Trascorrere a Milano le festività di Natale e Capodanno, fino all’Epifania, equivale a immergersi in un’atmosfera magica, grazie ai tantissimi eventi e alle luminarie e gli alberi che adornano la città. , per non parlare dei mercatini e le piste di pattinaggio. Può capitare dunque di doversi spostare da una zona all’altra, magari per gli ultimi acquisti o la visita ad amici e parenti prima dell’avvento del 2020.

Se si vuole evitare il notevole traffico dei giorni di punta è d’uopo ricorrere ai mezzi pubblici. Tuttavia anche i lavoratori Atm hanno diritto a riposarsi e dunque in queste settimane sono attivi orari festivi e speciali, con il conseguente rischio di ritrovarsi a piedi sul più bello.

Volete evitare quest’evenienza? Allora non perdetevi le nostre indicazioni sugli orari di Atm a Natale e Capodanno, sino al giorno della Befana.

Orari generali

Il giorno di Natale il servizio sull’intera rete si svolge dalle 7 alle 19:30 circa

il servizio sull’intera rete si svolge dalle 7 alle 19:30 circa Martedì 31 dicembre, in occasione del Capodanno , il servizio della metropolitana sarà prolungato sulle tratte urbane (fino a Molino Dorino sulla M1 e fino a Cascina Gobba e Abbiategrasso sulla M2) con gli ultimi passaggi in centro alle 2.00 circa

, il servizio della metropolitana sarà prolungato sulle tratte urbane (fino a Molino Dorino sulla M1 e fino a Cascina Gobba e Abbiategrasso sulla M2) con gli ultimi passaggi in centro alle 2.00 circa I giorni 26 dicembre, 1 e 6 gennaio verrà adottato l’orario festivo su tutta la rete

verrà adottato l’orario festivo su tutta la rete Nei giorni feriali del 23, 24, 27, 31 dicembre e 2 e 3 gennaio , in concomitanza con la chiusura delle scuole, il servizio seguirà l’orario del sabato

, in concomitanza con la chiusura delle scuole, il servizio seguirà l’orario del sabato Da sabato 21 a martedì 24 dicembre saranno previste corse aggiuntive in metropolitana

Orari Atm a Natale

Nella giornata del 25 dicembre il servizio di metropolitane e delle linee di superficie viene effettuato dalle 7 alle 19,30 circa.

Orari Atm a Capodanno

Nella giornata del 31 dicembre il servizio delle linee metropolitane M1, M2, M3 e M5 viene prolungato solo sulle tratte urbane, con gli ultimi passaggi in centro alle 2 di notte circa.

La stazione di Duomo, a partire dalle 17, in occasione del Concerto di Capodanno, viene chiusa per ragioni di sicurezza e i treni delle linee M1 e M3 non effettuano la fermata. Si consiglia dunque di utilizzare le stazioni limitrofe di Cordusio e San Babila sulla M1 e di Missori e Montenapoleone sulla M3.

Rete notturna

Il servizio di rete notturna di superficie sarà attivo anche tra martedì 31 dicembre e mercoledì 1° gennaio e tra domenica 5 e lunedì 6 gennaio, oltre al normale servizio del fine settimana.

Il Radiobus di Quartiere sarà regolare durante tutto il periodo di festa, ad eccezione della notte tra mercoledì 25 e giovedì 26 dicembre in cui sarà sospeso

La rete notturna non effettua servizio nelle notti tra il 25 e il 26 dicembre.

Modifiche ai tram

La linea x73 (Linate-San Babila M1) non effettuerà servizio nei giorni festivi infrasettimanali.

La linea Milano-Limbiate effettuerà servizio con tram, tranne la domenica per cui è previsto il bus. Nel giorno di Natale, sarà attivo solo fino alle 12.30, mentre il 26 dicembre, l’1° gennaio e il 6 gennaio sarà in vigore l’orario festivo.

Collegamento Cascina Gobba – San Raffaele

Il servizio segue questi orari:

martedì 25 dicembre servizio sospeso;

servizio sospeso; mercoledì 26 dicembre e lunedì 6 gennaio orario festivo, dalle ore 13:00 alle ore 20:00;

orario festivo, dalle ore 13:00 alle ore 20:00; lunedì 31 dicembre fine alle ore 19:00;

fine alle ore 19:00; martedì 1 gennaio servizio sospeso;

servizio sospeso; Servizio regolare negli altri giorni

Nelle altre fasce orarie, per raggiungere l’ospedale è possibile usare la linea 925. I bus partono dal capolinea che si trova fuori dalla stazione M2 di Cascina Gobba,destinazione via Cervi a Milano 2, con la fermata in prossimità dell’ospedale San Raffaele in via Olgettina.

ATMPoint