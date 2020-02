Negli ultimi giorni in Veneto, Piemonte e Lombardia sono scattate le misure di contenimento per contrastare il Coronavirus. Di conseguenza sono stati annullati concerti, eventi, spettacoli teatrali e appuntamenti sportivi.

Per non parlare di soppressioni e ritardi fino a 200 minuti per tutti i servizi ferroviari.

Chi aveva già acquistato i biglietti per uno qualsiasi degli eventi annullati ha diritto in determinati casi al rimborso totale o parziale. Le aziende erogatrici dei servizi stanno lavorando in questi giorni per arginare la rabbia di viaggiatori e spettatori.

Nel nostro articolo, in continuo aggiornamento, i metodi per ottenere i rimborsi e l’elenco delle aziende che li stanno mettendo in atto.

Rimborso per concerti

Sono molte le date annullate di concerti e spettacoli: Cristina d’Avena, Pinguini Tattici Nucleari, Francesca Michielin… Come farsi rimborsare?

Se avete acquistato il biglietto tramite TicketOne riceverete una mail di annullamento direttamente dal loro servizio clienti. All’interno di questa mail saranno presenti modalità e tempistiche di rimborso diverse per ogni evento.

Nel caso si sia acquistato un biglietto tramite un punto vendita e questo sia chiuso a causa delle ordinanze regionali, TicketOne potrà provvedere al rimborso totale o parziale tramite il format apposito all’interno del loro sito.

Sono gli organizzatori dell’evento a decidere se e come rimborsare i propri spettatori, quindi ogni comunicazione di evento presenta un diverso format.

Dopo aver compilato il modulo con i propri dati personali e i codici presenti sui biglietti sarà necessario spedire tramite raccomandata la stampa del format e i biglietti in originale.

Una volta ricevuti TicketOne provvederà al bonifico.

Per chi ha acquistato tramite altri esercenti, come Vivaticket, ha ricevuto una mail di avvenuto annullamento del tutto similare ai metodi di TicketOne, completa di tempistiche e modalità di rimborso.

Rimborso per soppressione ferroviaria

Trenitalia, Trenord e Italo stanno fronteggiando una crisi ferroviaria piuttosto grave, con soppressioni, deviazioni e ritardi molto pesanti. Le stazioni di Codogno e Casalpusterlengo sono chiuse al traffico ferroviario.

Trenitalia fa sapere che chi decide di rinunciare al viaggio verso le zone colpite dal virus ha diritto al rimborso integrale per biglietti acquistati entro il 23 febbraio, presentando richiesta entro il primo marzo. I biglietti saranno rimborsati a prescindere dall’offerta utilizzata per l’acquisto.

Lo stesso sistema è stato messo in atto da Italo, che per tutti i viaggi all’interno delle zone colpite (Lombardia, Piemonte, Veneto, Emilia Romagna e Liguria) tra il 24.02 al 1.03 compresi, permette il rimborso totale tramite bonus riutilizzabili per un viaggio successivo.

Tutti i servizi di trasporto ferroviario stanno attuando procedure di sanificazione all’interno dei vagoni, distribuendo guanti e mascherine al personale di bordo e installando colonnine di gel disinfettante a bordo.

Rimborsi spettacoli teatrali

Il Teatro Nazionale Che Banca, il teatro La Scala e tutti i teatri di Milano rimarranno chiusi dal 24 febbraio a data da destinarsi, annullando di conseguenza tutti gli spettacoli previsti durante la settimana.

Il Teatro alla Scala fornisce informazioni circa i rimborsi tramite il loro indirizzo email lascalarisponde@fondazionelascala.it o attraverso il numero di telefono +39 02 72 003 744 .

fornisce informazioni circa i rimborsi tramite il loro indirizzo email lascalarisponde@fondazionelascala.it o attraverso il numero di telefono +39 02 72 003 744 . Il Teatro Nazionale sta organizzando le proprie politiche di rimborso; nel frattempo suggerisce di rimanere connessi alla pagina Facebook ufficiale o scrivere al contatto WhatsApp 344 1996621.

sta organizzando le proprie politiche di rimborso; nel frattempo suggerisce di rimanere connessi alla pagina Facebook ufficiale o scrivere al contatto WhatsApp 344 1996621. Il Piccolo Teatro Strehler, Teatro Grassi e Studio Melato stanno organizzando le proprie politiche di rimborso; per informazioni e richieste suggeriscono di telefonare al numero 02 42411889.

stanno organizzando le proprie politiche di rimborso; per informazioni e richieste suggeriscono di telefonare al numero 02 42411889. Il Teatro dal Verme e Gli Arcimboldi stanno valutando le modalità e le tempistiche di rimborso in queste ore, a breve saranno rese note.

Rimborso biglietti museali

I musei di Milano chiudono i battenti per la settimana avvenire: Brera, Cenacolo Vinciano, Palazzo Reale, Museo Archeologico, Fondazione Prada, Hangar Bicocca sono solo alcuni dei centri della cultura che dovranno tenere chiuso almeno fino al 2 marzo per ordinanza regionale.

Nel caso si fossero acquistati dei biglietti di ingresso in uno dei giorni di chiusura, alcuni musei hanno fornito dei contatti per ottenere il rimborso parziale o totale. Ecco quelli finora diramati: