A Natale siamo tutti più buoni, lo si racconta da sempre. Allora cerchiamo di dare un fondo di verità a questo modo di dire con un impegno concreto: per questo abbiamo raccolto 10 iniziative solidali a Milano e non solo, per fare del bene in un periodo estremamente difficile per tantissime persone.

Alcune le abbiamo già segnalate, come la bellissima iniziativa delle Scatole di Natale, che ha avuto un enorme successo e continua nella raccolta di doni per i bisognosi. Abbiamo parlato anche del panettone sospeso, una dolce idea per regalare un panettone anche a chi non può permetterselo. Scopriamo quindi altre 10 idee per permettere un Natale più sereno a chi ha più bisogno.

Visita sospesa, Fondazione Valter Longo Onlus

L’attuale emergenza sanitaria da Covid-19 rischia di trasformare il diritto alla salute in un privilegio riservato a pochi: negli ultimi mesi il numero di poveri nel mondo è aumentato di un milione di unità. Se non si interviene subito, tante persone vulnerabili rischiano di non curarsi, restando il silenzio.

Fondazione Valter Longo Onlus, la prima in Italia dedicata a garantire a tutti una vita lunga e sana, con particolare attenzione alle persone svantaggiate e in povertà, lancia la prima campagna di Natale con un appello speciale a donare una “Visita Sospesa” per garantire Assistenza Nutrizionale a chi non può permettersela con una donazione simbolica a partire da 25 euro.

Grazie ai contributi raccolti, pazienti in povertà, bambini, adulti e anziani svantaggiati e/o in condizioni di difficoltà, potranno essere accolti presso il Punto Longevità di Milano o assistiti presso le strutture e i servizi territoriali presso i quali la Fondazione opera. Per un consulto in totale sicurezza, i colloqui saranno garantiti anche via What’s Up, Skype o via telefono.

#nataleconilcuore, Lega del Filo d’Oro

Lega del Filo d’Oro lancia la campagna #nataleconilcuore, grazie alla quale si potrà sostenere lo straordinario lavoro di educatori, psicologi, assistenti sociali, medici, infermieri e terapisti nel realizzare piani educativi e percorsi riabilitativi personalizzati in grado di permettere ai tanti bambini sordociechi e pluriminorati psicosensoriali di costruire, giorno dopo giorno, il loro contatto con il mondo esterno e di uscire dall’isolamento, fatto di buio e silenzio, nel quale vivono per poter godere dei tanti momenti belli di cui è fatta la vita, compreso il Natale.

Dreaming Night for Children, Fondazione Soleterre e Action Agency

Una vera e propria ASTA DEI SOGNI in cui grandi personaggi che hanno fatto la differenza nel proprio campo mettono a disposizione il proprio tempo e si “donano” per una serie di dreaming experience uniche. La cifra di aggiudicazione andrà a contribuire al Programma Grande Contro Il Cancro di Fondazione Soleterre; in particolare in Italia il ricavato sarà destinato al sostegno psicologico, familiare ed economico per famiglie indigenti che non possono permettersi le cure e le spese quotidiane lontano da casa per curare il proprio figlio.

Queste alcune delle tantissime esperienze all’asta, che comprendono esperienze di cucina, moda, poker, sport, teatro e attività incredibili con esperti di ogni disciplina:

Scopri il mondo della Francescana con Massimo Bottura e cena da Francescana at Maria Luigia

Un’immersione nella storia di Osteria Francescana, il celeberrimo ristorante tre stelle Michelin e primo ristorante al mondo nella lista dei The World’s 50 Best Restaurants nel 2016 e 2018, raccontata in prima persona da Massimo Bottura e Lara Gilmore, i suoi protagonisti. Grazie a questa experience l’aggiudicatario avrà l’opportunità di scoprire Casa Maria Luigia in compagnia dello Chef Massimo Bottura, che svelerà segreti e passioni e tutta la bellezza di Casa Maria Luigia, dal giardino all’orto, l’acetaia, le opere d’arte e la collezione di oltre 5000 vinili. L’experience comprende inoltre una cena per due proprio da FRANCESCANA at MARIA LUIGIA valida per due persone.

Incontro e pranzo con Pierluigi Collini a Forte dei Marmi, presso lo stabilimento balneare che frequenta abitualmente. Un modo per rivivere le emozioni del grande calcio e scoprire i segreti dello sport che più ami e di alcune delle più importanti partite di calcio che hai seguito.

Quest’experience è dedicata agli amanti della cucina tradizionale, pronti a scoprire come realizzare la vera pasta fresca all’uovo. L’appuntamento è con lo Chef Simone Finetti. Il percorso dello Chef comprende una partecipazione a Masterchef e Masterchef All Stars, una scuola di alta cucina (Alma di Gualtiero Marchesi), un mentore di caratura mondiale (Giacinto Rossetti, tre stelle Michelin), militanze in ristoranti stellati. Soprattutto duro lavoro, passione, semplicità.

Occasione imperdibile per incontrare Enzo Giraldo, attore e formatore diplomato all’Accademia dei Filodrammatici di Milano: i vincitori dell’asta si aggiudicheranno una lezione di teatro e recitazione di 4 ore, ricevendo preziosi consigli dall’attore poliedrico con alle spalle un’esperienza trentennale nel mondo del teatro, cinema e tv italiani.

