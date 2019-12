Amanti della nightlife, delle serate danzanti e di cocktail speciali? Il nostro #spiegonenightlife ci spiega dove ballare a Milano, includendo i migliori appuntamenti, le one-night imperdibili e le più belle location della città, in programma fino a lunedì 30 dicembre.

Serate del mercoledì a Milano: Natale



Afrobeats Xmas party al Time Club di via Tullio Massarani. A tutto afrobeat il Natale organizzato da Naija Gbedu nel club di zona c.so Lodi, per una vigilia e una sera di Natale da ballare fino all’alba. Un doppio appuntamento con le selezioni di Dj Goodstime e Dj Toure, MC Dalle 20 , ingresso a 10/15€.

Dove ballare a Milano di giovedì: 26 dicembre

Underpass Private Christmas party al Gate Milano di via Valtellina 21. Un Santo Stefano a tutta techno con una serata che vede in console Alex Rubia, Wise, Marco Basile, Paolo Barbera b2b Andres JT, Zuni b2b Cikko e Rabber. Dalle 23 alle 5 , ingresso a 20€.

Party da non perdere del venerdì: 27 dicembre

Linoleum al Rocket Milano di Alzaia Naviglio Grande 98. Il celebre venerdì del locale con in console i Linoleum djs stasera celebra le donne con una serata a cui possono accedere gratuitamente tutta la notte. Dalle 23.30 , ingresso uomo 15/20€.

Le serate del sabato a Milano: 28 dicembre

Sweet Noise #1 al Tempio del Futuro Perduto di via Nono 9. Una serata di musica elettronica underground con in console Mike Dred aks The Kosmic Kommando, Grienkho, Datawipe, Abyssy e Dj Iommi. Ingresso a 10€ oppure 5€ portando in dono una pianta, un vestito usato da destinare all’Opera San Francesco per i Poveri o un sacco a pelo nuovo/usato per i senza fissa dimora. Dalle 22 alle 5.

Castigo e Toilet Vergogna al Black Hole di v.le Umbria 118. Il sabato gay-friendly, per etero curiosi e non, tra spettacoli e animazione in due sale con le selezioni electro-disco, dance pop e alternative di Erik Deep & LoZelmo, Zingaro e Mesca. Dalle 23.30, ingresso a 10€ con consumazione.

90 all’ora all’Alcatraz di via Valtellina 25. Il meglio della musica anni ’90 tutta da ballare selezionata da Doctor M. Dalle 23, ingresso 10€.

Saturday night al Jazz Cafè di c.so Sempione 8. Il sabato sera del locale più cool di zona Sempione si anima stasera con il djset di Piero Biaggi nella sala principale, mentre nella sala inferiore suona Imperiale, tra drink e tanto divertimento. Dalle 23.30, ingresso libero con rigida selezione. Consigliata la prenotazione tavoli per cena e dopocena.

Jump Around al Ragoo di v.le Monza 140. Il sabato dance, rock, hip hop e funky selezionata da Marco Rigamonti e Thomas Borghi. Dalle 22, ingresso gratuito.

80’s Rewind Xmas edition al TNT Club di via Tito Livio 33/a. Una serata a tutto rock e pop anni ’80 con vin brulè offerto a tutti. Dalle 22, ingresso libero.

Drink&Dance al Just Cavalli di v.le Camoens. La splendida struttura firmata Roberto Cavalli, immersa nel verde di parco Sempione ai piedi della celebre Torre Branca, propone aperitivi, cene e djset per ballare fino a notte fonda. Dalle 20, ingresso a 10/15€.

Ballare a Milano di domenica: 29 dicembre

Prime Culture all’Old Fashion di v.le Alemagna 6. La domenica hip hop e trap del locale nel dancefloor estivo nel verde di parco Sempione. Ingresso dalle 23 a 10/15€.

Sunday night al Jazz Cafè di c.so Sempione 8. Il locale più cool di zona Sempione si anima stasera tra drink e tanto divertimento con il djset di Melos. Dalle 21, ingresso libero. Consigliata la prenotazione tavoli per cena e dopocena.

Drink&Dance al Just Cavalli di v.le Camoens. La splendida struttura firmata Roberto Cavalli, immersa nel verde di parco Sempione ai piedi della celebre Torre Branca, propone aperitivi, cene e djset per ballare fino a notte fonda. Dalle 20, ingresso a 10/15€.

Party del lunedì: 30 dicembre

Monday night al Jazz Cafè di c.so Sempione 8. Il locale più cool di zona Sempione si anima stasera tra drink e tanto divertimento con le selezioni di Imperiale. Dalle 21, ingresso libero. Consigliata la prenotazione tavoli per cena e dopocena.