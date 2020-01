Il 2020 si preannuncia ricco di interessanti iniziative per i bambini a Milano: ecco i principali eventi per i più piccoli a gennaio, febbraio e marzo 2020 selezionati per voi da Milano Weekend. E continuate a seguirci: lo #spiegonebambini si arricchisce ogni settimana con nuovi appuntamenti, laboratori e spettacoli.

0-3 anni

-> Oasi del Piccolo Lettore: laboratori per bambini da 0 a 3 anni ogni venerdì alle ore 17 e ogni sabato alle ore 10. Per informazioni e prenotazioni scrivere a oasidelpiccololettore@gmail.com

-> Società Umanitaria: torna Piccole Tracce, la rassegna di teatro per bambini da 1 a 3 anni. Prossimo spettacolo: domenica 12 gennaio “Chiaro di Terra”. Guarda il programma

Gratis

-> Mostra Van Cleef & Arpels a Palazzo Reale: domenica 12 gennaio “Caccia alla forma“, visita ludica-esperienziale per famiglie con bambini di 4-5 anni. Nei weekend del 4-5 gennaio, 18-19 gennaio e 25 gennaio “Racconti preziosi“, visita ludica-esperienziale per famiglie con bambini di 6-10 anni. Ingresso gratuito, prenotazione obbligatoria

-> Triennale di Milano: fino al 16 febbraio si può fare skate nella pista fluorescente dell’artista coreana Koo Jeong A. E per i bambini c’è anche l’Academy di skate con bastard

-> Fondazione Prada – Accademia dei bambini: nei weekend nuovo ciclo di laboratori, curati dal pediatra neonatologo Gabriele Ferraris, dedicati al tema del linguaggio, inteso come forma di comunicazione che si evolve nel tempo. I bambini sperimenteranno nuovi modi di esprimere se stessi, esplorando il linguaggio del corpo con la danza delle api e quello del canto con la sinfonia nella foresta. L’Accademia è aperta il sabato e la domenica dalle 11 alle 17. Tutte le attività sono gratuite

Laboratori e attività

-> MiniMè Ludoteca (Via Mantegna 1): il 3 gennaio, dalle 8,30 alle 12.,30, Campus delle festività per bambini da 3 a 6 anni. Per informazioni: info@minimeludoteca.it

-> Natale al Planetario: fino al 6 gennaio tanti spettacoli per bambini a partire dai 6 anni con L’Officina del Planetario

-> Fino al 6 gennaio il Villaggio delle Meraviglie di Milano 2019

-> Natale in Cascina Merlata con tanti eventi gratuiti per bambini e famiglie fino al 6 gennaio

-> Gallerie d’Italia: dall’1 al 6 gennaio, alle 15,30,”Come l’hai fatto?” per piccoli scultori dai 5 ai 12 anni. Costo: 12 euro a bambino. Dall’11 al 25 gennaio “Anch’io scultore” per bambini dai 5 ai 12 anni. Prenotazione obbligatoria al numero verde 800.167619 o via email a info@gallerieditalia.com.

-> Castello Sforzesco: domenica 5 gennaio, alle ore 11, “Alla Corte di Ludovico… con Leonardo” per bambini di 4-5 anni; domenica 12 gennaio, alle ore 10,30, “Apprendisti pittori con Leonardo” per bambini di 6-10 anni, e alle ore 15, “Il castello incantato” per bambini di 4-5 anni

-> Centro Artistico Alik Cavaliere (Via Edmondo de Amicis, 17): la seconda domenica del mese (12 gennaio; 9 febbraio; 8 marzo; 12 aprile), visita guidata del centro e un laboratorio d’arte in italiano e inglese. Attività gratuita alle 10,30 per bambini da 5 a 8 anni, e alle 11,30 per bambini da 8 a 10 anni. Prenotazione obbligatoria a waamtours@gmail.com

