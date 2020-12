18 alberi d’autore nelle piazze di Milano: il Natale 2020 sarà di design

Si accenderanno tutti il 7 dicembre, giorno di S. Ambrogio, come da tradizione milanese. Sono i 18 alberi d’autore che illumineranno le piazze di Milano per tutto il periodo delle feste. Promossi da grandi aziende internazionali, i progetti degli alberi di Natale sono stati realizzati dai migliori architetti milanesi e non, per augurare alla città delle festività più serene rispetto all’anno appena passato. Questi i progetti vincitori che i milanesi potranno ammirare tra pochissimi giorni.

Piazza Duomo, Coca Cola

Il grande albero di piazza Duomo, racchiuderà in sè le energie della città rappresentando le sue mille anime. Una struttura portante accoglierà una serie di abeti veri che dopo le festività verranno donati per essere piantati in diversi luoghi di Milano.

L’albero si accenderà ogni sera, donando alla piazza uno show di luci, con un invito a sostenere Banco Alimentare.

Piazza XXV Aprile, Accenture

L’albero del Cambiamento

Disegnato e realizzato da Giorgio Palù, architetto lombardo già premiato dal Compasso d’Oro, “L’Albero del Cambiamento” è un’installazione che cambia insieme alla città.

Al suo interno alloggia uno schermo trasparente, le cui proiezioni cambiano dal giorno alla notte: un modo per generare sensibilizzazione sul tema della sostenibilità ambientale. Una volta terminata l’iniziativa, l’opera verrà smontata e i materiali utilizzati per nuovi scopi.

Piazza Vigili del Fuoco, Gruppo Bracco

L’albero della Conoscenza

L’albero di Natale proposto da Bracco è una foresta del sapere. Tre citazioni di foresta saranno distribuite nella piazza e integrate con il verde residente, ognuna delle quali legate a una specifica azione del sapere: Immaginare (arte e cultura), Conoscere (scienza), e Vivere (socialità).

Gli alberi saranno addobbati in modo elegante, con le classiche luci che porteranno il calore del Natale alla comunità. Alla loro base il sapere, espresso attraverso dei totem video e delle stele QR code, legati da una grande infografica che collegherà tutti i contenuti in un’unica rappresentazione. Ognuna delle tre foreste genererà un quadro infografico illustrato interattivo, che verrà donato alle scuole.

Piazza della Scala, Engie

L’Albero del Vento

Il progetto vuole portare al pubblico l’impegno di Engie nello studio, ricerca ed erogazione di energie rinnovabili, rappresentate dal vento. L’albero di Natale è infatti immaginato con uno sviluppo architettonico ispirato alla forma della turbina eolica e sarà in costante movimento. Il basamento della pianta diventerà un diffusore sonoro che diffonderà la “voce di Eolo” attraverso le note di grandi compositori e racconterà la storia e la filosofia del brand. L’albero sarà realizzato interamente con travi lamellari aventi un certificato di sostenibilità legato alla filiera forestale.

Piazza Gramsci, Nickelodeon

L’Albero del Gioco

Un albero pensato per ricreare un’area playground dedicata ai più piccoli. L’albero di Nickelodeon sarà un’installazione altamente scenografica che vedrà alcuni personaggi intenti ad addobbare l’albero. Visibile da lontano, riprenderà la classica forma dell’abete, con l’ausilio di sfere luminose.

Una struttura tubolare esterna ricreerà il volume dove i personaggi del canale televisivo interagiscono con l’albero, mentre il tronco interno sarà personalizzato con disegni a tema Nickelodeon.

Corso Garibaldi, Paramount

L’albero delle stelle

L’albero di Paramount Network porta con sé la magia del mondo del cinema e delle sue star. Un’installazione artistica realizzata in metallo riciclabile sintetizza la forma dell’albero, che sarà illuminato da alcune stelle, incise sulla superficie della struttura.

Piazza XXIV MAGGIO, MTV

L’albero della Musica

Un tributo alla musica e al suo mondo. L’albero MTV è un albero hi-tech, fatto di luce realizzato con elementi legati al mondo del live musicale. La struttura, realizzata in maglia metallica accoglierà dei “cubi” luminosi ispirati alle grafiche che hanno fatto la storia di MTV.

Le varie texture doneranno all’albero luce e colore e si accenderanno durante la notte, illuminate a ritmo di musica. Le light box, immaginate come lampade cubiche diventeranno pezzi unici, destinati a essere messi all’asta per beneficenza.

Piazza Greco, Greco Immobili

Un Natale particolare ma ancora più speciale

Un albero alto sei metri e largo due, pensato per i bambini e le loro famiglie. Immobiliare Greco ha voluto regalare “un segnale di speranza per chi ha dovuto chiudere la propria attività, per chi è chiuso in casa e non ce la fa più, per i bimbi che stanno vivendo una situazione surreale e per molti anziani che rischiano di piegarsi alla solitudine”.

