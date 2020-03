Milano si rialza: tutti gli eventi del weekend dal 6 all’8 marzo

Milano sta vivendo un periodo molto duro, ma saprà dimostrare la forza che da sempre la contraddistingue rialzandosi più energica di prima!

Nel nostro #spiegoneweekend abbiamo raccolto tutti gli spunti per vivere al meglio questa situazione, approfittando anche della primavera in arrivo per godersi un weekend all’aria aperta!

Non dimenticate che per sapere tutto su mostre, concerti, fiere, food, eventi per bambini durante la settimana basta consultare la nostra AGENDA EVENTI, facilmente navigabile in base al tipo di evento che v’interessa.

Highlights

Cosa fare quando tutto tace sul fronte eventi? Reagire!

Milano è una città ricca di opportunità e sorprese, dove è difficile, se non impossibile annoiarsi.

Eventi per bambini a Milano

Le scuole sono chiuse, ma non il divertimento e l’apprendimento!

Eventi gastronomici

Seppur con cautela, i ristoranti di Milano stanno riaprendo. Un segnale forte per dire che Milano non si ferma! Nonostante la ragionevole cortina di ansia, andare al ristorante significa riprendere la propria quotidianità, permettendo a delle imprese in difficoltà di rimettersi in sesto.

Alla scoperta di Milano

Quando musei e teatri sono chiusi non resta che approfittare di un museo a cielo aperto sempre a nostra disposizione: Milano! Una città magnifica in cui perdersi.

Concerti & Nightlife

Anche se lentamente, la vita notturna di Milano sta ricominciando a svegliarsi.

Bar e locali che offrono servizio al tavolo possono restare aperti anche dopo le 18, mentre rimangono ancora chiuse le discoteche.

Nel nostro articolo tutte le novità sulla situazione dei bar milanesi.

Spettacoli teatrali

I teatri di Milano resteranno chiusi ancora per un po’, a causa della necessità di contingentare gli ingressi e permettere la distanza regolamentata di almeno un metro e una persona e l’altra.

Nel nostro #spiegoneteatro trovate tutti gli spettacoli del 2020, in modo da essere pronti appena il sipario si alzerà di nuovo!

Cinema

Sport e Benessere

Per non rimanere chiusi tra quattro mura non c’è niente di meglio che un po’ di sano sport!

Anche con le palestre chiuse ci si può tenere in forma; qui i nostri suggerimenti.

Mostre a Milano

I musei milanesi hanno gradualmente tutti riaperto dopo la settimana di stop imposta per motivi di sicurezza sanitaria. I giorni di chiusura sono serviti per la riorganizzazione delle sale e l’allestimento di nuove mostre in programma. Leggi di più nel nostro articolo in merito.

Ultima settimana per la mostra “Guggenheim. La Collezione Thannhauser da Van Gogh a Picasso”, prorogata fino a domenica 8 marzo.

Gite fuori porta

Cosa c’è di meglio per sfuggire alla settimana passata al lavoro (che sia fisico o da casa) di una gita fuori porta nei meravigliosi borghi della Lombardia?

Notizie utili

Speriamo di avervi dato le risposte che cercavate alla domanda su cosa fare a Milano nel weekend: per ulteriori idee, iscrivetevi qui sotto alla newsletter gratuita di Milano Weekend, ogni giovedì sera nella vostra e-mail: il modo migliore per iniziare il fine settimana!