-> Pirelli Hangar Bicocca: giovedì 2 gennaio ore 16, “Misteriosi orizzonti” (età 6-10 anni); venerdì 3 gennaio, ore 16, “Disegni di luce” (età 4-6 anni); sabato 4 gennaio, ore 10,45, “Alberi come noi” (età 4-6 anni) e alle 16 “Suoni che lasciano il segno” (età 6-10 anni); domenica 5 gennaio, ore 10,45, “Una foresta di suoni” (età 6-10 anni) e alle 16 “Noi e le nostre stelle” (età 4-6 anni); sabato 11 gennaio, ore 10,45, “Chi si nasconde?” (età 6-10 anni) e alle 16 “Esploriamo!” (età 8-10 anni); domenica 12 gennaio, ore 10,45, “Mimetismo ad arte” (età 4-6 anni) e alle 16 “Costellazioni d’artista” (età 6-10 anni); sabato 18 gennaio, ore 10,45, “Una foresta di suoni” (età 6-10 anni) e alle 16 “Alberi come noi” (età 4-6 anni); domenica 19 gennaio, alle ore 10,45, per il ciclo Family Lab “La foresta invisibile” (età 6-14 anni) e alle 16 “Una torre, una storia” (età 6-10 anni). Costo: 6 euro, prenotazione obbligatoria

-> Museo Archeologico: giovedì 2 gennaio, ore 15, “Anno nuovo, calendario antico” (età 7-11 anni; costo: 8 euro bambino, 5 euro per gli adulti); venerdì 3 gennaio, ore 15, “Aspettando i Re Magi” (età 7-11 anni; costo: 8 euro bambino, 5 euro per gli adulti); sabato 11 gennaio, ore 17,30, “Junior Escape Room: Furto sull’Olimpo!” (età 10-15 anni; attività 15 euro a ragazzo); sabato 18 gennaio, ore 15, “Bambini nel tempo” (età 7-11 anni; costo: 8 euro bambino, 5 euro per gli adulti); domenica 26 gennaio, ore 16, “Facce da museo” (età 7-11 anni; costo: 8 euro bambino, 5 euro per gli adulti). Prenotazione obbligatoria a segreteria@spazioaster.it

-> Mudec: lunedì 6 gennaio, ore 15, “Laboratorio di Shodo”, pratica di scrittura su carta fatta con particolari pennelli, per bambini dai 6 agli 11 anni (costo: 12 euro); domenica 12, 18 e 26 gennaio, alle ore 15, “Incanti giapponesi. I koinobori”

-> Fondazione Feltrinelli: sabato 18 gennaio torna l’isolachenonc’è con letture, laboratori e spettacoli per bambini a partire dai 2 anni

Libri e letture

-> Wanted Clan (Via Atto Vannucci 13): tutte le domeniche alle ore 11 (escluso domenica 29 dicembre) “Gira la storia” sei appuntamenti di scrittura creativa per bambini con lo scrittore e sceneggiatore Martino Ferro. I laboratori sono rivolti a bambini dai 6 ai 10 anni che attraverso il gioco, il disegno, il collage e la scrittura, scopriranno come nascono le storie. Costo a incontro: 10 euro. Per informazioni e prenotazioni: programmazione@wantedclan.eu

-> Letture in biblioteca: gli appuntamenti nelle biblioteche di Milano: ecco il programma

Mostre

-> Mostra De Pisis al Museo del Novecento: l’11 e il 26 gennaio, alle ore 10, “La voce silenziosa degli oggetti“, visita con laboratorio. Costo: 15,50 euro bambino, 21,50 euro adulto

-> Mostra L’Esercito di Terracotta: fino al 9 febbraio alla Fabbrica del Vapore. In più tante iniziative per i bambini: sabato 11 gennaio, ore 10,30, “Mixa la statua“, visita laboratorio per bambini di 4-5 anni (Costo 9 euro + biglietto di ingresso); giovedì 2 e domenica 19 gennaio, alle 15,30, sabato 4 e domenica 5 gennaio alle 10,30, “Un’armata impressionante“, visita laboratorio per bambini di 6-10 anni. Costo 9 euro + biglietto di ingresso

