Non ci saranno solo i calendari settimanali di calcio, pallavolo, basket, hochey a deliziare gli appassionati di sport. Pronti grandi eventi per l’anno che si avvicina. Andiamo a scoprirli insieme.

Eventi sportivi Milano gennaio 2020

Armani Exchange – Zenit

Riapre l’anno sportivo milanese l’Armani basket che giocherà in Eurolega contro la squadra russa dello Zenit.

Appuntamento il 3 gennaio alle ore 20:45 al Mediolanum Forum di Assago.

Armani Exchange – Acqua San Bernardo Cantù

Vigilia dell’epifania e sfida derby contro Cantù per un Mediolanum Forum in visibilio. Ma tantissime sono le partite di Lega A che attendono le scarpette rosse ad Assago. Qui tutto il calendario completo.

Appuntamento il 5 gennaio alle ore 17:00 A|X Armani Exchange Milano – Acqua San Bernardo Cantù al Mediolanum Forum di Assago.

Milan-Sampdoria

Niente boxing day festivo come l’anno scorso. La serie A riprenderà nel weekend conclusivo delle feste natalizie.

E si riaprirà il giorno dell’epifania San Siro. Davanti il Milan di Pioli contro la Sampdoria di Ranieri. La prima del 2020 sarà dunque al pomeriggio: ore 15:00. Se volete poi sapere, tutte le date e le sfide di San Siro, c’è il nostro speciale sullo stadio.

Appuntamento lunedì 6 gennaio alle ore 15:00 allo stadio Meazza.

Olimpia Milano-Panathinaikos

Appuntamento mercoledì 9 gennaio alle ore 20:45 al Mediolanum Forum di Assago

Inter-Atalanta

La Beneamata tornerà a giocare in casa, invece, sabato 11 gennaio. Davanti la squadra che ha sorpreso più di tutte in Champions: l’Atalanta. Sfida affascinante fra due compagini che giocano in questa stagione ad altissimi livelli.

Appuntamento sabato 11 gennaio alle ore 20:45 al Meazza.

Olimpia Milano – Universo Treviso basket

Appuntamento domenica 12 gennaio alle ore 18:15 al Mediolanum Forum di Assago.

Inter-Cagliari

Per gli ottavi di Coppa Italia prima giocherà l’Inter contro il Cagliari la sera del 14 gennaio alle 20:45.

Milan-SPAL

Il giorno dopo Milan-SPAL il pomeriggio alle 18:00 del 15 gennaio.

Unet-E-Work Busto Arsizio-Bisonte Firenze

La pallavolo femminile riprenderà il giorno prima con la sfida a Busto Arsizio fra la UYBA e la squadra fiorentina.

Per sapere la prima partita della Saugella Monza e della Millenium Brescia Valsabina ecco a disposizione il nostro calendario completo.

Appuntamento mercoledì 15 gennaio: Unet E-Work Busto Arsizio – Bisonte Firenze al Palayamamay di Busto Arsizio.

Vero Volley Monza – Itas Trentino

La pallavolo maschile, nella competizione della Superlega, riprenderà, di contro, a metà del mese di gennaio. Dopo il derby Monza-Milano di fine anno (vedi tutto il calendario delle squadre di pallavolo maschile in Lombardia), sarà la Vero Volley a giocare in casa contro l’Itas Trentino.

Appuntamento giovedì 16 gennaio alla Candy Arena di Monza ore 20:30.

Milan – Udinese

Appuntamento domenica 19 gennaio alle 12:30 al Meazza di Milano.

Zanetti Bergamo – Saugella Monza

Appuntamento domenica 19 gennaio alle 17:00 al Pala Agnelli di Bergamo.ù

Banca Valsabbina Millenium Brescia – Igor Gorgonzola Novara

Appuntamento domenica 19 gennaio al Palasport Jimmy George Montichiari alle ore 17:00.

Allianz Milano – Consar Ravenna

Appuntamento a domenica 19 gennaio alle 18:00 all’Allianz Milano. Per tutti gli eventi di questo rinnovato e modernissimo palazzetto, ecco il nostro speciale.

Inter – Cagliari

Appuntamento domenica 26 gennaio alle 12:30 al Meazza di Milano.

Banca Valsabbina Millenium Brescia – Unet E-Work Busto Arsizio

Appuntamento domenica 26 gennaio alle 17.00 al Pala Jimmy George Montichiari.

Saugella Monza-San Bernardo Cuneo

Appuntamento domenica 26 gennaio Saugella Monza – Bosca S. Bernardo Cuneo ore 17:00.

Allianz Milano – Sir Safety Perugia

Appuntamento domenica 26 gennaio alle 18.00 all’Allianz Cloud di Milano.

Vero Volley Monza – Top Volley Latina

Appuntamento domenica 26 gennaio alle 18:00 alla Candy Arena di Monza.

