Camion Coca Cola a Milano: dove e quando vederlo

Il famosissimo camion rosso della Coca Cola è stato avvistato per Milano negli ultimi giorni, per le strade dell’hinterland. Il 4 e 5 dicembre l’autoarticolato ha attraversato Settimo Milanese, San Donato, Cesano Boscone, Sesto San Giovanni e molti altri comuni della provincia milanese.

Per vedere di nuovo il camion natalizio, presente da più di 50 anni negli spot Coca Cola, si dovrà aspettare il 22 dicembre, quando tornerà a Milano per diffondere canzoni di Natale in tutta la città e portare i beni raccolti per Banco Alimentare alle persone più bisognose.

Il brand di bevande più famoso al mondo ha sponsorizzato l’albero di Natale installato in Piazza Duomo, parte dei 18 alberi d’autore che dal 7 dicembre si sono accesi in altrettante piazze di Milano (inviateci le vostre foto degli alberi d’autore a redazione@milanoweekend.it. Le migliori saranno pubblicate sul nostro sito e sulle nostre pagine social!).

Camion Coca Cola: dove vederlo

Il camion passerà per Milano senza sostare, in modo da non creare assembramenti per le seguenti vie, il 22 e 23 dicembre, dalle 15 alle 20 :