-> La Città dei Robot: fino al 9 febbraio al Bicocca Village 72 robot provenienti da tutto il mondo sono pronti a giocare e divertirsi con i piccoli visitatori

-> Mostra Lupus in Fabula: fino al 5 gennaio al Museo del Fumetto il magico mondo del famoso illustratore per l’infanzia, papà di Pingu

-> Mostra Nikola Tesla: fino al 26 gennaio una full immersion interattiva nel mondo dello scienziato che rivoluzionò il XX secolo

-> Mostra Lego alla Permanente: fino al 2 febbraio in esposizione oltre un milione di mattoncini assemblati in vere e proprie opere d’arte

-> Mostra Da van Gogh a Picasso: fino al 1° marzo tutti i weekend “Con gli occhi di: istruzioni per cambiare punti di vista“, visita guidata ludica per famiglie con bambini 6-10 anni (costo: bambino 7 euro; adulto 22 euro). Per ulteriori informazioni: info@adartem.it

-> Remida Milano al Muba: percorso per bambini dai 2 agli 11 anni tra una selezione di materiali con due macroaree, una di sperimentazione sensoriale e polimaterica, maggiormente indicata per i più piccoli e una, per i più grandi, con una scelta specifica di materiali dedicati alla costruttività. Consultare il calendario on-line

-> Mostra Natura al Muba: dedicata ai piccoli dai 2 ai 6 anni esplora i concetti di spazio, materia, forma e colore

Spettacoli

-> Spazio Teatro 89: per la rassegna “Teatro Piccolissimo… e non solo” tanti spettacoli per bambini, dai sei mesi agli otto anni. Domenica 12 gennaio 2020, ore 11: “Famiglie”; domenica 26 gennaio 2020, “Di qua e di là – Storia di un piccolo muro” per bambini da 3 a 8 anni. Guarda il programma

-> Sala Gregorianum (via Settala): domeniche di film con merenda per la rassegna “Un Cinema per Amico”. Ecco il programma: 19 gennaio “Toy Story 4“

-> Crescendo in Musica: sabato 25 gennaio 2020, ore 16: “Il piccolo Ludwig” con le musiche di Beethoven eseguite dall’Orchestra Sinfonica di Milano Giuseppe Verdi, in coll, aborazione con la Civica Scuola di Teatro Paolo Grassi (età consigliata da 6 anni). Biglietti: 15 euro intero; 7,50 euro per bambini di età inferiore ai 14 anni; 12,50 euro per over 60, soci, convenzioni

-> Teatro Oscar: domenica 19 gennaio 2020, alle ore 16: “Il Gatto con gli stivali“, spettacolo di teatro d’attore e musica dal vivo per bambini dai 4 agli 8 anni. Guarda tutto il programma

-> Teatro Carcano: torna il Fantateatro con tanti spettacoli per bambini: domenica 12 gennaio 2020, ore 11, “La Regina Carciofona”; sabato 25 gennaio 2020, ore 15, “Il libro della giungla”. Guarda il programma

-> MIC: per la rassegna Cineclub Family tante proiezioni per tutta la famiglia: mercoledì 1 gennaio, ore 15, “Il Mago di Oz”; domenica 5 gennaio, ore 15, “Deep – Un’avventura in fondo al mare“ ; lunedì 6 gennaio, ore 15, “Ploi”

-> Teatro Colla: dal 4 al 24 gennaio 2020 “La freccia azzurra” di Gianni Rodari; dal 25 gennaio al 14 febbraio 2020 “Robin Hood e la Foresta di Sherwood”. Guarda tutto il programma degli spettacoli

-> Teatro Manzoni: per la rassegna Manzoni Family sabato 25 gennaio, ore 15,30, mini-musical “Peter Pan“

Fuoriporta

-> Gardaland Magic Winter: dal 7 dicembre apre per le feste il parco divertimenti di Peschiera del Garda

Cosa fare con i bambini a febbraio

Laboratori e attività

-> Fondazione Feltrinelli: sabato 15 febbraio torna l’isolachenonc’è con letture, laboratori e spettacoli per bambini a partire dai 2 anni

