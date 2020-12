L’inverno sta arrivando, come dice un celebre personaggio del Trono di Spade. Cosa si può fare con i più piccoli in questo periodo in cui il freddo si fa pungente e le guance diventano subito rosse per il freddo?

Quest’anno il Natale sarà un po’ diverso rispetto al solito, con meno festeggiamenti e attività per bambini, ma questo non significa che non si possa fare nulla per far godere ai bambini la magia del Natale! Il nostro #spiegonebambini ha raccolto eventi, laboratori e appuntamenti per i piccolini, per divertirsi in sicurezza con tutta la famiglia.

Dicembre

Dal 5 dicembre al 6 gennaio

La quattordicesima edizione dello storico Villaggio delle Meraviglie di Porta Venezia si svolgerà in versione digitale. Selezionando la data preferita, si potrà acquistare dal sito villaggiodellemeraviglie.com una videochiamata personalizzata, attraverso la piattaforma ZOOM, della durata di dieci minuti con Babbo Natale, che ascolterà le richieste dei bambini insieme all’aiutante Elfa Pasticcina e ai suoi amici elfi, che porteranno allegria attraverso dei micro show, oppure con la magnifica Regina delle Nevi che canterà, ballerà e svelerà i segreti del Regno di Ghiaccio.

Costo: dal 5 al 18 dicembre è di 10 €, mentre dal 19 al 25 dicembre sarà di 15 €; per la Regina delle Nevi è sempre di 10 €. L’acquisto si effettua con carta di credito attraverso la piattaforma STRIPE.

Dall’8 dicembre al 6 gennaio

Digital XMas, villaggio di Natale virtuale dedicato ai più piccoli. La piattaforma si presenta come un paesino di montagna immaginario, ricoperto da una soffice neve, addobbato e popolato da vari personaggi, all’interno del quale i visitatori potranno scoprire decine di contenuti con un semplice clic su una casetta, una bancarella o su altri degli elementi presenti. Sarà aperta a tutti e gli utenti potranno accedervi in qualunque momento visitando digitalxmas.net e registrandosi gratuitamente.

Sono state selezionate attività per tutta la famiglia: dai giochi alle esperienze virtuali, dagli show cooking con chef professionisti e nonne ai cori gospel, dai i tutorial per gli allestimenti fino all’intrattenimento per i più piccoli. Proprio ai bambini è stata posta molta attenzione nella selezione dei contenuti:

potranno, tra le altre cose, visitare la Casa di Babbo Natale e scrivergli la loro letterina!

Sono coinvolti nel progetto realtà come Croce Rossa Italiana, Unicef, Medici Senza Frontiere, Make a Wish, AIL, Dire Contro La Violenza, Il Porto dei Piccoli, SOS Italia, Okapia, Aiutiamoli Onlus, Banco Non Solo Pane, Accesso Totale e il Brucofarfalla, CAF Onlus, Handicap Su La Testa, La Leche League

Italia, Spazio Aperto Servizi.

Dove: sul sito digitalxmas.net

Costo: gratuito. Attività su prenotazione

Dal 14 al 20 dicembre

Arriva in streaming gratuito su cinetecamilano.it la prima edizione di Catch the Moon – International Children & Youth Animated Film Festival, il primo festival italiano – e tra i pochissimi in Europa – dedicato al cinema d’animazione per bambini e ragazzi, nonché il primo festival di cinema d’animazione in Campania, in collaborazione con Cineteca Milano.

Una competizione ufficiale, con 35 cortometraggi finalisti, di cui 12 anteprime italiane e 5 mondiali, suddivisi in cinque programmi. 19 cortometraggi fuori competizione, suddivisi in due programmi tematici (Animals e Christmas Adventure) e un focus sulla EestiKunstiakadeemia /Estonian Academy of Arts. Il 20 dicembre sarà la giornata dedicata alla premiazione, in cui si scopriranno i 4 vincitori di questa edizione 2020.

Dove: sul sito cinetecamilano.it

Quando: tutti i giorni

Costo: streaming gratuito previa registrazione sul sito

20 dicembre

Laboratorio “Aiuta la Regina delle Nevi”. I bambini potranno incontrare la Regina delle Nevi, cugina di Babbo Natale e da lui eletta custode delle tradizioni del Natale del mondo. La storia racconta di un troll malvagio che odiava il Natale e voleva cancellarlo dalla terra insieme proprio alle sue tradizioni. Per farlo decide di rubare il cuore della regina che, una volta tolto alla sua proprietaria, diventato duro e freddo, si frantuma in 1000 mezzi che volano via in giro per il mondo e si disperdono negli specchi del pianeta per mimetizzarsi, portando via con loro tutte le tradizioni e le usanze del Natale.

L’elfo Dairon avrà l’arduo compito di recuperare le tradizioni e i frantumi del cuore della regina. Come? Ma con l’aiuto dei bambini che, lui ne è certo, non possono aver dimenticato il Natale e tutte le sue usanze. Avrà luogo quindi un gioco quiz sulle tradizioni natalizie e delle prove a tema. Ogni bambino recupererà uno specchio di casa che è proprio uno di quelli che contiene un pezzettino di cuore della

regina e che, magia….era proprio nascosto a casa sua! Una volta recuperati tutti gli specchi e portati davanti all’Elfo, lui, con una formula magica, lo ricomporrà e farà tornare in vita il puro cuore della regina delle nevi che si mostrerà ai bambini! Le tradizioni del Natale sono salve! I bambini e bambine potranno travestirsi per l’occasione con i costumi da principessa o principe delle nevi o da pupazzo di neve.

Dove: Le attività sono prenotabili sulla piattaforma Eventbrite e si svolgeranno sul sito Familydays.it

Ore: 11, 14.30, 16, 17.30

Costo: 15 €. Il costo comprende anche un kit da scaricare e stampare. Il ricavato sarà in parte devoluto a Maman d’Afrique, per aiutare i bambini del Togo a frequentare la scuola.

27 dicembre

La magia del Natale a Milano. Laboratorio virtuale per bambini tenuto da Neiade Tour & Events. Pensato per riscoprire con i più piccoli tutti gli ingredienti che rendono il Natale a Milano magico e insostituibile, sulle tracce di affascinanti tradizioni e antiche storie da ascoltare intorno al caldo del camino. Come si festeggiava, un tempo, il Natale milanese? Quando nacque la ricetta del panettone? In quale chiesa di Milano si nasconde, tutto l’anno, uno splendido presepe? Sapete che sul campanile della basilica Sant’Eustorgio splende la stella dei Re Magi? I bambini potranno creare una mappa della Milano natalizia insieme alla guida.

Dove: La visita si terrà sulla piattaforma dedicata, il cui link verrà inviato dopo la prenotazione sul sito di Neiade Tour & Events.

Ore: 15.30

Costo: 8 € a connessione