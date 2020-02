Si avvina finalmente il weekend, accompagnato questa settimana da una ricorrenza speciale: San Valentino! Nel nostro #spiegoneweekend tutti gli eventi del fine settimana più romantico dell’anno!

E non dimenticate che per sapere tutto su mostre, concerti, fiere, food, eventi per bambini durante tutta la settimana basta consultare la nostra AGENDA EVENTI, facilmente navigabile in base al tipo di evento che v’interessa.

Eventi questo weekend

Il weekend tra il 14 e il 16 febbraio non è solo per le coppiette. Milano propone grandi appuntamenti anche a chi è felicemente single o detesta la festività più zuccherosa dell’anno.

La musica e l’arte fanno da padroni in questo fine settimana, con l’arrivo al Teatro degli Arcimboldi di Ghost – Il Musical, lo spettacolo scritto dallo sceneggiatore premio Oscar Bruce Joel Rubin.

Venerdì 14 grande appuntamento musicale con il concerto dei Jonas Brothers al Mediolanum Forum di Assago. Unica data italiana per i tre fratelli Nick, Joe e Kevin, che calcano i palchi dopo dieci anni di assenza dalle scene. Domenica 16 sarà la volta di Liam Gallagher, sempre al Mediolanum Forum. Il cantautore inglese presenterà il suo nuovo album Why me? Why not.

Per chi apprezzasse di più altre sonorità, il 14 febbraio si terrà il concerto gratuito del pianista Diego Petrella nella suggestiva cornice della Galleria Vittorio Emanuele II.

Le mostre d’arte di ogni tipo abbondano nel terzo weekend di febbraio: Fondazione Prada rilegge l’intelligenza artificiale con Training Humans; GAM mostra la bellezza della scultura neoclassica con Canova: i volti ideali e il MUDEC presenta gli scatti di Elliot Irwing sul tema della famiglia in ogni sua declinazione.

A Palazzo Reale secondo weekend per la nuova esibizione dedicata a Georges de La Tour: (qui la nostra recensione).

