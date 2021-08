10 ristoranti dove mangiare a Ferragosto a Milano

Quest’anno Ferragosto cadrà di domenica, unendo in un unico evento due tradizioni tipiche dell’Italia: il megapranzo di Ferragosto e il tipico pranzo della domenica. Se con questo caldo avvicinarsi ai fornelli risulta improponibile ecco la soluzione più semplice: uscire e andare al ristorante! Trovare un locale aperto a Milano il 15 di agosto non è proprio quello che si dice un’impresa facile, ma abbiamo selezionato 10 ristoranti aperti a Ferragosto che potrebbero fare al caso vostro, dalla cucina di carne, al pesce fino alla pizza!

Quore Italiano

Le pizzerie milanesi targate Quore Italiano resteranno aperte tutto il mese di agosto in tutte e quattro le sue sedi, compresa l’ultima arrivata in via Capelli, a due passi da Piazza Gae Aulenti. Nata nel 2012 a Parma da un’idea di Marcello Rizza e Giuseppe Beani per valorizzare al massimo le eccellenze del Made in Italy, nel 2015 approda a Milano, in piazza Liberty. Oggi Quore Italiano conta un sede in Piazza XXIV Maggio, una in Piazza Oberdan e una in Via Delio Tessa 2, angolo corso Garibaldi.

Info e prenotazioni

Al Mercato – Steaks & Burgers

Per gli amanti della carne, le due sedi del locale ispirato alle steakhouse americane accolgono i propri ospiti per tutto il mese di agosto. In Via Sant’Eufemia e Corso Venezia. La carne, protagonista del menù, declinata in due versioni: “Steaks & Burgers”, disponibili in diverse varianti e personalizzabili. Una parte del menu è dedicata alle verdure di stagione e ai contorni interamente cotti con la brace. Grande attenzione è dedicata anche ai lievitati: dal pane in cassetta, al tartufo, ai Dessert che rievocano i sapori del passato. Varcando la soglia del ristorante la sensazione è quella di viaggiare oltreoceano per immergersi nel fascino tipico della New York dei primi anni del ‘900.

Info e prenotazioni

Berberè

Le quattro sedi dell’ormai consolidata pizzeria gourmet nata a Bologna rimarranno aperte tutto il mese, Ferragosto compreso. Pezzo forte del menu, disponibile a pranzo e a cena, la Pizza Maggiore, ideata per la Cineteca di Bologna e dell’ente per la promozione turistica Bologna Welcome, con mortadella Igp e patate.

Info e prenotazioni

Jubin

Nel cuore di via Paolo Sarpi, la Chinatown milanese, questo locale unisce le tradizioni culinarie dell’Asia, spaziando dalla cucina cinese a quella thailandese, vietnamita e giapponese. All’interno del locale, rivestito in legno, si possono gustare piatti più rinomati e conosciuti o provare specialità poco note, entrando davvero nella tradizione della cucina orientale.

Info e prenotazioni: 0233106728

Vurria

La pizzeria gourmet è sempre aperta nella sua sede di Via Borsieri, mentre dal 9 al 22 agosto chiude il locale in zona Moscova. Ad aspettarvi la pizza di Ferragosto, la Dop, con bufala campana Dop, in uscita pesto di rucola e noci, bresaola Dop punta d’anca, scaglie di parmigiano Dop, zest di limone e basilico fresco.

Info e prenotazioni: 02 49423783

Magnaki

L’uramakeria di carne è aperta nei locali di Porta Romana e Arena, mentre a Moscova terranno le serrande abbassate fino al 24 agosto. Nel menu rivisitazioni della tradizione giapponese declinati non sul pesce, ma sui più svariati tagli di carne: dalla tartare di renna ai gunkan di cavallo agli uramaki di waygu. Un Ferragosto che sposa la tradizione “carnivora”, ma con una lettura decisamente insolita!

Info e prenotazioni

Kanji

Creatività, equilibrio e poesia, nel piatto come in tutto ciò che lo circonda: questa è, in tre parole, la filosofia che ha guidato il ristorante di cucina orientale Kanji Milano sin dalla sua nascita, nel 2010. In ogni preparazione, protagonista indiscussa è la materia prima, nel pieno rispetto e nella valorizzazione della tradizione giapponese, che esalta la freschezza e la genuinità degli ingredienti, il sapore e il colore di ogni cibo.

Leggi la nostra recensione del ristorante

Info e prenotazioni: 02 66703543

Il Mannarino

Tradizione pugliese a casa propria o al tavolo. Mannarino offre per tutto il mese di agosto il doppio servizio di macelleria di quartiere e ristorante, dove gustare parmigiana di melanzane, bombette e specialità di carne scelte direttamente al banco. Non mancano anche le proposte vegetariane, con burrate, pane e pomodoro, caponata e tanto altro, a cui affiancare un buon bicchiere di Primitivo.

Info e prenotazioni

Immorale Milano

Il bistrot milanese di via Lecco gioca con il cibo nel senso migliore del termine, e continua a farlo anche per tutto il mese di agosto. Il menù cambia settimanalmente, con sapori sempre nuovi e accostamenti arditi. Per avere un’idea dello spirito del locale è possibile scegliere il menù degustazione da “6 passaggi e 3 assaggi” a 65 € a persona.

Leggi la nostra recensione del locale

Info e prenotazioni: 02 21067364

MU Dim Sum

Locale del gruppo MU, di cui fa parte anche MU Fish di Nova Milanese, MU Dim Sum si specializza nella riscoperta della tradizione culinaria cinese, che offre ai propri ospiti in una location elegante e curata in ogni dettaglio, sotto la guida sapiente di chef Chang Liu. Ai dim sum e ai tanti bao golosi si alternano piatti principali, elaborati e profumati che, in un delizioso intreccio di radici rurali e occhi puntati sul futuro, raccontano la storia di un popolo che sa rinnovarsi continuamente e stupire con il suo fascino.

Info e prenotazioni: 338 3582658