Pigiama e Coronavirus: l’ultimo weekend di febbraio a Milano

Sta volgendo al termine una delle settimane più surreali per Milano. Scuole e musei chiusi, eventi annullati, uffici deserti per lasciare spazio allo smart working, il lavoro da casa.

Il nostro #spiegoneweekend prova a regalare degli spunti per vivere in modo divertente e libero da ansie l’ultimo fine settimana di febbraio.

Highlights

Cosa fare quando tutto tace sul fronte eventi? Reagire!

Milano è una città ricca di opportunità e sorprese, dove è difficile, se non impossibile annoiarsi.

Eventi per bambini a Milano

Le scuole sono chiuse, ma non il divertimento e l’apprendimento!

Eventi gastronomici

Nella giornata di martedì 25 febbraio una delegazione di 50 ristoratori si è unita per accogliere l’invito del Sindaco Giuseppe Sala a usare il buonsenso, sempre in ottemperanza ai regolamenti regionali, tenendo aperte le proprie attività e permettere una ripresa sempre più rapida della città di Milano.

I 50 titolari sono responsabili di circa 1000 punti vendita, nei quali lavorano più di 10.000 persone. Un segnale forte per dimostrare che Milano non è una città “spenta”

Aderiscono all’iniziativa i seguenti brand:

Concerti & Nightlife



Anche se lentamente, la vita notturna di Milano sta ricominciando a svegliarsi.

Una nuova ordinanza del Comune permetterà ai bar e ai locali milanesi di rimanere aperti anche dopo le 18, a esclusione di coloro che non fanno servizio al tavolo.

Nel nostro articolo tutte le novità sulla situazione dei bar milanesi.

Spettacoli teatrali

I teatri di Milano saranno chiusi fino al 2 marzo, salvo diverse indicazioni da parte della Regione.

Nel nostro #spiegoneteatro trovate tutti gli spettacoli del 2020, in modo da essere pronti appena il sipario si alzerà di nuovo!

Sport e Benessere

Per non rimanere chiusi tra quattro mura non c’è niente di meglio che un po’ di sano sport!

Anche con le palestre chiuse ci si può tenere in forma; qui i nostri suggerimenti.

Mostre a Milano

Tutti i musei di Milano hanno sospeso le proprie attività fino al 2 marzo, salvo diverse indicazioni da parte della Regione.

Se volete programmare una visita futura in un museo ecco le nostre proposte per il 2020!

Gite fuori porta

Cosa c’è di meglio per sfuggire alla settimana passata al lavoro (che sia fisico o da casa) di una gita fuori porta nei meravigliosi borghi della Lombardia?

Alla scoperta di Milano

Quando musei e teatri sono chiusi non resta che approfittare di un museo a cielo aperto sempre a nostra disposizione: Milano! Una città magnifica in cui perdersi.

Notizie utili

