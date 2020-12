Natale 2020: verso la zona rossa per tutta Italia nei giorni di festa

Nel corso del mese di dicembre le regole su come comportarsi a Natale sono cambiate tante, troppe volte. Dal divieto assoluto di spostamenti, alla zona gialla in tutta Italia e ora di nuovo tutti in zona rossa.

In queste ore si stanno discutendo i dettagli del nuovo regolamento per le feste natalizie: spostamenti, aperture dei negozi e attività dal 24 dicembre al 6 gennaio. In vista una stretta del Dpcm Natale emanato il 3 dicembre scorso, anche a causa di un lieve aumento nella curva dei contagi (17.938 registrati domenica, +1% rispetto al 12 dicembre).

Il problema è stato sollevato anche a causa dell’enorme mole di gente per le strade durante i weekend prefestivi, soprattutto ora che molte regioni sono diventate zona gialla, tra cui la Lombardia.

Cosa potrebbe cambiare?

Spostamenti tra comuni

Fino al 20 dicembre sarà consentito lo spostamento tra regioni e comuni, in modo da raggiungere le seconde case e i familiari.

Il giorno di Natale, il 26 dicembre e il 6 gennaio sarà vietato spostarsi tra comuni, nonostante le voci diffuse negli scorsi giorni. Potranno muoversi, entro un raggio massimo di 30 chilometri gli abitanti di centri abitati con meno di 5.000 abitanti.

Durante il periodo delle feste occorrerà quindi ancora l’autocertificazione, in quanto sono consentiti spostamenti solo per motivi di lavoro, salute o emergenza.

A Milano il sindaco Sala ha annunciato lo spegnimento delle telecamere di Area C e la sospensione del pagamento dei parcheggi blu fino a data da destinarsi.

Ci sarà ancora il coprifuoco?

Si, il coprifuoco è stato confermato e resta dalle 22 alle 5, anche nei giorni di Natale e Capodanno. Il governo si sta accordando con la Cei per anticipare la tradizionale messa di mezzanotte della Vigilia.

Mercati e centri commerciali saranno aperti?

I negozi, nonostante il passaggio in zona arancione e gialla di alcune regioni (tra cui la Lombardia) e la maggiore libertà consentita, i negozi saranno chiusi durante il periodo festivo e prefestivo. Si sta discutendo in questo momento se chiudere già dal 20 dicembre o consentire l’apertura fino alla vigilia di Natale. Questo comprende anche i centri commerciali, chiusi in ogni caso durante i weekend.

Ristoranti e bar saranno chiusi?

Nonostante nel Dpcm precendente fosse consentito a ristoranti, bar, gelaterie e rosticcerie di rimanere aperti anche durante i giorni delle feste natalizie, si sta discutendo la possibilità di revocare la decisione, chiudendo tutte le attività di ristorazione già dal 20 dicembre, o dalla vigilia. L’apertura a cena è esclusa in ogni caso a causa del coprifuoco.

Le scuole sono aperte?

Le scuole riapriranno tutte il 7 gennaio, dopo la chiusura per il periodo di vacanza natalizio. Sul ritorno in classe il governo ha assicurato che non ci saranno dietrofront, nonostante le linee guida europee invitino i paesi membri ad allungare il periodo di vacanza dei ragazzi.

Gli impianti sciistici sono aperti?

No. Il governo ha mantenuto la linea dura contro la settimana bianca, a causa del gran numero di assembramenti non gestibili sulle piste e sugli impianti di risalita.

Aperte invece le baite e gli alberghi di montagna, dove sarà possibile fare il Cenone, ordinandolo in camera.

Si potrà andare in crociera?

No, nonostante le campagne pubblicitarie di molte compagnie di crociere il governo ha ritenuto opportuno vietare le vacanze sulle grandi navi.

Si potrà viaggiare?

Si, i viaggi sono permessi, ma dal 20 dicembre chi rientra in Italia dovrà essere sottoposto a quarantena. La misura è stata pensata soprattutto verso chi si sposterà nelle regioni di confine per sciare. Svizzera e Slovenia hanno infatti deciso di tenere aperti gli impianti sciistici, mentre l’Austria ha fatto un passo indietro, consentendo solo ai cittadini residenti di accedere alle piste alpine.

Cinema e teatri sono aperti?

No, il Dpcm ha confermato il divieto per l’attività di cinema e teatri in tutta Italia. L’industria cinematografica si sta muovendo di conseguenza, rendendo disponibili le prime visioni (italiane e mondiali) dei nuovi film in uscita direttamente sulle piattaforme casalinghe.

I musei e le mostre sono aperti?

No, in tutta Italia musei e mostre sono chiusi. I musei italiani hanno scelto di spostarsi nuovamente online, attraverso tour virtuali e condivisioni di immagini “dietro le quinte”.

Riaprono finalmente biblioteche civiche e archivi di Stato in tutta Italia.

Si può fare sport?

Più o meno. Restano chiuse palestre e piscine, ma si potrà tornare a fare attività fisica individuale nei centri sportivi. Tornano anche gli allenamenti all’aperto per squadre dilettanti, ma senza la possibilità di competere. Restano le competizioni per società professionistiche o dilettantistiche riconosciute dal CONI, dal Comitato Paralimpico e dalle federazioni sportive nazionali. È permesso in ogni caso fare attività fisica all’aperto nei parchi pubblici e andare in bicicletta, restando all’interno del proprio comune di residenza.