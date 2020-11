Durante il lockdown di primavera oltre ai fiori sono sbocciati tantissimi podcast, ossia dei contenuti audio di durata variabile in cui uno o più opinionisti discutono di tematiche diverse, dalla storia alla politica, dalla filosofia alla moda e all’ecologia.

I podcast sono ottime occasioni per appronfondire degli argomenti senza dover guardare uno schermo, durante il lavoro, le faccende di casa o in auto, ma sono veramente troppi. Youtuber, esperti o semplicemente persone intraprendenti hanno acceso il microfono e registrato centinaia di ore di contenuti.

In mezzo a questo marasma quale scegliere? Abbiamo creato una guida dove potete trovare 10 podcast sugli argomenti più disparati da non perdere assolutamente, completi di link!

Il podcast di Alessandro Barbero

Tema: storia

Disponibile su: Spotify

Molti conoscono già il nome del medievalista più amato d’Italia, gli altri vadano subito a recuperare questa meravigliosa raccolta di conferenze, raccolte da Fabrizio Mele e rese disponibili gratuitamente. Dall’Unità d’Italia fino a Dante, le lezioni del professor Barbero sono appassionanti e mai noiose, raccontate con l’entusiasmo che ha reso famoso il divulgatore piemontese.

Da Costa a Costa

Tema: attualità e politica americana

Disponibile su: Spotify

Il vicedirettore del Post, Francesco Costa, racconta con puntualità e completezza il mondo degli USA, approfondendo i temi più disparati legati alla società americana e agli eventi politici più importanti che coinvolgono gli Stati Uniti.

Veleno

Tema: cronaca nera

Disponibile su: Spotify

Un racconto in sette puntate che terranno con il fiato sospeso. Pablo Trincia accompagna l’ascoltatore nei meandri di una storia cupa e talmente assurda da essere reale: all’inizio degli anni Duemila 16 bambini vennero allontanati dai genitori, accusati di essere parte di una setta satanica.

Folco Files – Casi di insana sanità

Tema: attualità

Disponibile su: Gli Ascoltabili

Una serie in dodici episodi dedicati alla figura di un risk manager, Folco. Il risk manager è quel professionista che decide se un caso, spesso legato alla sanità, merita o meno di essere risarcito. Folco domanda, investiga, entra nella vita di pazienti arrabbiati, di dirigenti ospedalieri in ansia, di donne e uomini alle prese con errori e preoccupazioni umane: l’obiettivo è scoprire dove si nasconda la verità, e non sarà mai semplice arrivarci.

Morgana

Tema: attualità, femminismo

Disponibile su: Spotify

Un podcast di donne sulle donne. Morgana, tenuto da Michela Murgia e Chiara Tagliaferri, racconta la femminilità declinata in tutte le sue sfumature, con storie vere o letterarie di donne che non hanno aspettato il principe azzurro per salvarsi. Elsa Schiapparelli, Oprah, Ipazia e Vivienne Westwood sono solo alcune delle numerose figure analizzate.

Muschio Selvaggio

Tema: di tutto e di più

Disponibile su: Spotify

Fedez e Luis Sal invitano e intervistano i personaggi più assurdi e disparati, senza negare a nessuno la possibilità di dare del suo peggio. Si passa da momenti di assoluta leggerezza a discussioni più serie, legate a temi come la sessualità, la disabilità e la religione. Tutti sono i benvenuti in questo podcast, nel bene e nel male.

NABA podcast room

Tema: mondo giovanile, creatività

Disponibile su: Gli Ascoltabili

Chiunque può aprire un podcast, la sfida sta nel portarlo avanti. Gli studenti specializzandi in Communication Design della Naba di Milano hanno accettato la sfida e hanno aperto un canale di comunicazione sul mondo dei giovani e della creatività, affrontando temi sempre nuovi e sempre stimolanti.

Scientificast

Tema: scienza e divulgazione

Disponibile su: Spotify

Dal 2007 questo podcast trasmette nell’etere la divulgazione scientifica, con ospiti, esperimenti e news. Ogni lunedì una nuova puntata in cui si raccontano temi difficilissimi in modo semplice e diretto. Mai come ora la divulgazione scientifica è fondamentale per comprendere il mondo in cui viviamo.

Fake doctors, real friends

Tema: serie TV

Disponibile su: iHeart Radio

C’è chi ha amato Scrubs e chi semplicemente non l’ha mai visto. A 10 anni dalla messa in onda del finale di serie (quale stagione 9?) i protagonisti della serie TV Zach Braff (JD) e Donald Faison (Turk) commentano le puntate della serie e raccontano curiosi retroscena. Insieme a loro il resto dell’amatissimo cast, ospiti speciali, lacrime e tantissime risate. Per tornare indietro nel tempo ai pomeriggi passati guardando MTV.

Il trequartista

Tema: sport

Disponibile su: Spotify

Giorgio Terruzzi e Carlo Pastore raccontano luci e ombre dei grandi dello sport, trequartisti irregolari e ribelli che hanno lasciato il segno nella storia. Da Valentino Rossi a Zidane, da Tyson fino a Jonah Lomu tutti gli sport sono affrontati e narrati nei loro momenti più magici.