Quest’anno Ferragosto cadrà di lunedì, dando a tantissimi lavoratori la possibilità di organizzare scampagnate e weekend fuoriporta, magari in direzione di una spiaggia! Per chi resta in città e vuole organizzare un pranzo o una cena speciale diamo qualche indicazione sui principali supermercati aperti a Milano il 15 agosto 2022!

Se invece non avete alcuna intenzione di mettervi ai fornelli, date un’occhiata alla nostra guida sui ristoranti aperti a Milano il 15 agosto!

Supermercati aperti a Milano a Ferragosto 2022

Esselunga

Aperto dalle 8 alle 14

Pam

Aperto dalle 9 alle 20

Coop

Chiuso

Conad

Aperto dalle 8 alle 22

Lidl

Aperto dalle 9 alle 13

Bennet

Chiuso

Carrefour

Aperto dalle 7 alle 22

Unes (U2 e Viaggiator Goloso)

Aperto dalle 8 alle 20

Negozi aperti a Milano a Ferragosto 2022

Qui gli orari dei negozi di grande distribuzione aperti durante le festività e gli orari.

Unieuro

Aperto dalle 9 alle 20

Expert

Variabile a seconda del negozio di riferimento

Trony

Aperto dalle 9 alle 20

Ikea

Aperto dalle 10 alle 19

Decathlon