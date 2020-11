20 film disponibili in streaming da vedere assolutamente

Il lockdown ha dato a tante persone molto tempo libero, soprattutto a chi vive nelle regioni “rosse”. Come spendere questo tempo al meglio? Tra le tante cose da fare sicuramente c’è recuperare quei film che per un motivo o per l’altro ci siamo persi.

Grazie alle piattaforme streaming più diffuse (Netflix, Prime Video e Disney+) abbiamo a disposizione una quantità industriale di pellicole tra cui scegliere, passando spesso le serate a scrollare i titoli senza trovare nulla che ci convinca. Per chiunque si sia trovato almeno una volta in questa situazione ecco la nostra lista di 20 film da recuperare assolutamente, compresi di sinossi e valutazione IMDb, tra i più importanti database relativi al mondo del cinema. Prendete i pop-corn, si comincia!

Borat – Seguito di film cinema

Di Sacha Baron Cohen, 2020

Il famosissimo giornalista kazako Borat torna in missione in USA, questa volta per omaggiare il presidente Trump con un dono piuttosto particolare. Mentre guardate il film ricordate che gli unici attori presenti sono lo stesso Sacha Baron Cohen e la comica Maria Bakalova; nessun altro sta recitando, anche se si fatica a crederlo.

Disponibile su: Prime Video

Voto IMDb: 6,8

Spiderman: Un nuovo universo

Di Bob Persichetti, Peter Ramsay, Rodney Rothman, 2018

Miles Morales è un ragazzino come tanti a New York, con la passione per la musica e la street art. Dopo essere stato morso da un ragno radioattivo il ragazzo si ritroverà ad avere gli stessi poteri dell’eroe più amato in città: Spiderman. Lo scontro tra Peter Parker e Kingpin porterà all’apertura di un varco dimensionale, dal quale usciranno versioni alternative del non più unico supereroe.

Disponibile su: Netflix

Voto IMDb: 8,4

Febbre da cavallo

Di Steno, 1976

Il mondo dello streaming celebra il grande Gigi Proietti con uno dei suoi film più amati: Febbre da Cavallo, dove interpreta Mandrake, eccentrico modello che insieme ai suoi amici Pomata e Felice cercano di dare una svolta alle loro vite scommetendo sui cavalli.

Disponibile su: Netflix, Prime Video e Rai Play

Voto IMDb: 7,2

Il processo ai Chicago 7

Di Aaron Sorkin, 2020

Una storia vera, magistralmente portata in scena da un cast fenomenale. Nell’America della Controcultura sette uomini appartenenti a organizzazioni pacifiche vengono processati a causa di disordini avvenuti a Chicago il giorno della convention del partito Democratico, in un caso giudiziario pieno di ombre.

Disponibile su: Netflix

Voto IMDb: 7,9

Diaz – Non pulire questo sangue

Di Daniele Vicari, 2012

La tragica cronaca di una delle pagine più nere della storia italiana: il G8 di Genova e il blitz della polizia alla scuola Diaz, teatro di violenze ingiustificate, torture e soprusi, proseguiti poi alla caserma Bolzaneto. Un film che tenta di far luce su un giorno da non dimenticare mai.

Disponibile su: Netflix

Voto IMDb: 7,2

Non ci resta che piangere

Di Massimo Troisi e Roberto Benigni, 1984

Una delle commedie più amate del cinema italiano, con una coppia brillante e divertentissima: Massimo Troisi e Roberto Benigni. Due amici finiscono di colpo nella Toscana del Quattrocento (quasi millecinque), alle prese con la scoperta dell’America, un Leonardo da Vinci che non capisce la scopa e bellissime fanciulle da conquistare.

Disponibile su: Disney+

Voto IMDb: 7,7

1917

Di Sam Mendes, 2020

Una missione da portare a termine a qualunque costo per salvare delle vite. Questa è la missione affidata a due giovanissimi soldati sul fronte della Prima Guerra Mondiale. Una corsa contro il tempo attraverso le linee nemiche, con una regia che tiene col fiato sospeso dal primo all’ultimo minuto.

Disponibile su: Prime Video

Voto IMDb: 8,3

Mi chiamo Francesco Totti

Di Alex Infascelli, 2020

La sera del suo addio al calcio Francesco Totti ripercorre la sua lunga carriera, dagli inizi fino all’esordio nella Roma, dall’infanzia fino al matrimonio e alla famiglia. Una vita intera proiettata davanti agli occhi del campione, che assiste come lo spettatore a filmati inediti, momenti entrati nella storia e immagini di vita familiare.

Leggi la nostra recensione del film.

Disponibile su: Prime Video

Voto IMDb: 6,4

Caccia a Ottobre Rosso

Di John McTiernan, 1990

Un omaggio al grande Sean Connery in uno dei suoi ruoli più memorabili. Ottobre Rosso è il sottomarino più sofisticato della flotta sovietica e nel 1984 viene inviato dall’URSS in missione. Gli americani riescono a intercettarlo, ma non riescono a capire l’obiettivo del temibile sommergibile atomico, finché non scoprono che Ramius, il suo comandante vuole disertare consegnare il gioiello russo nelle mani degli americani. Anche i sovietici sono arrivati alla stessa conclusione, avviando una caccia al sottomarino ammutinato.

Disponibile su: Netflix

Voto IMDb: 7,6

Cena con delitto – Knives Out

Di Rian Johnson, 2019

Un film che omaggia i classici del giallo in stile Cluedo. Una numerosa famiglia in aperta ostilità si raduna nella casa del ricco capostipite dopo la sua misteriosa morte. Il detective Benoit Blanc dovrà indagare in una rete di inganni, tra accuse infondate e bugie. La verità è dietro l’angolo, ma sarà meno scontata di ciò che sembra. Un grande cast al servizio di una sceneggiatura brillante e divertente.

