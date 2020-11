L’inizio dell’autunno ha portato come ogni anno numerose richieste per il vaccino antinfluenzale. Quest’anno la somministrazione dei vaccini è andata a rilento, con lunghe code e dosi finite quasi subito. La Regione Lombardia ha comunicato oggi alle Ats della città che le scorte sono ridotte e in ritardo, rendendo difficile la reperibilità presso i medici di base. Per questo motivo sia il Comune che gli ospedali privati si sono mobilitati per gestire la situazione a Milano, già abbastanza provata dai contagi dovuti al Covid.

Novembre è il mese dedicato alla prevenzione delle influenze per i soggetti più fragili, come anziani e bambini fino a 6 anni. Proprio a loro sono dedicate le due strutture pubbliche appena inagurate dal Comune.

Vaccino antinfluenzale in Piazza Duomo per gli over 65

Al fronte del grande numero di richieste per il vaccino antinfluenzale, è stata installata una nuova struttura della Protezione Civile in Piazza Duomo per effettuare le vaccinazioni antinfluenzali per le persone over 65. L’annuncio è stato dato sui social dal sindaco Beppe Sala ieri sera: “Sempre con l’intento di dare una mano alla Sanità regionale, da venerdì sarà operativa anche questa struttura della Protezione Civile del Comune di Milano per le vaccinazioni antinfluenzali.”

I vaccini saranno disponibili a partire da venerdì 20 novembre

Vaccini antinfluenzali per bambini in metropolitana

Oltre alla struttura installata accanto al Duomo a Milano è attivo un servizio di profilassi vaccinale per i bambini dai due ai sei anni nel mezzanino della stazione della metro Gerusalemme (M5). Il progetto è nato dalla collaborazione tra Atm e Fondazione Buzzi, e si svolge attraverso la somministrazione del vaccino tramite spray nasale. Da lunedì, giorno di apertura del servizio, vengono vaccinati in media 8 bambini all’ora.

Come prenotare il vaccino antinfluenzale

I vaccini, disponibili gratuitamente, devono essere prenotati sul portale della Regione Lombardia, sul portale www.prenotasalute.regione.lombardia.it, oppure chiamare lo 800.638.638 da rete fissa (02.999.599 da cellulare).

La vicesindaca Anna Scavuzzo ha precisato che l’obiettivo è quello di vaccinare “700 persone alla settimana, con turni ogni 10 minuti dalle 10 alle 16 dal lunedì al sabato e dalle 10 alle 13 la domenica”.