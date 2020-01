Il giorno che segue l’Epifania è spesso descritto dagli psicologi come uno dei più tristi e spossanti, ma non è necessaria una preparazione specifica per sapere che tornare a lavoro dopo lunghe festività è sempre un trauma. Per fortuna che quest’anno il 6 gennaio è caduto di lunedì, dandoci l’occasione di tirare il fiato e prolungare le ferie.

Anche nel 2020, allora, smaltiti i postumi dei festeggiamenti, tra le prime operazioni dei più previdenti c’è l’analisi accurata del calendario alla ricerca delle festività, con l’obiettivo di controllare i possibili ponti in base alla giornata della settimana in cui cadono le stesse. Prenotare un viaggio con un certo anticipo, o anche solo una gita fuori porta è sempre un bel vantaggio economico e un ottimo aiuto psicologico.

Vediamo dunque il calendario delle feste e dei possibili ponti del 2020.

Feste e ponti del 2020: il calendario

12-13 aprile: Pasqua e Pasquetta domenica e lunedì (come sempre)

domenica e lunedì (come sempre) 25 aprile: Festa della Liberazione sabato

sabato 1 maggio: Festa del lavoro venerdì

venerdì 2 giugno: Festa della Repubblica martedì

martedì 24 giugno: San Giovanni Battista (solo Torino, Genova e Firenze) mercoledì

(solo Torino, Genova e Firenze) mercoledì 29 giugno: Santi Pietro e Paolo (solo per Roma) lunedì

(solo per Roma) lunedì 15 agosto: Ferragosto sabato

sabato 19 settembre: San Gennaro (solo per Napoli) sabato

(solo per Napoli) sabato 1 novembre: Tutti i Santi : domenica

: domenica 7 dicembre: Sant’Ambrogio (solo per Milano) lunedì

(solo per Milano) lunedì 8 dicembre: Immacolata martedì

martedì 25 dicembre: Natale venerdì

venerdì 26 dicembre: Santo Stefano sabato

sabato 31 dicembre: San Silvestro giovedì

giovedì 6 gennaio 2020: Epifania mercoledì

Come si può intuire scorrendo velocemente il nostro calendario, l’anno si presenta abbastanza felice per quanto riguarda le festività secche, per così dire. La Festa della Liberazione cade di sabato, così come San Gennaro (per i napoletani), mentre invece la Festa della Repubblica, se corredata da un concordato giorno di ferie a lavoro, potrebbe dare soddisfazioni, proprio come l’Immacolata: entrambi cadono infatti di martedì.

Questione molto interessante quella che riguarda la Festa del Lavoro del 1 maggio, questa volta coincidente con un venerdì, così come i Santi Pietro e Paolo della tradizione romana, che arrivano di lunedì. E i patroni non si fanno pregare neanche a Milano, dove Sant’Ambrogio santifica un lunedì che chiude un weekend lungo.

Discorso molto diverso e più fecondo, invece, per quanto riguarda i ponti. Partendo dal fondo, si può notare il possibile ponte rappresentato dal giovedì di San Silvestro – lo sappiamo non è propriamente un festivo, ma solitamente viene lasciato libero – così come l’accoppiata Natale – Santo Stefano allude a un tris di giorni di ponte piuttosto facile.

Purtroppo quest’anno Tutti i Santi cadrà di domenica, per un Halloween molto rilassante ma tutt’altro che imprevisto (potrete dunque scatenarvi la sera del 31 ma senza eccedere troppo). Molto meno promettente il Ferragosto di sabato: purtroppo la tradizionale gita al mare diventerà un semplice fine settimana in spiaggia. Torniamo dunque all’inizio: l’Epifania non regala molto a chi vorrebbe concedersi un ultimo giorno libero, andando a occupare la casella mediana del mercoledì.