Disponibile su: Prime Video

Voto IMDb: 7,9

Favolacce

Di Fabio e Damiano D’Innocenzo, 2020

Una provincia cupa e incattivita quella ritratta dai fratelli D’Innocenzo, dove la redenzione è dietro l’angolo ma non viene raggiunta né cercata da una serie di personaggi talmente umani da mettere i brividi. Una favola nera, dove i bambini si ribellano al ruolo di muti spettatori.

Leggi la nostra recensione del film.

Disponibile su: Prime Video

Voto IMDb: 6,6

Scappa – Get out

Di Jordan Peele, 2017

Un giovane e brillante fotografo afroamericano si arma di coraggio e decide di conoscere la famiglia della sua ragazza bianca, andando a stare per il weekend nella grande villa in campagna dei genitori. La famiglia, goffa ma apparentemente cordiale nasconde un segreto terrificante, svelato poco a poco da atteggiamenti sempre più sospetti.

Disponibile su: Netflix

Voto IMDb: 7,7

The interview

Di Seth Rogen e Evan Goldberg, 2014

Sylark Tonight è un popolare talk show televisivo, prodotto da Aaron Rapoport e presentato da Dave Skylark, mattatore e anima dello show. I due scoprono di avere un fan d’eccezione, il dittatore nordcoreano Kim Jong-un. Decisi a sfruttare la cosa a loro vantaggio, i due organizzano un’intervista esclusiva al leader, ma vengono intercettati dalla Cia, che propone loro un piano: andare a Pyonyang e avvicinare il dittatore per ucciderlo.

Disponibile su: Prime Video

Voto IMDb: 6,5

Big Fish

Di Tim Burton, 2003

Edward Bloom è un narratore nato, che per tutta la vita ha raccontato a suo figlio William di mondi magici, creature incantate e avventure incredibili vissute durante la sua giovinezza. Una volta diventato adulto William inizia a smettere di credere alle storie del padre, criticando la sua mancanza di serietà e sincerità. Quando Edward è vicino alla morte il figlio inizierà un percorso a ritroso nella vita del genitore, per scoprire quanto delle storie con cui è cresciuto corrisponde alla realtà.

Disponibile su: Netflix

Voto IMDb: 8

La La Land

Di Damien Chazelle, 2016

Un musical che ha sbancato la notte degli Oscar 2017, portandosi a casa 6 statuette su 14 nomination (arrivando a eguagliare Titanic). La storia del musicista sognatore Sebastian e dell’aspirante attrice Mia si snoda lungo continui omaggi alla Hollywood degli anni d’oro, tra scene diventate iconiche e canzoni di altissimo livello.

Disponibile su: Prime Video

Voto IMDb: 8

Ready Player One

Di Adrian Kaslar, 2018

Nel 2045 l’umanità sopravvive in un mondo distrutto, dove le persone si rifugiano in OASIS, una realtà virtuale dove poter interagire, lavorare e guadagnare denaro. Alla morte dell’inventore di questo universo digitale la sua eredità è stata messa in palio ai giocatori più forti del mondo, che per ottenerla dovranno superare una serie di ostacoli, dando prova di astuzia e forza. Un gigantesco omaggio alla cultura pop, inserito in una storia profonda e coinvolgente. Fate a gara a trovare tutti i riferimenti inseriti nel film!

Disponibile su: Netflix

Voto IMDb: 7,5

Lo sciacallo

Di Dan Gilroy, 2014

Il giovane Luis è un ladruncolo di materiali da costruzione, fino a quando non assiste a un tremendo incidente stradale, osservando l’arrivo sul posto di telecamere e televisioni ancora prima delle ambulanze. Una lampadina si accende nella testa del ragazzo: corre a comprare l’attrezzatura di base e inizia a girare per Los Angeles in cerca di incidenti spettacolari, omicidi e truculente scene del crimine per poi rivendere a caro prezzo il girato alle televisioni di tutta la città.

Disponibile su: Prime Video

Voto IMDb: 7,9

Miss Peregrine – La casa dei ragazzi speciali

Di Tim Burton, 2016

Jake è un ragazzo molto legato al nonno, che da qualche tempo sembra dare segni di demenza. La morte misteriosa dell’uomo lo porterà a indagare sui suoi racconti apparentemente sconnessi, legati a una misteriosa scuola sperduta nel Galles, dove vivono dei bambini con caratteristiche uniche al mondo e la loro misteriosa tutrice.

Disponibile su: Disney+

Voto IMDb: 6,7

Bastardi senza gloria

Di Quentin Tarantino, 2009

Nella Francia occupata dai nazisti la giovane ebra Shoshanna gestisce un cinema, nascondendosi dall’uomo che ha massacrato la sua famiglia. Ironicamente la sua sala viene scelta per ospitare i più importanti gerarchi e lo stesso Hitler per la proiezione di un film di propaganda. La sua sete di vendetta si incrocerà con quella di un commando americano specializzato nello scovare e uccidere i nazisti. Se ancora non avete visto questo film rimediate subito!

Disponibile su: Netflix e Prime Video

Voto IMDb: 8,3

Il petroliere

Di Paul Thomas Anderson, 2007

L’umile minatore Daniel Plainwiew scopre casualmente un pozzo di petrolio, ritrovandosi ricco da un giorno all’altro. L’avidità data dal denaro lo porteranno però a cadere nel rancore e nel sospetto, allontanando da sé anche l’amato figlio. Un Daniel Day Lewis impressionante in un film amaro e commovente.

Disponibile su: Netflix

Voto IMDb: 8,2