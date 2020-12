Questo sarà un weekend molto speciale: è arrivato finalmente Natale, anche se piuttosto diverso rispetto agli anni passati. Nonostante le zone rosse, arancioni e gialle le feste saranno accompagnate come sempre da attività ed eventi dedicati, per trasmettere anche in digitale il calore della festa più amata dell’anno.

Milano Weekend approfitta del suo collaudato #spiegoneweekend per farvi tantissimi auguri di buon Natale e regalarvi la selezione degli appuntamenti migliori di questo Natale 2020!

Meteo del weekend

Il meteo del fine settimana milanese sarà caratterizzato da una perturbazione artica mica male, con neve e gelo tutti natalizi. Per approfondire le previsioni del tempo giorno per giorno, la nostra guida vi indicherà temperature medie e suggerimenti sul clima.

News della settimana

Eventi online del weekend

L’Accademia Ucraina di Balletto di Milano offrirà al pubblico l’evento più classico per le feste di Natale: sabato 26 dicembre alle ore 16 , in rete su tutti i canali social della scuola, andrà in streaming l’intramontabile “SCHIACCIANOCI ”, direttamente dall’EcoTeatro di Milano.

offrirà al pubblico l’evento più classico per le feste di Natale: , in rete su tutti i canali social della scuola, andrà in streaming l’intramontabile ”, direttamente dall’EcoTeatro di Milano. Blue Note Milano torna a far sentire la sua musica con un nuovo concerto del progetto “The Heart of Jazz” – la serie di performance in streaming trasmesse in diretta dal locale di via Borsieri – che si terrà domenica 27 dicembre alle ore 18 . Sul palco un grande classico natalizio del Blue Note Milano: il Gospel Voices Family , accompagnato da un ospite speciale. Presentatore d’eccezione Nick The Nightfly, voce storica di Radio Monte Carlo e direttore artistico del locale. Come per il primo concerto in live streaming dell’8 maggio 2020, anche questa volta verrà promossa la raccolta fondi per la Croce Rossa Internazionale, con l’obiettivo di supportare e ringraziare tutte le persone che hanno vissuto l’emergenza sanitaria Covid-19 in prima linea. Il concerto sarà trasmesso in diretta streaming full HD, in esclusiva sulla piattaforma HUAWEI Video in ben 26 Paesi, dall’Europa all’Asia, dal Sud America al Medio Orient e per trasmettere un augurio di pace e unione che travalica i confini nazionali.

andrà in streaming gratuito sul canale YouTube e sulla pagina FB di Atir teatro Ringhiera “E bastava una inutile carezza a capovolgere il mondo – racconto anarchico e poetico di Piero Ciampi” – con Arianna Scommegna e Giulia Bertasi, in collaborazione con il Municipio 5/Comune di Milano. Atir organizza uno zoom party con tombola “VENTI di Festa!”, con brindisi collettivo, canzoni a sorpresa e rito magico per lasciare andare questo faticoso e travagliato 2020. L’Orchestra Italiana del Cinema , diretta dal Maestro Adriano Pennino, accompagnerà musicalmente tutti gli artisti interpreti delle suggestive melodie del “Concerto di Natale”, lo storico evento televisivo che andrà in onda in prima serata il 24 dicembre su Canale 5 e in replica il pomeriggio del 25 dicembre . La serata sarà presentata da Federica Panicucci insieme a Don Davide Banzato e vedrà sul palco alternarsi le stelle della musica italiana Malika Ayane, Antonino, Arisa, Emma, Roby Facchinetti, Andrea Griminelli, Moreno, Nek, Tosca e Ron, Renato Zero insieme alle star internazionali Dotan (Olanda), Aida Garifullina (Russia), Hong-hu Ada (Giappone) e Amy Macdonald (Scozia).

Arte e mostre: gli eventi streaming

L’Abbazia di Chiaravalle apre virtualmente le sue porte per le visite guidate online. Ogni sabato e domenica alle 15 si potranno così conoscere i principali ambienti della chiesa, ammirando gli splendidi affreschi e il coro ligneo intagliato del XVII secolo. Sarà inoltre possibile visitare il chiostro monastico, con la spettacolare vista sulla Ciribiciaccola, torre campanaria dell’Abbazia e la caratteristica colonna annodata. Si potrà infine apprezzare la struttura medievale del Mulino con il suo impianto molitorio realizzato in legno di rovere e alimentato ad acqua e l’orto dei semplici, in cui trovano spazio piante officinali e aromatiche. Il costo della visita è di 8 € ed è obbligatoria la prenotazione sul sito dell’associazione Koinè.

Cinema: gli eventi streaming

Eventi gastronomici digitali e non

Sport e Benessere

Attività per bambini

Attività e laboratori per bambini da fare durante il periodo di Natale

Dal 1° al 25 dicembre , la scuola di musica Ricordi organizza 25 piccoli appuntamenti quotidiani: ogni giorno un video incuriosirà i bambini proponendo loro attività diverse: dal canto alla danza, dalle percussioni alla scoperta degli strumenti musicali, con un indovinello finale. Giorno dopo giorno sarà possibile scoprire i propri talenti e divertirsi con la musica. Tutti i bambini potranno ogni volta inviare un video con la loro testimonianza e diventare protagonisti del “videoclip” finale. Il laboratorio virtuale gratuito è pensato per i bambini dai 5 ai 12 anni. Le attività sono disponibili sui canali Facebook, Instagram e YouTube della Ricordi Music School.

, la scuola di musica Ricordi organizza 25 piccoli appuntamenti quotidiani: ogni giorno un video incuriosirà i bambini proponendo loro attività diverse: dal canto alla danza, dalle percussioni alla scoperta degli strumenti musicali, con un indovinello finale. Giorno dopo giorno sarà possibile scoprire i propri talenti e divertirsi con la musica. Tutti i bambini potranno ogni volta inviare un video con la loro testimonianza e diventare protagonisti del “videoclip” finale. Il laboratorio virtuale gratuito è pensato per i bambini dai 5 ai 12 anni. Le attività sono disponibili sui canali Facebook, Instagram e YouTube della Ricordi Music School. Teatro Oscar DanzaTeatro offrirà ai suoi piccoli spettatori, per le feste di Natale, la visione streaming della fiaba “Non riesco a dormire”. Lo spettacolo, indicato per i bambini dai cinque anni, verrà trasmesso in loop dalle ore 17:00 del 23 dicembre, alle ore 17:00 del 26 dicembre senza interruzioni, in versione integrale, sui canali social Teatro Oscar DanzaTeatro.