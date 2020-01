Pochi classici sono intramontabili come la canonica cena di San Valentino: gli innamorati lo sanno bene, gli occhi dei membri di una coppia assumono un aspetto tanto più cuoriforme quanto più la pancia è riempita di prelibatezze.

Ma per rendere felice l’altra metà del cielo – qualunque essa sia – bastano anche solo regali originali o gite ben congegnate. Ecco allora la nostra guida su dove cenare a San Valentino a Milano, o dove in alternativa passare la serata senza allontanarsi troppo da casa.

Cena romantica a San Valentino

Ristorante Terramare- la Sicilia di Modica e Scicli a Milano

Se volete viaggiare con il palato e con il cuore il posto giusto è il ristorante Terramare, un angolo di Sicilia nel cuore di Brera, in via Giuseppe Sacchi, 8. Tutto è siciliano, dai materiali al design dell’arredo, fino alle preziose materie prime.

Il menù è curato dall’esperienza ventennale degli chef Peppe Barone e Stefania Lattuca, con l’obiettivo di creare “una cucina siciliana contemporanea, al passo con i cambiamenti, fatta di tanto pesce azzurro, nel rispetto della biosostenibilità del Mediterraneo, creando un’ideale unione tra terra e mare”.

Il menù è una dichiarazione d’amore alla Sicilia:

Alici Marinate e Agrumi

Ghiotta di Pesce Stocco alla Messinese

Tortelli, Foies Gras e Tartufo Nero

Anatra, Passion Fruit e Salsa al Marsala Ruby

Verde Pistacchio e Frutti Rossi

Menù a persona: € 65 (vini esclusi)

Contatti: +39 348 807 482 8 – info@terrammare.rest

Armani/Ristorante

Quale occasione migliore di S. Valentino per farsi coccolare dallo charme e dall’eleganza del Ristorante Armani, situato all’interno dell’esclusivo hotel firmato dal celebre stilista Giorgio Armani. Lo chef Francesco Mascheroni ha pensato a un menù prezioso, legato alla tradizione italiana e allo stesso tempo innovativo nella scelta delle preparazioni.

Ventresca di tonno rosso, riso, uova strapazzate, ricci di mare, nashi

Tiepida, patata di montagna affumicata, porro dolce, caviale

Foie gras, tartufo nero, topinambur, burro nocciola, vaniglia Bourbon

Cotto nel fieno, astice, burrata, orzo mantecato, sherry

Cuore di cioccolato Ivore, rhum, liquirizia, frutto della passione

Menù a persona: 150 € (bevande escluse)

Contatti: +39 8883 8888

Terrazza Gallia

Cosa c’è di più romantico di una terrazza con vista? Una terrazza con vista e una cena nella location unica di Terrazza Gallia, affacciata sulla struttura imponente della Stazione Centrale, in piazza Duca d’Aosta, 9.

I fratelli Lebano, Vincenzo e Antonio, celebrano l’amore con una cena di sei portate caratterizzata da sapori tradizionali profumati di esotismo.

Lasciatevi catturare:

Ricciola marinata alle erbe, caviale asetra, mandarino

Risotto “il chicco del mulino”, granchio, tè matcha, yuzu

Trancio di spigola, zuppetta di bouillabaisse, zafferano

Menta e cioccolato

Millefoglie alla vaniglia, frutto della passione, caramello salato

Piccole Dolcezze

Menù a persona: 160 € (vini esclusi)

Contatti: 0267853514 – Terrazza.gallia@luxurycollection.com

San Valentino in musica

Cantina Urbana

Per un San Valentino alternativo Cantina Urbana propone all’interno del format Musica Urbana il concerto di Tropical Jeesus live selecta, dalle 22 in via Ascanio Sforza. Una serata a ritmo di indie, reggae e cumbia.

Ad accompagnare la serata la selezione di taglieri di salumi e formaggi di altissima qualità, oltre a cicchetti e piatti caldi, tra cui “Il piatto del Cantiniere”: Cantiniere”: Puccia pugliese con

spalla cotta di Mora Romagnola di Zavoli accompagnata da pomodori confit, cipolle, peperoni

piccanti salentini, senape e salsa verde fatta in casa. Per un San Valentino lontano dalla convenzionale serata sdolcinata.

Rilassarsi a S. Valentino

San Valentino è la festa dell’amore, quindi perché non fare un regalo al proprio corpo e alla propria mente? Il Four Seasons Milano ha pensato a regalare a tutte le coppie un’occasione unica per amare sé stessi: un pacchetto pensato appositamente per il periodo più rosa dell’anno. “Love and Gold at Four Seasons Spa Milano” comprende un trattamento per due persone nella Spa Suite, oltre a due flute di Prosecco accompagnati da un dessert creato per l’occasione dal Pastry Chef Daniele Bonzi.

La lista è ancora lunga e in continuo aggiornamento!