Olimpia Milano -Bayern Monaco

Appuntamento giovedì 30 gennaio alle 20:45 al Mediolanum Forum di Assago.

Eventi sportivi Milano febbraio 2020

Milan-Hellas Verona

Appuntamento domenica 2 febbraio alle ore 15:00 al Meazza di Milano.

Olimpia Milano – Alba Berlino

Appuntamento alle ore 20:45 del giorno 4 febbraio 2020 al Mediolanum Forum di Assago.

Vero Volley Monza – Gas Sales Piacenza

Appuntamento mercoledì 5 febbraio alle 20:30 alla Candy Arena.

E-Work Busto Arsizio – Igor Gorgonzola Novara

Appuntamento domenica 9 febbraio alle 17:00 al Palayamamay di Busto Arsizio.

Zanetti Bergamo – Epiù Pomì Casalmaggiore

Appuntamento domenica 9 febbraio alle 17:00 presso il Pala Agnelli di Bergamo.

Olimpia Milano – Cremona

Appuntamento domenica 9 febbraio presso il Mediolanum Forum di Assago.

Derby di ritorno Inter – Milan

Appuntamento sabato/ domenica 8-9 febbraio al Meazza di Milano.

Saugella Monza – Golden Tulip Volalto Caserta 2.0

Appuntamento mercoledi 12 febbraio alle 20:30 alla Candy Arena di Monza.

Unet E-Work Busto Arsizio – Bartoccini Fortinfissi Perugia

Appuntamento mercoledì 12 febbraio alle 20:30 al Palayamamay di Busto Arsizio.

Zanetti Bergamo – Imoco Volley Conegliano

Appuntamento mercoledì 12 febbraio alle 20:30 al Pala Agnelli di Milano.

Banca Valsabbina Millenium Brescia – Il Bisonte Firenze

Appuntamento mercoledì 12 febbraio alle 20:30 al Pala Jimmy George Montichiari.

Milan-Torino

Appuntamento domenica 16 febbraio alle 15.00 allo stadio Meazza di Milano.

Allianz Milano – Globo Banca Popolare del Frusinate Sora

Appuntamento domenica 16 febbraio alle 18:00 all’Allianz Cloud di Milano.

Olimpia Milano – Chimki

Appuntamento giovedì 20 febbraio alle 20:45 al Mediolanum Forum di Assago.

Inter-Sampdoria

Appuntamento sabato 22/ domenica 23 febbraio al Meazza di Milano.

Saugella Monza – Epiù Pomì Casalmaggiore

Appuntamento domenica 23 febbraio alle 17:00 alla Candy Arena di Monza.

Unet E-Work Busto Arsizio – Zanetti Bergamo

Appuntamento domenica 23 febbraio alle 17:00 al Palayamamay di Busto Arsizio.

Banca Valsabbina Millenium Brescia – Bartoccini Fortinfissi Perugia

Appuntamento domenica 23 febbraio alle 17:00 al Pala Jimmy George Montichiari.

Zanetti Bergamo – Il Bisonte Firenze

Appuntamento mercoledì 26 febbraio alle 20:30 al Pala Agnelli di Bergamo.

Saugella Monza – Igor Gorgonzola Novara

Appuntamento mercoledì 26 febbraio alle 20:30 alla Candy Arena di Monza.

Eventi sportivi Milano marzo 2020

Milan-Genoa

Appuntamento domenica 1 marzo alle 15:00 allo stadio Meazza di Milano.

E-Work Busto Arsizio – Savino Del Bene Scandicci

Appuntamento domenica 1 marzo alle 17:00 al Palayamamay di Busto Arsizio.

Banca Valsabbina Millenium Brescia – Saugella Monza

Appuntamento domenica 1 marzo alle 17:00 al Pala Jimmy George Montichiari.

Vero Volley Monza – Cucine Lube Civitanova

Appuntamento domenica 1 marzo alle 18:00 alla Candy Arena di Monza.

Olimpia Milano – Virtus Roma

Appuntamento domenica 1 marzo al Mediolanum Forum di Assago.

Olimpia Milano – Real Madrid

Appuntamento martedì 3 marzo al Mediolanum Forum di Assago.

Inter-Sassuolo

Appuntamento domenica 8 marzo alle 15:00 al Meazza di Milano.

Varese – Olimpia Milano

Appuntamento domenica 8 marzo.

Zanetti Bergamo – Golden Tulip Volalto Caserta

Appuntamento domenica 8 marzo alle 17:00 al Pala Agnelli di Bergamo.

Saugella Monza- Reale Mutua Fenera Chieri

Appuntamento domenica 8 marzo ore 17:00 alla Candy Arena di Monza.

Allianz Milano – Kioene Padova

Appuntamento domenica 8 marzo ore 18:00 all’Allianz Cloud di Milano ore 18.00.

Olimpia Milano – Olympiacos

Appuntamento giovedì 12 marzo alle 20:30 al Mediolanum Forum di Assago.