Piazza San Carlo, Stone Island

L’albero di domani

L’albero di Stone Island si configura come la sintesi dell’incontro tra tecnologia e ricerca. Il classico abete natalizio diventa pura luce. Realizzato in fibra ottica, l’albero parte da una radice realizzata in tessuto bianco intrecciato a cui dà colore il suo riflesso, mentre una serie di specchi collocati intorno all’installazione daranno l’impressione di una moltiplicazione di luci e alberi: una sensazione di bosco urbano.

Via Luca Beltrami, Golden Goose

Un’istallazione “collettiva”, formata da più canestri che saranno poi donati ai vari campi da basket urbani di Milano, realizzati con la collaborazione di alcuni street artist. Per Golden Goose “l’albero non è solo un’attività di comunicazione natalizia, ma rappresenta un atto di amore verso la città meneghina, per accompagnarla nella sua graduale ripartenza attraverso un messaggio positivo di vicinanza, amore e di speranza”.

Piazza San Fedele, Cimento (Sai Industry)

Whispering Trees

Un progetto composto da una coppia di piante che sfrutta un fenomeno fisico noto come specchio acustico per far comunicare due persone distanti tra loro. I due alberi, astratti e tetraedri in multistrato rivestiti in Cimento, ospitano infatti una nicchia di forma parabolica e una seduta. La voce, rimbalzando sulla parete interna concava, viene riflessa e rimbalza sull’analoga parabola posta all’interno dell’altro albero, giungendo alle orecchie di chi vi si trova nei pressi.

Largo La Foppa, Saipem

Un albero tecnologico volto al futuro per lasciarsi alle spalle un passato e un presente pieno di incertezze. I rami tecnologici dell’albero infatti, riporteranno frasi di speranza e “vestiranno” l’albero di emozioni, pensieri e sensazioni incentrate sul futuro.

Galleria del Corso, Qwarzo

L’albero è prodotto con carta ecologica trattata al quarzo, stabilizzata ed impermeabilizzata, partendo da un’unica paletta di 3 cm di spessore e di circa 366 metri di lunghezza, avvolta in una sola spirale elicoidale che sale da una base di 2.50 m fino all’altezza di 4 metri.

Delle spruzzature circolari in rame liquido ne enfatizzano la vocazione natalizia, senza intaccarne la sostenibilità. Nel basamento a terra delle luci led creeranno un’illuminazione dall’interno, rendendo l’albero visibile durante la notte attraverso gli spazi vuoti della spirale. L’installazione ha una forte vocazione ecologica; con i suoi 366 metri di carta potrebbe risultare come l’albero di natale più alto al mondo.

Piazza San Simpliciano, Levi Strauss

“Condividendo l’obiettivo del progetto dedicato al simbolo del Natale per una voglia di rinascita che parte dalla città di Milano”. Così il marchio Levi’s ha commentato il progetto dell’albero di Piazza San Simpliciano. Un’installazione che vedrà come elementi principali il legno da recupero e il denim riciclato.

Piazza Tre Torri, CityLife

EDEN di Annalaura di Luggo

Il progetto prevede due installazioni concettualmente collegate: Triunphus è un portale luminoso di scarti di alluminio riciclato compressi che conduce all’albero; Pyramid è composto da una cascata di filamenti scintillanti in alluminio riciclato realizzato con l’ausilio di ragazzini dei Quartieri Spagnoli di Napoli, giovani provenienti da zone problematiche stimolati a diventare artisti scoprendo la meraviglia della creazione e le potenzialità dei materiali di scarto.

Nei negozi del Citylife verranno inoltre venduti foglietti colorati e penne: il ricavato contribuirà ad un progetto benefico di sostegno ai senzatetto di Milano.

Piazza San Marco, Londonart

The Wallaper Tree

Il progetto prevede l’inserimento al centro dell’aiuola di un abete di 4 metri, illuminato con circa 1200 microluci a led e decorato con cerchi di diametri diversi rivestiti di scarti di carta da parati resinata. Alla fine dell’evento le decorazioni saranno interamente riciclate.

Piazza Cadorna, bauli in piazza

Il progetto prevede l’installazione di un albero di circa 6 metri realizzato con una struttura portante in traliccio modulare scenografato con bauli tecnici e luci a led. All’interno di alcuni di questi verranno riportate frasi inerenti il lavoro dello spettacolo e degli eventi. L’installazione ha lo scopo di tenere viva l’attenzione dell’opinione pubblica verso i lavoratori di questo settore ma anche di tutti gli altri in difficoltà. Durante il periodo di permanenza dell’installazione potranno essere programmati interventi di lavoratori dello spettacolo.

Piazza Sempione, A2A

Il Natale proposto da A2A arriverà in città con una danza di luce; sciami luminosi andranno a disegnare sull’architettura circostante, generando una coreografia naturale. Al centro della piazza sarà collocata un’installazione di canniccio con all’interno led luminosi sospesi e in movimento, visibile sia di giorno che di notte da ogni angolazione.