serata saranno gli undici finalisti selezionati (4 della categoria “Band”, 4 della categoria “Cantautori” e 3 della categoria “Interpreti”).

Ogni sera, dalle 18 alle 22 il Chiostro della Basilica di Sant'Eustorgio ospita l'evento Chiostro d'Estate , durante il quale è possibile gustare un aperitivo nella splendida cornice del chiostro rinascimentale e visitare la mostra "Elliot Erwitt: 100 fotografie". Ingresso: 10 € compresa prima consumazione al Chiostro Bistrot e ingresso alla mostra fotografica.

il Chiostro della Basilica di Sant’Eustorgio ospita l’evento , durante il quale è possibile gustare un aperitivo nella splendida cornice del chiostro rinascimentale e visitare la mostra “Elliot Erwitt: 100 fotografie”. 10 € compresa prima consumazione al Chiostro Bistrot e ingresso alla mostra fotografica. Nasce un nuovo prezioso progetto green nella sede di Vimodrone (Mi) di Garden Steflor: il Campo di Girasoli, che si estende per oltre un ettaro tanto da essere uno dei più vasti in circolazione. Qui si potranno ammirare 35.000 girasoli (di dieci varietà diverse) che, convivendo coccolati da un’infinità di altri fiori da campo, avranno modo di mostrare quotidianamente il loro capolino carico di semi al sole. Il fatto che ci siano vari fiori che animano il campo dal basso, favorisce la biodiversità e crea un ambiente floreale adatto per il ripopolamento di api, farfalle e insetti attraverso l’impollinazione. Per impreziosire l’esperienza e renderla un must anche per le famiglie, Garden Steflor ha organizzato anche dei laboratori a tema per bambini e adulti.

Concerti e musica a Milano: gli spettacoli del weekend

Continuano gli appuntamenti estivi allo Spirit de Milan. Il programma del weekend:

– Venerdì 12 agosto il concerto di Alberto Trevisan Quintet Live, un viaggio musicale dal blues alla disco music, dal soul al pop, dal reggae al latin.

– Sabato 13 agosto “Holy swing night” (con la direzione artistica di Mauro Porro) con Mr. Andrew & The Good Guys, che esegue principalmente il repertorio dei classici della tradizione jazzistica americana ed italiana rigorosamente legati all’Era dello Swing degli anni ’30 e ‘40.

– Domenica 14 e lunedì 15 agosto Spirit de Milan resterà chiuso

Arte e mostre a Milano

Cinema: eventi e film da non perdere

Gastronomia e ristoranti a Milano

Eventi per bambini a Milano

Lunedì 15 agosto dalle 16.30 il Comitato folcloristico di via Zara in collaborazione con l’amministrazione comunale propone un momento allegro e spensierato all’insegna del divertimento e della convivialità, per adulti e bambini, all’interno del Bosco delle Querce (area dello chalet). Tutte le attività, che vanno dal battesimo della sella a quello del guanto con i rapaci, dai giochi per i più piccoli con animazione, spettacoli e intrattenimento fino alla merenda per adulti e bambini e agli spettacoli teatrali. Tutte le attività sono gratuite, con ingresso libero da via Ada Negri.

Gite fuori porta

Alla scoperta di Milano