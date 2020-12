Il weekend finalmente si avvicina, con eventi e gradite novità, come il cambio di colore della Lombardia, da domenica in zona gialla! Con l’allentamento delle restrizioni si potrà uscire dal proprio comune e muoversi all’interno della regione (o visitare altre regioni gialle). Gite fuori porta, eventi digitali e attività all’aperto sono i cavalli di battaglia del secondo weekend di dicembre.

Tutti noi dobbiamo fare la nostra parte per far durare questo periodo il minor tempo possibile, seguendo le linee guida e tutelando la nostra salute. Noi di Milano Weekend continueremo a segnalarvi eventi e attività online, oltre alle ultime news e ai luoghi più belli da visitare durante il fine settimana. Tutto questo sempre nel nostro #spiegoneweekend, arrivato oggi alla sua 150° edizione!

Meteo del weekend

Il meteo del fine settimana non sarà dei migliori, con un’unica bellissima giornata di sole. Per approfondire le previsioni del tempo giorno per giorno, la nostra guida vi indicherà temperature medie e suggerimenti sul clima.

News della settimana

Eventi online del weekend

Venerdì 11 dicembre, dalle ore 19.00 , Lil Nas X ospiterà il secondo concerto della serie “Amazon Music Holiday Plays”, in streaming attraverso l’app Amazon Music o il suo canale Twitch ufficiale. Questa nuovo appuntamento vedrà protagonista la cantautrice, pianista e attrice Kiana Ledé, che interpreterà nuove versioni del suo singolo di successo “Ex”, della nuova cover dell’intramontabile classico natalizio, “The Christmas Song” e di “Plenty More” e “Second Chances”, tratti dalla versione Deluxe del suo album di esordio KiKi. Kiana Ledé è anche parte del collettivo di artisti che beneficia del programma Breakthrough, il progetto che Amazon Music dedica ai giovani artisti emergenti, supportandoli nei momenti più importanti della loro carriera, portandoli al successo globale.

Lipu Milano organizza ogni settimana, a partire da sabato 28 novembre un ciclo di conferenze dedicato al mondo degli uccelli e della fauna locale, nell’ambito del progetto ChiAmaMilano. Sabato 12 dicembre alle 15 si terrà “In volo sui campi. Lo stretto legame tra agricoltura e biodiversità” con Federica Luoni. L’evento potrà essere seguito in diretta dalla pagina Facebook di Lipu Sezione Milano.

Cinema: gli eventi streaming

Sabato 12 dicembre alle ore 20.30 nelle sale aderenti al circuito #iorestoinSALA arriva Il caso Braibanti con una presentazione d’eccezione a cura dei due registi Carmen Giardina e Massimiliano Palmese insieme all’Onorevole Pierfrancesco Majorino e al critico Maurizio Di Rienzo. Un appuntamento per raccontare Aldo Braibanti, mente poliedrica e affascinante, lontano dalle convenzioni del suo tempo. Poeta, artista, drammaturgo è stato un intellettuale eretico del Novecento italiano, un genio straordinario che nel 1968 – nel pieno delle contestazioni che infuriavano nel mondo per la richiesta di nuovi e più ampi diritti – viene processato e condannato per avere plagiato il ventunenne Giovanni Sanfratello.

Eventi gastronomici digitali e non

Sport e Benessere

Attività per bambini

Sabato 12 dicembre , giorno prima di Santa Lucia si terrà il primo di quattro incontri del Corso Online “Natale a Milano” tenuto da Neiade Tour & Events : dalle tradizioni meneghine delle feste, alle specialità enogastronomiche della tavola natalizia a Milano, a Sant’Eustorgio e alla leggenda dei Magi, sino a una storia della generosità tutta milanese ispirata al celebre Canto di Natale di Dickens, riletto da attori professionisti (a partire da € 7).

Gite fuori porta