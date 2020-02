La settimana lavorativa sta finendo ed è arrivato il momento del nostro #spiegoneweekend!

Eventi questo weekend

Il weekend del 21-23 febbraio a Milano si rivela ricco di eventi di ogni tipo, movimentato dalle iniziative legate alla Fashion Week.

Musei, teatri e cinema propongono un calendario fittissimo di appuntamenti per tutta la famiglia e per tutti gli interessi. Noi abbiamo selezionato i migliori.

Gallerie D’Italia

Ogni weekend gli spazi di Gallerie d’Italia in Piazza della Scala sono teatro di iniziative di ogni tipo, dalle visite guidate ai workshop. Una selezione di attività volte a far comprendere e apprezzare la bellezza del patrimonio artistico della collezione.

Venerdì 21 febbraio

Dalle 17

Workshop con maestri della fotografia

Workshop fotografico con Giovanni Gastel, pensato come attività collaterale alla mostra Canova – Thorvaldsen. La nascita della scultura moderna, in collaborazione con AFIP – Associazione Fotografi Professionisti.

Prenotazione obbligatoria al numero verde 800.167619, ingresso libero fino a esaurimento posti.

È necessario essere in possesso di una macchina fotografica.

Ore 18

Storie Scolpite

Una visita guidata alla scoperta della mostra Canova – Thorvaldsen. La nascita della scultura moderna.

Attività gratuita, biglietto d’ingresso incluso. Visita dedicata ai possessori di Abbonamento Musei Lombardia / Valle d’Aosta. Ogni possessore di abbonamento potrà portare con sé un non abbonato, che usufruirà gratuitamente della visita guidata, biglietto d’ingresso escluso.

Prenotazione obbligatoria al Numero Verde 800.167619. Massimo 25 partecipanti.

Sabato 22 febbraio

Dalle 9.30

Giornata Internazionale della Lingua Madre

Gallerie d’Italia e i mediatori artistico culturali di FAI vi invitano sabato 22 febbraio a scoprire una delle sedi museali di Intesa Sanpaolo con speciali visite guidate alle collezioni in: arabo, francese, russo, spagnolo, ucraino e italiano.

La Giornata internazionale della Lingua Madre è stata proclamata dall’UNESCO nel 1999. Da allora viene celebrata ogni anno per promuovere la diversità linguistica e culturale ed il poliglottismo.

Ingresso e attività gratuita. Prenotazione obbligatoria ai seguenti contatti: amicidelfai@fondoambiente.it o 02 467615280

Ore 11

Dal segno al colore: dall’ABC del disegno alle tecniche artistiche

Un percorso di incontri che mira a far conoscere le regole della grammatica del vedere e del produrre immagini, per educare a percepire con occhi diversi il mondo che ci circonda.

L’obbiettivo del corso, nella sua prima fase, è quello di porre i partecipanti in contatto diretto con gli strumenti del fare artistico per superare il panico creato dalla superficie bianca del foglio, dimenticando il concetto del “voler realizzare qualcosa di bello a tutti i costi”, in favore di un segno che inizialmente costruisce il disegno, elaborandolo e modulandolo, e infine decostruendo il medesimo, per raggiungere la sintesi formale.

Nella sua seconda fase, il corso vuole porre l’attenzione sulle due tecniche artistiche tanto celebri, quanto difficili nella loro realizzazione: l’acquarello e la pittura ad olio. Gli allievi si confronteranno con le due tecniche imparando non solo a scegliere quale pennello usare, come miscelare il colore o stenderlo, ma comprenderanno la forza del linguaggio dei colori, usandoli come strumento e veicolo della percezione della realtà.

Lezione n°12: Dalla monocromia alla policromia: i principi della tecnica dell’acquerello

Informazioni e Prenotazioni: Costo 1 lezione 15 €, 1 modulo 130 €, Corso intero 240 €

Prenotazione obbligatoria al Numero Verde 800.167619 o info@gallerieditalia.com

Ore 15

Due classici moderni

Ogni domenica pomeriggio i visitatori saranno accompagnati alla scoperta della mostra attraverso le parole di guide specializzate. Le vite appassionate degli scultori saranno il filo conduttore di un viaggio emozionante tra storia, amori e mitologia raccontati dalla sublime bellezza dei marmi neoclassici. Un appuntamento dedicato a tutti, dai conoscitori agli appassionati.

Informazioni e Prenotazioni: 5 € a persona, escluso biglietto d’ingresso. Prenotazione obbligatoria al Numero Verde 800.167619 o info@gallerieditalia.com

Per sempre Fellini. 100 anni in una notte

Il FAI, in occasione sia del Carnevale che dei 100 anni di Federico Fellini, organizza un magnifico ballo in maschera presso l’Arena Civica del Parco Sempione. Sabato 22 febbraio a partire dalle 20.30, il Gran Ballo in Maschera, organizzato ogni anno dalla delegazione Giovani del FAI come evento di raccolta fondi per le attività del gruppo, si svolgerà sulle note delle colonne sonore de Le Notti di Cabiria, La Dolce Vita e Amarcord, danzate dall’Accademia di Danza Zagharid e suonate dal musicista Nadio Manenco e dal DJ Manuel Menini.

Contributo di partecipazione alla serata, comprensivo di due drink di benvenuto e guardaroba:

A partire da 25 euro per i non iscritti FAI

A partire da 20 euro per gli iscritti al FAI

Possibilità di iscrizione in loco al FAI Giovani alla quota agevolata di € 15.

Prenotazione obbligatoria entro giovedì 20 febbraio su www.faiprenotazioni.it, fino a esaurimento posti.

Milano la capitale mondiale del Muay Thai

Sabato 22 febbraio al Palasesto di Sesto San Giovanni tornerà Ring War l’evento più importante d’Italia di Boxe Thailandese nel corso del quale si svolgerà il Campionato del Mondo WMBF (World Muay Boran Federation), secondo il regolamento tradizionale, con gli antichi bendaggi in corda.

