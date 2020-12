In vista della riapertura delle scuole superiori e delle altre attività il 7 gennaio, Atm ha pianificato ulteriori potenziamenti per far fronte all’aumento di passeggeri. La riduzione della capienza al 50% confermata nell’ultimo Dpcm potrà essere rispettata solamente con un aumento delle corse giornaliere su tutta la linea, come ha affermato Arrigo Giana, direttore generale di Atm: “’l’offerta di trasporto pubblico, che comunque abbiamo rafforzato notevolmente, è per sua natura molto rigida perché legata al numero di mezzi disponibili e ai limiti dei sistemi di sicurezza in metropolitana. Abbiamo bisogno della collaborazione di tutti i clienti ai quali chiediamo di non utilizzare i mezzi nelle ore di punta se non necessario”. All’ulteriore aumento di traffico il Comune di Milano sta facendo fronte con la chiusura di Area C e la sospensione di pagamento per i parcheggi blu.

Atm Milano, le novità del 2021