Mostre

-> Mostra L’Esercito di Terracotta: fino al 9 febbraio alla Fabbrica del Vapore. In più tante iniziative per i bambini: sabato 1 febbraio alle 10,30, “Un’armata impressionante“, visita laboratorio per bambini di 6-10 anni; sabato 8 febbraio, ore 10,30, “Mixa la statua“, visita laboratorio per bambini di 4-5 anni. Costo 9 euro + biglietto di ingresso

-> Mostra De Pisis al Museo del Novecento: l’8 e il 23 febbraio, alle ore 10, “La voce silenziosa degli oggetti“, visita con laboratorio. Costo: 15,50 euro bambino, 21,50 euro adulto

Spettacoli

-> Crescendo in Musica: sabato 22 febbraio 2020, ore 16: “Quadri di un’esposizione” con le musiche di Musorgskij eseguite dall’Orchestra Sinfonica di Milano Giuseppe Verdi(età consigliata da 5 anni). Biglietti: 15 euro intero; 7,50 euro per bambini di età inferiore ai 14 anni; 12,50 euro per over 60, soci, convenzioni

-> Teatro Oscar: domenica 16 febbraio 2020, alle ore 16: “Piccolo Principe“, spettacolo di teatro d’attore per bambini dagli 8 anni. Guarda tutto il programma

-> Spazio Teatro 89: per la rassegna “Teatro Piccolissimo… e non solo” tanti spettacoli per bambini, dai sei mesi agli otto anni. Domenica 2 febbraio 2020, ore 11: “Seme di mela”; domenica 9 febbraio 2020, ore 11: “L’arcobaleno di Bianca”; domenica 23 febbraio 2020, ore 11: “Ranocchio”. Guarda il programma

-> Teatro Colla: dal 15 febbraio al 6 marzo 2020 “Cenerentola” di Charles Perrault. Guarda tutto il programma degli spettacoli

-> Teatro Manzoni: per la rassegna Manzoni Family sabato 15 febbraio, ore 15,30, mini-musical “Rapunzel“; sabato 22 febbraio, ore 15,30, “La Casa delle Storie – Il gatto con gli stivali”

Cosa fare con i bambini a marzo

Laboratori e attività

-> Fondazione Feltrinelli: sabato 7 marzo torna l’isolachenonc’è con letture, laboratori e spettacoli per bambini a partire dai 2 anni

Mostre

-> Mostra Disney al Mudec: apre il 19 marzo la mostra dedicata ai memorabili racconti messi a punto negli Studios Disney

Spettacoli

-> Family Concert alla Palazzina Liberty: domenica 29 marzo: L’inverno e la cuccagna, con musiche di Čajkovskij, Mussorskij e tradizionali russe (Giuseppe Califano, pianoforte; Russiyana, danze tradizionali russe). Alle ore 10,30 laboratorio ”Un’orchestra di cucchiai!”. Biglietti: concerto+laboratorio+merenda 12 euro (bambini); solo concerto 8 euro (bambini e adulti)

-> Teatro Oscar: domenica 15 marzo 2020, alle ore 16: “Non riesco a dormire!“, spettacolo di teatro d’attore per bambini dai 5 ai 10 anni. Guarda tutto il programma

-> Spazio Teatro 89: per la rassegna “Teatro Piccolissimo… e non solo” tanti spettacoli per bambini, dai sei mesi agli otto anni. Domenica 8 marzo 2020, ore 11: “Il giardino”; domenica 15 marzo 2020, ore 11: “Strip”. Guarda il programma

-> Teatro Colla: dal 7 al 27 marzo 2020 “Le avventure di Pinocchio”. Guarda tutto il programma degli spettacoli

-> Teatro Manzoni: per la rassegna Manzoni Family sabato 7 marzo, ore 15,30,“Pippi Calzelunghe”; sabato 14 marzo, ore 15,30, “Biancaneve e i 7(?) nani“; sabato 28 marzo, ore 15,30, “La Casa delle Storie – I tre porcellini”