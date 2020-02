Siamo al secondo weekend di febbraio! Sai già dove andare? Ti aiuta MW con il suo contenuto-icona: lo #spiegoneweekend in uscita ogni giovedì! L’unico modo per navigare tra tutti gli eventi del fine settimana, divisi per categorie e selezionati per voi da oltre sette anni, da questo weekend con un nuovo sommario (“table of content”) per migliorare la vostra esperienza d’uso.

E non dimenticate che per sapere tutto su mostre, concerti, fiere, food, eventi per bambini durante tutta la settimana basta consultare la nostra AGENDA EVENTI anch’essa facilmente navigabile in base al tipo di evento che v’interessa.

Eventi questo weekend

Questo #spiegoneweekend copre il fine settimana a Milano tra venerdì 7 febbraio e domenica 9 febbraio 2020.

Mentre quasi tutto il mondo del pop è focalizzato su Sanremo 2020, gli amanti della musica che non saranno davanti al piccolo schermo potranno scegliere tra Pianisti di altri mondi al Parenti, Kaiser Chiefs ai Magazzini Generali e la serata Febbre da 90 al Fabrique.

Ma senza dubbio sarà il weekend dell’arte con Affordable Art Fair, al Superstudiopiù di via Tortona da venerdì a domenica: si definisce come l’evento che “ha ispirato nuovi collezionisti e contribuito a far scoprire ad un pubblico più ampio il piacere di collezionare arte contemporanea“, con pezzi in media dai 600 ai 7000 euro, altissimi per molti ma indiscutibilmente più bassi rispetto ai circuiti “tradizionali” di quel mercato, dalle gallerie alle case d’asta.

Vi segnaliamo inoltre (dalla sezione Mostre qui sotto) due appuntamenti in chiusura questo fine settimana: l’arte australiana e l’Esercito di Terracotta dalla Cina. Grande attesa a Palazzo Reale per la nuova esibizione dedicata a Georges de La Tour: siamo appena stati alla conferenza stampa, a breve il servizio.

A teatro vi segnaliamo gli ultimi giorni (fino al 16) di Emma Dante con Misericordia.