Sfida per due persone con Matteo Manassero in un’avvincente nove buche nella cornice del prestigioso Gardagolf Country Club Potrai così imparare i segreti per migliorare il tuo swing e affrontare al meglio le difficoltà che il campo può presentare.

Non perderti l’opportunità esclusiva di gustare un tè in compagnia di Enzo Miccio, arbiter elegantiae che ha creato attorno al suo nome un’idea unica di stile e raffinatezza. Oltre a conoscerlo di persona, l’appuntamento sarà l’occasione per ricevere da lui lezioni e consigli di stile e buone maniere, su come ci si comporta a tavola e agli eventi e tanto altro.

Dona la spesa. Sosteniamo insieme la nostra comunità, Emergency e Coop

Un carrello da riempire con omogenizzati, pasta, farina, olio, zucchero, carne, pesce in scatola e quello che si vuole o si può: parte il 19 dicembre, Dona la spesa. Sosteniamo insieme la nostra comunità, la collaborazione di Emergency con Coop Lombardia per la raccolta di beni alimentari di prima necessità per le famiglie in difficoltà economica a causa della pandemia.

La raccolta sarà effettuata a Milano presso i punti vendita Coop di Quinto Romano (Via Giuseppe Chiostergi, 13), Rho (Via Generale Armando Diaz, 13), Bussero (Viale Europa, 15C) e di Gorgonzola (via Arduino Ratti, 19) dove, all’uscita delle casse, sarà posizionato un carrello destinato a Emergency.

Qui i clienti del supermercato potranno lasciare prodotti alimentari a lunga conservazione e a marchio COOP che verranno raccolti da Emergency per comporre pacchi alimentari da distribuire alle persone in difficoltà in questo momento.

Sarà un Natale diverso ma con gli amici di sempre, Comunità di S. Egidio

Dal 7 al 28 dicembre sarà possibile regalare il Natale a chi ha più bisogno grazie a una donazione con

chiamata da rete fissa o sms al numero 45586. Nel 2019 la Comunità di Sant’Egidio ha potuto invitare al Pranzo di Natale 60.000 persone in difficoltà nel nostro Paese, in 90 città italiane, e oltre 200.000 nel mondo. Quest’anno la comunità ha scelto di offrire – in un clima di festa che rispetterà le misure sanitarie in vigore – pasti e regali in tanti luoghi, in tutta Italia e nel mondo, dal 25 dicembre fino a tutto il periodo delle festività. Da marzo scorso la Comunità ha creato in Italia oltre 50 nuovi centri di distribuzione alimentare e – rispettando le dovute misure di prevenzione – nelle sue mense è arrivata a offrire più di 6.000 pasti a settimana.

Crema della Bontà, Cioccolato Calcagno e Fondazione Progetto Arca

La Crema della Bontà è una spalmabile alle nocciole che è anche un progetto benefico realizzato dallo storico marchio dolciario torinese in collaborazione con Fondazione Progetto Arca, onlus attiva nel sostegno a persone senza fissa dimora e a famiglie indigenti. Per ogni vasetto acquistato, Calcagno si impegna a donare un pasto caldo a una persona senza dimora. A due settimane dal lancio, il progetto ha già regalato 4000 pasti a persone senza casa assistite dalla onlus nelle città di Milano, Torino, Roma e Napoli. Il costo di un vasetto da 150 g è di 6 euro.

Scena Unita

Scena unita – fondo per i lavoratori della musica e dello spettacolo è un progetto nato dalla consapevolezza che il comparto dei lavoratori dello spettacolo ha subito una battuta d’arresto, a causa dell’emergenza Covid19 e delle relative disposizioni nazionali e regionali che regolamentano il settore. La ripartenza di piccoli eventi a numeri ridotti la scorsa estate non ha permesso una ripartenza sostanziale e sostenibile del settore e la recente nuova emergenza, dettata dall’innalzamento della curva epidemiologica, ha portato nuovamente a un inevitabile arresto delle attività produttive. Per questo il mondo degli artisti e degli enti privati si è unito per dare un contributo concreto alla filiera.

La raccolta fondi, lanciata dal rapper milanese Fedez (vincitore insieme alla moglie Chiara Ferragni dell’Ambrogino d’oro 2020) ha riscosso enorme successo, coinvolgendo moltissimi artisti della musica e dello spettacolo. Tra questi Achille Lauro, Alessandra Amoroso, Alexia, Amadeus, Anastasio, Annalisa, Antonello Venditti, Antonio Casanova, Arisa, Baby K, Brunori Sas, Calcutta, Caparezza, Carl Brave, Carlo Verdone, Chiara Galiazzo, Coez, Colapesce, Diodato, Dirotta de Cuba, Dolcenera, Elio e le storie Tese, Elisa, Emma Marrone, Ermal Meta, Eugenio in via di Gioia, Enzo Iacchetti, Fabrizio Moro, Fiorello, Francesco De Gregori, Francesco Gabbani, Fred de Palma, Ghali, Gianna Nannini, Gianni Morandi, Gigi D’Alessio, Gio Evan, Giorgia, Giusy Ferreri, Guglielmo Scilla, Il Volo, Irene Grandi, J-ax, Ligabue, Lo stato sociale, Mahmood, Mannarino, Manuel Agnelli, Myss Keta, Noemi, Pinguini Tattici Nucleari, Tommaso Paradiso, Vasco Rossi…