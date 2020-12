Si tratta di un’iniziativa importata dalla Francia e arrivata a Milano grazie a Marion Pizzato, persona che ha fatto della creatività un veicolo per la beneficenza. Sono le Boîtes de Noël, le scatole di Natale per i bisognosi, riempite di poche cose, necessarie al corpo e alla mente.

La raccolta delle scatole è attiva in moltissimi punti della città fino all’11 dicembre. Dopo quella data le diverse associazioni attive sul territorio provvederanno a distribuirle ai senzatetto e alle persone più povere di Milano.

Scatole di Natale: come farle

Si tratta di un’idea molto semplice, in cui si possono coinvolgere anche i bambini, insegnando loro a fare del bene divertendosi. Bisogna scegliere se destinare la scatola a un uomo, una donna o un bambino, in modo da raccogliere le cose più utili e piacevoli per ognuno. Per creare una scatola di Natale occorre una scatola da scarpe, che andrà riempita con:

Una cosa calda (una sciarpa, un paio di guanti o una copertina)

(una sciarpa, un paio di guanti o una copertina) Un prodotto di bellezza (un profumo, una crema, uno shampoo o una trousse di trucchi)

(un profumo, una crema, uno shampoo o una trousse di trucchi) Una cosa golosa (un dolce, una stecca di cioccolata o un pacco di biscotti)

(un dolce, una stecca di cioccolata o un pacco di biscotti) Un passatempo (ci si può sbizzarrire con giochi da tavolo, libri, un giocattolo o delle matite colorate)

Ultimo, ma forse più importante, un bigliettino in cui scrivere auguri e parole gentili dirette a chi riceverà il pacco. Il materiale nella scatola deve essere nuovo, o cumunque pulito e in ottimo stato.

Scatole di Natale: dove consegnarle a Milano

Una volta decorata con della carta da regalo e scritto un generico destinatario, la scatola può essere consegnata in moltissimi punti di raccolta in diversi punti della città, che provvederanno a far arrivare le scatole alle persone che più ne hanno bisogno. Per consegnare i pacchi c’è tempo fino all’11 dicembre. Questa la lista dei luoghi di raccolta a Milano, con i contatti dei referenti per ogni domanda o chiarimento: