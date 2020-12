Covid, Italia zona rossa a Natale: i divieti durante le feste

Dopo alcuni giorni di braccio di ferro tra ministeri, governo e presidenti di regione finalmente si è arrivati a una conclusione per le regole da seguire durante il Natale, anche se il premier Conte si riserva di proporre in ultima analisi delle deroghe ai divieti durante la giornata di oggi.

Zona rossa in tutta Italia durante i giorni di festività: vigilia di Natale, Natale e Santo Stefano, fino a domenica 27 dicembre. Fino al 31 dicembre torneranno in vigore le regole attive nelle regioni a seconda del loro colore di appartenenza, poi di nuovo chiusura di tutte le attività dal 31 dicembre al 3 gennaio.

Scongiurato quindi il lockdown dal 20 dicembre al 6 gennaio proposto inizialmente dal ministro Speranza e da alcuni presidenti di regione, tra cui Zaia, a causa delle condizioni preoccupanti in cui versa il Veneto, con solamente 4 mila posti letto disponibili negli ospedali di tutta la regione.

Le regole che potrebbero entrare in vigore durante i giorni “caldi” delle festività sono quelli delle zone rosse. Vediamoli nel dettaglio:

Spostamenti tra comuni

Escluso ogni spostamento, anche all’interno del proprio comune durante i giorni indicati a qualsiasi orario. Vietati quindi anche gli spostamenti tra regioni e comuni, nonostante la proposta di consentire spostamenti nei comuni fino a 10 mila abitanti. Durante il periodo delle feste occorrerà quindi ancora l’autocertificazione, in quanto sono consentiti spostamenti solo per motivi di lavoro, salute o emergenza.

Vietato anche andare nelle seconde case, anche all’interno dello stesso comune. Uniche eccezioni le emergenze impreviste, come un’effrazione, un crollo o un problema idraulico. Si potrà andare a fare una passeggiata, ma solo nelle immediate vicinanze di casa e con l’obbligo della mascherina. Consentito anche andare in chiesa e al cimitero.

Conte ha annunciato di voler discutere delle deroghe a questa linea più rigorista, con misure che permettano l’avvicinamento familiare in casi particolari, come genitori anziani o soli.

Si possono incontrare amici e familiari?

Nei giorni di festa non sarà possibile incontrare amici e parenti non conviventi, sia all’aperto che al chiuso. Sono consentite eccezioni per le persone che si prendono cura di un familiare non autosufficiente, genitori separati che vedono i figli minorenni o genitori che accompagnano i bambini dai nonni. Quest’ultima è una pratica fortemente sconsigliata, ma permessa nei casi di necessità, come genitori che lavorano tutto il giorno.

Mercati e centri commerciali saranno aperti?

I negozi, nonostante il passaggio in zona arancione e gialla di alcune regioni (tra cui la Lombardia) e la maggiore libertà consentita, i negozi saranno chiusi durante il periodo festivo. Nei mercati rionali è consentita la vendita di prodotti alimentari. Restano aperti:

edicole

tabaccai

farmacie e parafarmacie

lavanderie

parrucchieri

ferramenta

negozi di elettrodomestici

benzinai

autosaloni

negozi di informatica ed elettronica

librerie

negozi di ottica e fotografia

fiorai

rivenditori di prodotti cosmetici

negozi di giocattoli

negozi di biancheria per la casa

negozi di articoli sportivi

negozi di biciclette e articoli per il tempo libero

negozi di abbigliamento e calzature per bambini

Ristoranti e bar saranno chiusi?

Bar e ristoranti resteranno chiusi nei giorni indicati, salvo per effettuare vendita da asporto dalle 5 alle 22. La consegna a domicilio sarà sempre possibile a qualunque orario.

Le scuole sono aperte?

Le scuole riapriranno tutte il 7 gennaio, dopo la chiusura per il periodo di vacanza natalizio, con il 75% degli alunni in presenza. Sul ritorno in classe il governo ha assicurato che non ci saranno dietrofront, nonostante le linee guida europee invitino i paesi membri ad allungare il periodo di vacanza dei ragazzi.

Gli impianti sciistici sono aperti?

No. Il governo ha mantenuto la linea dura contro la settimana bianca, a causa del gran numero di assembramenti non gestibili sulle piste e sugli impianti di risalita.

Aperte invece le baite e gli alberghi di montagna, dove sarà possibile fare il Cenone, ordinandolo in camera.

Si potrà andare in crociera?

No, nonostante le campagne pubblicitarie di molte compagnie di crociere il governo ha ritenuto opportuno vietare le vacanze sulle grandi navi.

Si potrà viaggiare?

Si, i viaggi sono permessi, ma dal 20 dicembre chi rientra in Italia dovrà essere sottoposto a quarantena. La misura è stata pensata soprattutto verso chi si sposterà nelle regioni di confine per sciare. Svizzera e Slovenia hanno infatti deciso di tenere aperti gli impianti sciistici, mentre l’Austria ha fatto un passo indietro, consentendo solo ai cittadini residenti di accedere alle piste alpine.

Cinema e teatri sono aperti?

No, il Dpcm ha confermato il divieto per l’attività di cinema e teatri in tutta Italia. L’industria cinematografica si sta muovendo di conseguenza, rendendo disponibili le prime visioni (italiane e mondiali) dei nuovi film in uscita direttamente sulle piattaforme casalinghe.

I musei e le mostre sono aperti?

No, in tutta Italia musei e mostre sono chiusi. I musei italiani hanno scelto di spostarsi nuovamente online, attraverso tour virtuali e condivisioni di immagini “dietro le quinte”.

Si può fare sport?

Più o meno. Restano chiuse palestre e piscine e chiudono anche i centri sportivi. Restano le competizioni per società professionistiche o dilettantistiche riconosciute dal CONI, dal Comitato Paralimpico e dalle federazioni sportive nazionali. È permesso in ogni caso fare attività fisica all’aperto nei parchi pubblici e andare in bicicletta, restando all’interno del proprio comune di residenza.