Harlem Globetrotters a Milano

Sarà a marzo del prossimo anno la 94 esima edizione dell’esibizione di basket spettacolare più famoso del mondo. La squadra degli artisti del basket sbarcherà a metà mese. Fra le tante novità il “Quinto quarto” che con un gioco di parole inaugura un momento unico di autografi e post-social con i campioni degli Harlem Globetrotters. Oppure, per chi riuscisse ad arrivare in anticipo, altro evento particolare sarà il “Magic pass”. Un modo per avvicinarsi ai protagonisti con foto, autografi e soprattutto la possibilità di palleggiare con i maestri direttamente.

I giocolieri più funambolici del basket vi aspettano sabato 14 marzo dalle 19:30 alle 22.30 al Mediolanum Forum di Assago. Per info sui biglietti da acquistare c’è il sito di ticketone.

Milan-Roma

Appuntamento sabato 14/ domenica 15 marzo allo stadio Meazza.

Olimpia Milano – Virtus Bologna

Appuntamento domenica 15 marzo al Mediolanum Forum di Assago.

E-Work Busto Arsizio – Saugella Monza

Appuntamento domenica 15 marzo alle ore 17:00 al Palayamamay di Busto Arsizio.

Millenium Brescia Banca Valsabbina – Zanetti Bergamo

Appuntamento domenica 15 marzo alle 17:00 al Palasport Jimmy George Montichiari.

Inter-Brescia

Appuntamento sabato 21/ domenica 22 marzo allo stadio Meazza.

Saugella Monza – Bartoccini Fortinfissi Perugia

Appuntamento domenica 22 marzo alla Candy Arena di Monza.

Zanetti Bergamo – Reale Mutua Feneri Chieri

Appuntamento domenica 22 ore 17:00 al Pala Agnelli di Bergamo.

Banca Valsabbina Millenium Brescia – Savino Del Ben Scandicci

Appuntamento alle 17:00 al Palasport Jimmy George Montichiari.

Olimpia Milano – ASVEL

Appuntamento venerdì 27 marzo alle 20:30 al Mediolanum Forum di Assago.

E-Work Busto Arsizio – Imoco Volley Conegliano

Appuntamento sabato 28 marzo alle 20:30 al Palayamamay di Busto Arsizio.

Allianz Milano – BluVolley Verona

Appuntamento domenica 29 marzo alle 18:00 all’Allianz Cloud di Milano.

Eventi sportivi Milano aprile 2020

Inter-Bologna

Appuntamento sabato 4/ domenica 5 aprile al Meazza di Milano.

Olimpia Milano – VL Pesaro

Appuntamento domenica 5 aprile Mediolanum Forum di Assago.

Olimpia Milano – CSKA

Appuntamento venerdì 9 aprile Mediolanum Forum di Assago.

Milan-Juventus

Appuntamento sabato 10/ domenica 11 aprile al Meazza di Milano.

Olimpia Milano – Uman Reyer Venezia

Appuntamento domenica 11 aprile al Mediolanum Forum di Assago.

Inter-Torino

Appuntamento sabato 18/ domenica 19 aprile al Meazza di Milano.

Olimpia Milano – Virtus Bologna

Appuntamento domenica 19 aprile Mediolanum Forum di Assago.

Milan-Parma

Appuntamento martedì 21/ mercoledì 22 aprile al Meazza di Milano.

Eventi sportivi Milano maggio 2020

Inter-Fiorentina

Appuntamento sabato 02/ domenica 3 maggio al Meazza di Milano.

Milan – Atalanta

Appuntamento sabato 09/domenica 10 maggio al Meazza di Milano.

Inter-Napoli

Appuntamento sabato 16/ domenica 17 maggio al Meazza di Milano.

Milan-Cagliari

Appuntamento sabato 23/ domenica 24 maggio al Meazza di Milano.

Eventi sportivi Milano giugno 2020

Milano-Monza Open Air Motor Show 2020

Dopo cinque edizioni a Torino, arriva a Milano il Salone dell’Auto. Sarà un evento open air e le esposizioni si districheranno fra Milano e Monza. Gli eventi previsti saranno numerosi e il programma dettagliato è disponibile sul sito del Milano-Monza Open-Air-Show.

L’evento si estenderà per tre giorni, esattamente dal 18 giugno al 21. L’autodromo di Monza come sede principale e poi varie locations del capoluogo lombardo.

DTM: campionato turismo 2020

Una delle tappe più importanti del DTM (Deutsche Tourenwagen Masters) sarà al Monza Eni Circuit. Previste una serie di vetture d’alto lignaggio come BMW e Aston Martin. Come sempre accade in queste feste dei motori saranno previsti eventi per famiglie e bambini. Info sui biglietti e i costi presso il sito di ticketone.

L’evento si terrà dal 26 al 28 giugno 2020 presso il Monza Eni Circuit (Autodromo Nazionale) via Vedano 5 a Monza.