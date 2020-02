Milano sarà bloccata dai presidi di sicurezza sanitaria per tutta la settimana, con uffici e scuole chiusi, senza parlare di tutti i luoghi di intrattenimento: teatri, cinema e palestre tengono le serrande abbassate per un’ordinanza regionale estesa fino al primo marzo 2020.

Molti si stanno facendo prendere dalla psicosi, svuotando supermercati e tappandosi in casa, annichiliti da misure drastiche, ma prese per la nostra sicurezza.

Cosa fare quindi di una settimana inaspettatamente “libera”? Abbiamo raccolto dieci iniziative per evitare di farsi prendere dal panico e strutturare le proprie giornate in modo produttivo e divertente.

10: Binge watching

Si chiama “binge watching” la visione sistematica di una serie televisiva in pochi giorni o settimane. I servizi streaming come Netflix, Prime Video e Infinity offrono grandi attrattive per coloro che finalmente avranno del tempo per recuperare quella serie di cui parlano tutti ma che non hanno mai avuto il tempo di vedere. La Casa di Carta, The Crown, Scrubs, The Boys ecc.

Una serata o un pomeriggio sul divano passata a farsi una cultura sul mondo della serialità televisiva per rilassarsi in un momento di tensione.

9: Lavorare da casa

Con la diramazione delle ordinanze regionali in Lombardia molte aziende hanno chiuso i propri uffici invitando i dipendenti a lavorare da casa.

Lo “smart working” è pratica diffusa da diversi anni in Europa e negli Stati Uniti, mentre in Italia è applicata ancora da poche aziende e per periodi limitati.

Nel 2020 si può essere produttivi anche rimanendo in ciabatte e lavorando da remoto con il proprio pc, comunicando in qualsiasi momento con i propri colleghi o superiori attraverso programmi come Skype, Anydesk o Face Time.

Forse la necessità di applicare lo “smart working” durante questa settimana porterà molte aziende italiane a rivalutare la pratica del lavoro da casa, ampliandola ai propri dipendenti anche durante periodi più sereni.

8: Andare al parco

Il Coronavirus è contagioso, certo. Ma rimanere chiusi in casa per più giorni può essere ugualmente dannoso per la propria salute fisica e mentale. Se i luoghi chiusi e affollati possono spaventare, non c’è niente di meglio per respirare una boccata d’aria di un parco.

Milano viene sempre immaginata come una città grigia, ma chi la abita sa che è ricchissima di aree verdi dove passeggiare, fare jogging o andare in bicicletta.

Con la chiusura delle scuole molti bambini si ritroveranno a casa diversi giorni di seguito, rischiando di annoiarsi in fretta. Portarli a fare una bella passeggiata al parco potrebbe aiutare a farli sfogare, specialmente se sono presenti aree attrezzate con altalene e giochi di arrampicata.

Leggi il nostro articolo sui parchi più belli di Milano

7: Aggiornare il curriculum

Aggiornare il proprio curriculum è una di quelle buone abitudini che purtroppo non si ha mai il tempo di fare. Anche se non si è in cerca di un nuovo lavoro è sempre buona norma mantenere CV e profilo Linkedin aggiornati e pronti all’invio: non si può mai sapere se un recruiter è interessato al vostro profilo lavorativo.

Qui trovate tutti i consigli per realizzare un curriculum efficace e interessante.

6: Attività creative

Se avete bambini a casa da scuola questi giorni sono anche una buona occasione per giocare con loro e sperimentare attività creative da fare insieme: disegnare, modellare con la pasta di pane o la creta, fare giardinaggio o costruire qualcosa.

Un modo divertente per stringere il vostro legame e staccare il pensiero dal mondo esterno e dal numero sempre più alto di fake news.

Se non avete bambini non significa che non possiate comunque creare! Scrivete i vostri pensieri, progettate una modifica nell’arredamento di casa o seguite un improbabile tutorial sul riciclo creativo.

5: Cucinare

Anche se potrebbe rientrare nel novero delle attività creative, cucinare merita un punto tutto per sé, trattandosi dell’attività più comune della nostra quotidianità.

Se durante la settimana molti sopravvivono grazie alle “schiscette”, cioè il pranzo portato da casa in ufficio, durante questi giorni di stop potrete finalmente permettervi un pasto caldo e appena preparato, magari osando qualche ricetta più lunga ed elaborata, impossibile da preparare con il poco tempo (e la poca voglia) a disposizione dopo una lunga giornata di lavoro.

4: Visitare Milano

Milano non è solo grattacieli e palazzoni, è una città dalla storia millenaria, un centro culturale di enorme importanza nella storia italiana. Leonardo da Vinci visse circa 20 anni in città alla corte degli Sforza, protettori delle arti e amanti della bellezza.

Chi vive a Milano spesso non ha il tempo di apprezzarla come si deve, vivendola come un turista. Lo svuotamento del centro e la chiusura degli uffici potrebbe essere una buona occasione per conoscere meglio una città splendida, ricca di storia e di soprese.

Qui il nostro articolo su Corso Magenta, una zona ricca di segreti e di monumenti.

3: Leggere un libro

Umberto Eco diceva che chi legge non vive solo una vita, ma tutte quelle dei protagonisti dei libri che ha amato.

Non possiamo che essere d’accordo, consigliandovi di prendervi del tempo per leggere qualcosa che non sia la bacheca di Facebook. Prendete dallo scaffale quel libro che avete comprato e mai aperto, rileggete una storia che vi ha emozionato, perdetevi lungo gli scaffali di una libreria e lasciatevi ispirare.

Milano è una città che vive e respira letteratura, nominata dall’Unesco City of Literature, prima e unica in Italia.

Lasciatevi ispirare dalla città per scoprire le avventure letterarie che si sono svolte lungo le sue strade diventando “turisti letterari”.

In questo articolo un suggerimento di lettura per chi ama viaggiare con il corpo e la mente.

2: Fare sport

Una settimana di stop dal lavoro non è una scusa per poltrire: anche con l’emergenza virus si può praticare un po’ di attività fisica, in casa o all’aperto.

Fare yoga, andare a correre o fare un giro in bicicletta, ecco i metodi per combattere la noia e rinforzare allo stesso tempo le difese immunitarie. Munitevi di tappetino e scarpe da ginnastica: anche se le palestre sono chiuse fino a nuovo ordine nulla vieta di allenarsi durante la giornata.

Ecco i nostri suggerimenti sulle attività sportive da praticare a Milano in inverno.

1: Fare del bene

Se rimanere con le mani in mano vi fa precipitare nell’ansia, usatele per fare del bene.

Gli istituti di beneficenza hanno deciso di rimanere aperti in questi giorni, per continuare a stare vicino alle fasce più fragili della popolazione. In un momento di isteria collettiva luoghi come Banco Alimentare, Opera San Francesco e Progetto Arca rimangono coraggiosamente aperti a servire pasti e assistenza ai senzatetto e alle persone indigenti.

Fare volontariato può davvero fare la differenza in situazioni come questa.