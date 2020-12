L’assessore al Welfare della Lombardia Giulio Gallera ha presentato oggi in conferenza stampa i dettagli del piano vaccinale anti-Covid per Milano e la Lombardia. Il presidente della regione Attilio Fontana aveva già anticipato alcuni punti della campagna per il vaccino in Lombardia, a partire dalla non obbligatorietà per i cittadini. “Sono convinto che innanzitutto si debba partire attraverso un’opera di convincimento. Poi vedremo cosa succederà” ha dichiarato ieri da Como.

La campagna partirà in tutta Europa dal 27 dicembre, Italia compresa. In Lombardia saranno vaccinate 1620 persone, divise su 14 punti in tutta la regione. Le preziose fiale arriveranno domenica mattina all’ospedale Niguarda di Milano per poi essere distribuite. Si tratta di una data simbolica, in quanto la vera campagna vaccinale comincerà massicciamente solo all’inizio di gennaio.

In Lombardia sono stati individuati 65 hub vaccinali, tra cui alcune strutture private, dove conservare e somministrare il vaccino Pfizer. A ciascun hub fanno riferimento 150 strutture ospedaliere e le rsa di competenza. Tra il 28 dicembre e il 4 gennaio le dosi di vaccino saranno consegnate agli hub regionali, per essere somministrate agli operatori e poi alle persone indicate.

Piano vaccino anti-Covid: le 4 fasi

I vaccini saranno distribuiti in quattro scaglioni distinti a diversi livelli della popolazione. Le fasi sono distinte come di seguito.

Fase 1

La prima fascia di popolazione a essere vaccinata dal 27 dicembre sarà il personale sanitario, tra cui anche i virologi che abbiamo imparato a conoscere in questi mesi. A Milano si partirà alle 11 di domenica e verranno somministrati i vaccini a:

Medici

Infermieri

Oss

Presidenti degli ordini di medici e infermieri

Personale delle “Croci” (rossa, verde, bianca ecc.)

Fase 2

La seconda fase di vaccinazioni avrà inizio ai primi di gennaio, con l’intervento di personale già vaccinato in fase di assunzione da parte della Regione. In questa fase rientrano 4 categorie, comprendenti il 15% della popolazione italiana:

Persone con grave comorbidità, immunodeficienza o fragilità

con grave comorbidità, immunodeficienza o fragilità Persone a rischio elevato di malattia

Over 60

Insegnanti e personale scolastico “ad alta priorità”

Fase 3

All’interno della terza fase, i cui tempi di vaccinazione sono ancora da fissare, rientrano le categorie dei lavoratori con il pubblico e con persone a rischio. Con questa fase sarà possibile raggiungere il 50% di copertura nazionale. Rientrano nella categoria:

Insegnanti

Lavoratori di servizi essenziali (supermercati, corrieri, farmacisti ecc.)

Lavoratori nei luoghi di comunità (carceri, RSA, comunità di recupero ecc.)

Persone con moderata comorbidità o fragilità

Fase 4

L’ultima fase del piano vaccinale contro il Covid-19 si dovrebbe avviare entro l’estate, con l’inizio delle vaccinazioni per tutto il resto della popolazione.