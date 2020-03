I provvedimenti di chiusura forzata hanno colpito molte attività, tra cui tutti i musei.

In questi giorni molti di essi stanno lentamente riaprendo, mentre altri aspettano direttive da parte degli organi regionali competenti. La seconda settimana di stop sembra però pervasa da uno spiraglio di speranza: secondo i nuovi ordinamenti (in dettaglio nel nostro articolo), i musei potranno riaprire accogliendo gruppi contingentati di persone, così da permettere le distanze di sicurezza tra i visitatori. Molti musei hanno accolto l’iniziativa, mentre altri attendono la fine delle restrizioni.

Come hanno reagito all’improvviso ordine di chiudere al pubblico le grandi collezioni italiane?

Il nostro patrimonio artistico non smette di esistere una volta serrate le porte e spente le luci ovviamente. Un lavoro enorme legato alla conservazione, al restauro e alla tutela si svolge infatti dietro le quinte, quando le sale si svuotano.

Molti musei italiani hanno approfittato di queste giornate particolari per portare al mondo esterno le attività svolte a porte chiuse, attraverso l’iniziativa #museichiusimuseiaperti. Uno sguardo portato attraverso l’occhio dei social ha permesso al pubblico di osservare i reperti e le opere d’arte durante le fasi di pulizia e restauro.

L’iniziativa è stata lanciata dal Museo Tattile di Varese, coinvolgendo tutte le grandi realtà museali delle aree colpite dalle chiusure preventive. Raccogliamo qui le iniziative dei principali musei milanesi, comprensive delle date di apertura previste.

Il Castello Sforzesco di Milano sta pubblicando quotidianamente sulla sua pagina Instagram il lavoro legato alla catalogazione degli archivi, mostrando stampe e donazioni non esposte al pubblico per necessità conservative, oltre a video di approfondimento sui reperti dell’enorme collezione del Castello, che varia dal Medioevo ai giorni nostri.

La riapertura degli spazi museali è prevista per martedì 3 marzo, salvo differenti indicazioni.

La Pinacoteca di Brera utilizza le stories di Instagram per stimolare i propri follower al riconoscimento delle opere della galleria attraverso dettagli che solitamente sfuggono al visitatore. Un espediente divertente per far conoscere al pubblico opere meno conosciute, o spiegare attraverso video e post storie e curiosità legate alle magnifiche opere della Pinacoteca. Le stories rimandano attraverso lo “swipe” anche al canale YouTube del museo, con video che raccontano la storia delle collezioni e delle persone che hanno collaborato a rendere Brera il centro artistico e culturale che è oggi.

La riapertura è prevista per martedì 3 marzo, salvo indicazioni differenti.

Il Museo della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci aderisce all’iniziativa con il proprio hashtag #storieaportechiuse, che attraverso le pagine Facebook, Instagram e Twitter del museo approfondisce l’enorme e variegata collezione tramite le parole del direttore Fiorenzo Galli e dei curatori.

I visitatori potranno porre domande attraverso visite guidate in diretta streaming in cui verranno accompagnati alla scoperta del sottomarino Toti, o del transatlantico Conte Biancamano, passando per le migliaia di reperti che affollano le numerose sale del museo di Via San Vittore, il secondo più grande in Europa per estensione nella sua tipologia.

Nelle intenzioni dello staff #storieaportechiuse si trasformerà in un appuntamento fisso sui social ogni lunedì, giorno di chiusura ordinaria del museo.

L’apertura del museo è prevista per martedì 3 marzo, salvo differenti indicazioni.

Lunedì 2 marzo riapre il museo Poldi Pezzoli, attraverso la fruizione di piccoli gruppi contingentati come stabilito dalle ordinanze regionali. Nei giorni di chiusura la splendida casa museo è stata valorizzata dai propri curatori e dalle visite guidate a porte chiuse da loro organizzate sui canali social.

Innovativo anche l’utilizzo della piattaforma Google Arts and Culture, alla quale stanno aderendo sempre più musei nel mondo. L’applicazione permette al pubblico di osservare e studiare le opere, compiendo anche tour virtuali delle sale museali.

In caso di situazioni di chiusura forzata questo tipo di tecnologia ha permesso ai potenziali visitatori di camminare virtualmente nelle suggestive stanze dell’abitazione di Gian Giacomo Poldi Pezzoli.

La GAM, Galleria d’Arte Moderna di Milano collabora all’iniziativa coinvolgendo i propri follower Instagram a suggerire cosa mostrare delle splendide collezioni del museo, che spaziano dal Neoclassicismo al Cubismo, spaziando tra i grandi esponenti di Romanticismo, Futurismo e Impressionismo.

Approfondimenti, quiz di riconoscimento delle opere e indizi sul rinnovo delle sale permettono al museo di raggiungere i propri affezionati visitatori anche a porte chiuse.

La riapertura del museo è prevista per martedì 3 marzo, salvo differenti indicazioni.

Il Museo del Novecento ha partecipato a #museichiusimuseiaperti mostrando i lavori di collocamento delle opere per le mostre in programma e delle nuove acquisizioni, permettendo al pubblico di scoprire come vengono spostate le opere e come le collezioni non siano mai statiche, ma frutto di scambi, vendite e rotazioni tra i pezzi esposti e le opere in deposito.

Anche MUDEC sceglie di approcciarsi al potenziale visitatore attraverso le procedure di allestimento delle nuove mostre in corso, tra cui “Disney, l’arte di raccontare storie senza tempo” (leggi qui il nostro articolo sulla mostra), la cui apertura è prevista per il 19 marzo e “Robot, the human project”.