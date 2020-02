La 70° edizione del Festival di Sanremo si è chiusa sabato 8 febbraio con la vittoria del giovanissimo Diodato, con il singolo “Fai rumore”. Le serate appena trascorse sono state lunghe (la media è stata di cinque ore a diretta!), trasgressive e ricche di polemiche, come ogni buon Sanremo che si rispetti.

Le fatiche per i concorrenti del Festival non sono ancora finite: iniziano gli appuntamenti instore, dove le star che hanno calcato il palco dell’Ariston incontreranno i fan per parlare dei prossimi album in uscita, rispondere alle curiosità, oltre a prestarsi per selfie e autografi.

Tutti gli appuntamenti milanesi dei concorrenti di Sanremo 2020:

Diodato: Feltrinelli di Piazza Piemonte, martedì 18 febbraio ore 18.30

Francesco Gabbani: Mondadori di Piazza Duomo, lunedì 17 febbraio ore 17.30

Pinguini Tattici Nucleari: Feltrinelli di Piazza Piemonte, mercoledì 12 febbraio ore 18.30

Elettra Lamborghini: Mondadori di Piazza Duomo, venerdì 14 febbraio ore 16.00

Raphael Gualazzi: Feltrinelli di Piazza Piemonte, mercoledì 19 febbraio ore 18.30

Leo Gassmann: Feltrinelli di Piazza Piemonte, lunedì 24 febbraio ore 18.30

Piero Pelù: Ostello Bello Grande (via Roberto Lepetit, 33), domenica 1° marzo ore 16.30

Eugenio in Via di Gioia: Feltrinelli di Piazza Piemonte, giovedì 13 febbraio ore 18.30

Ghali: Mondadori di Piazza Duomo, domenica 23 febbraio ore 15.00