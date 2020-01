La festa più sdolcinata dell’anno è alle porte, presentandosi nel 2020 con una bella novità. Il 14 febbraio sarà infatti un venerdì, perfetto quindi per organizzare una gita fuori porta o un romantico weekend lontani dalla routine di casa. Abbiamo raccolto a questo proposito una serie di eventi e iniziative perfette per trasformare S. Valentino in un’occasione unica per visitare l’Italia e i suoi suggestivi borghi.

Bergamo

Nella città dei Mille si respira romanticismo a ogni angolo, grazie alle splendide terrazze e ai parchi della Città Alta. Il 14 febbraio all’Accademia Carrara sarà inoltre possibile farsi raccontare l’amore direttamente da Venere, grazie all’iniziativa Amori Mitici, in cui saranno gli stessi personaggi delle opere di Tintoretto, Caravaggio e Peterzano a raccontare le loro storie d’amore leggendarie.

Costo: 7 € + ingresso alla mostra scontato a 5 €. Tutte le info qui

Parma

La capitale europea della cultura 2020 regala agli innamorati (e non) magnifici scorci e opere d’arte mozzafiato, oltre alla celebre cucina regionale. Vicino alla splendida cittadina romagnola troviamo anche il meraviglioso Castello di Bardi. Tutte le domeniche di Febbraio il castello rimarrà aperto fino alle 17, svelando i suoi segreti, tra cui la tragica storia d’amore di Moroello e Soleste.

Si dice che il fantasma del cavaliere suicida per amore, ancora si aggiri intorno al mastio del castello. Un S. Valentino da brividi!

Verona

La celeberrima città dell’amore per S. Valentino si veste di rosso e propone le numerose iniziative di Verona in Love: spettacoli teatrali, rassegne cinematografiche ed eventi gastronomici. Tutto nella meravigliosa cornice della città medioevale famosa nel mondo per la tragica storia di Romeo e Giulietta.

Inoltre, per la prima volta una coppia di fortunati potrà dormire una notte nella celebre casa della giovane innamorata. Il concorso scade il 3 febbraio, affrettatevi! Qui tutte le info e il regolamento.

Alto Adige

Cosa c’è di meglio del freddo per avvicinare una coppia? L’Alto Adige offre un gran numero di attrattive per trascorrere il weekend di S. Valentino sulla neve. Piste da sci, ciaspolate e sport invernali fanno da padrone in questo periodo. Ma se il vostro desiderio è dedicarvi attivamente al relax la grandiosa spa dell’Hotel Pfösl di Nova Ponente è perfetta per voi.

A S. Valentino l’albergo, affacciato sulle piste di Obereggen, propone un pacchetto speciale pensato per le coppie, con cena a lume di candela e ingresso al centro benessere di oltre 2.000 mq. Un’occasione per rilassarsi e abbandonare le tensioni in alta montagna. Info e prenotazioni a questo link.

Gradara

Il borgo marchigiano che ospita la rocca di Paolo e Francesca, gli amanti che commossero Dante nel suo viaggio all’Inferno, festeggia S. Valentino con Gradara d’Amare, un festival dedicato quest’anno al Trionfo dei Sensi, ricco di eventi e suggestive installazioni lungo le strade del borgo medioevale.

Leggi il nostro articolo con tutte le info!

Se il tempo o il portafogli non consentono di partire anche Milano offre cene, eventi e serate dedicate alla festa degli innamorati. Scopri cosa fare a Milano la sera di S. Valentino!