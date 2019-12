Avete l’imbarazzo della scelta su cosa vedere a teatro? Vi state chiedendo come impiegare, culturalmente, quella sera libera o la domenica pomeriggio?

Come ogni lunedì Milano Weekend vi segnala alcune opere in cartellone nella nostra città sempre ricca di proposte nei mesi che ci accompagnano verso la primavera. Il tutto nel nuovo appuntamento con lo #spiegoneteatri.

Ecco cosa vedere a teatro a Milano

Spettacoli

— Garden Party (Teatro Franco Parenti dal 31 dicembre al 6 gennaio)

Se amate la comicità francese è proprio lo spettacolo che fa per voi. “Siete gentilmente invitati a una serata dove esploderanno la follia, l’incredulità e l’ironia. Una caricatura grottesca di una caricatura, lo spettacolo racconta con sarcasmo e ferocia la decadenza della borghesia, combinando i codici della danza, del mimo, dell’opera e del circo.

La Compagnie N°8 è una compagnia francese che ama trattare i temi d’attualità attraverso dei rovesciamenti di senso, con ironia e paradossi. Amano essere feroci e scorretti, indisciplinati e provocanti per raccontare l’incongruenza del mondo in cui viviamo. Ma, allo stesso tempo, amano la bellezza, la poesia e i sogni. Sono dei clown e dei buffoni contemporanei, divertenti e amanti della vita” (dalla scheda).

In scena Benjamin Bernard, Stefania Brannetti, Grégory Corre, Carole Fages, Matthieu Lemeunier, Fabrice Peineau, Hélène Risterucci, Frédéric Ruiz, Charlotte Saliou. Regia Alexandre Pavlata.

DURATA: 70′

ORARI: 31 dicembre h 21,45; 1 gennaio h 18; giovedì h 21; venerdì e lunedì h 20; sabato h 20,30; domenica h 16,15

PREZZI:

– Per la replica del 31: da 80€ incluso brindisi e buffet (in teatro) a 140€ con cenone post spettacolo presso Palazzina Bagni Misteriosi

– I settore: intero 38€

II, III e IV settore: intero 30€; under26 e over65 18€; convenzioni 21€

Last minute Under 26 10€

— L’importanza di chiamarsi Ernesto (Elfo Puccini dal 3 al 31 dicembre)

Leggete la nostra recensione e sarete ancora più incuriositi nell’assistervi.

DURATA: 135′ più intervallo

ORARI: da martedì a sabato h 20,30; domenica h 16

PREZZI: intero 33€; martedì posto unico 22€; ridotto under25 e over65 17,50€; under18 13,50€ e scuole 12€. È valido l’abbonamento Invito a Teatro – tagliando Elfo Puccini.

— Lo Schiaccianoci (Teatro degli Arcimboldi 23 e 24 dicembre)

Scoprite le caratteristiche di questa edizione del Balletto di Milano.

ORARI: lunedì h 21 e martedì h 18

PREZZI: biglietti da 54€ a 22€

— Slava’s Snowshow (Piccolo Teatro Strehler dal 27 dicembre al 12 gennaio)

Una chicca da vedere e rivedere, tanto più per chi ha voglia di magia durante le feste. Approfondite nel nostro articolo.

DURATA: 100′ con intervallo

ORARI: lunedì 30 dicembre e martedì 1 e 7 gennaio riposo. Martedì 31 dic h 16; merc 8 genn h 20,30; giov 2 e 9 genn h 19,30; venerdì 27 dic, 3 e 10 gennaio h 20,30; sabato 28 dicembre, 4 e 11 genn h 15 e 19,30; domenica 29 dicembre, 5 e 12 genn h 16 e h 20,30

PREZZI: platea 40€; balconata 32€ con promo sul sito ufficiale