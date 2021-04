25 aprile, giardinaggio e arte: gli eventi del weekend a Milano

Un altro fine settimana è in arrivo a Milano e potrebbe finalmente essere l’ultimo in zona arancione prima delle riaperture! Il sole splenderà alto e temperature si stanno gradualmente alzando: si inizia a respirare aria di primavera.

Questo weekend sono in programma moltissimi eventi, digitali e non, a partire dalle manifestazioni diffuse per il 25 aprile, Festa della Liberazione. Non mancheranno mostre, teatro (online per l’ultimo fine settimana) e appuntamenti per tutti i gusti, come sempre raccolti nel nostro #spiegoneweekend!

Meteo del weekend

Il meteo del weekend a Milano sarà splendido, con giornate soleggiate e temperature in aumento. Per approfondire le previsioni del tempo giorno per giorno, la nostra guida vi indicherà temperature medie e suggerimenti sul clima.

News della settimana

Eventi del weekend da non perdere

Dante on the road : l’appuntamento itinerante per sostenere la cultura: date e luoghi dell’evento

: l’appuntamento itinerante per sostenere la cultura: date e luoghi dell’evento Festa della Liberazione: tutti gli eventi a Milano per celebrare il 25 aprile

tutti gli eventi a Milano per celebrare il 25 aprile Sabato 24 aprile alle 10.30 BAM – Biblioteca degli Alberi organizza in occasione della Giornata della Terra l’evento “Coltiviamo Insieme!”, secondo appuntamento dell’ormai storico ciclo di laboratori per adulti. Un’occasione per parlare di piante e del loro uso in giardino, a cui seguirà un laboratorio per esplorare i metodi di semina e la moltiplicazione delle piante. Per partitecipare è necessario iscriversi sul sito di BAM – Biblioteca degli Alberi e avere a disposizione una bustina di semi a scelta, terriccio e un vaso.

BAM – Biblioteca degli Alberi organizza in occasione della Giornata della Terra l’evento “Coltiviamo Insieme!”, secondo appuntamento dell’ormai storico ciclo di laboratori per adulti. Un’occasione per parlare di piante e del loro uso in giardino, a cui seguirà un laboratorio per esplorare i metodi di semina e la moltiplicazione delle piante. Per partitecipare è necessario iscriversi sul sito di BAM – Biblioteca degli Alberi e avere a disposizione una bustina di semi a scelta, terriccio e un vaso. Venerdì 23 aprile alle ore 21 l’Orchestra Sinfonica di Milano Giuseppe Verdi condivide col pubblico virtuale la Sinfonia n. 3 in Fa maggiore op. 90 di Johannes Brahms sotto la bacchetta del Direttore Musicale Claus Peter Flor. L’evento si svolgerà in Streaming sul portale web dell’Orchestra Sinfonica di Milano Giuseppe Verdi.

l’Orchestra Sinfonica di Milano Giuseppe Verdi condivide col pubblico virtuale la Sinfonia n. 3 in Fa maggiore op. 90 di Johannes Brahms sotto la bacchetta del Direttore Musicale Claus Peter Flor. L’evento si svolgerà in Streaming sul portale web dell’Orchestra Sinfonica di Milano Giuseppe Verdi. In occasione delle celebrazioni per la Festa della Liberazione, sabato 24 aprile alle 16 Renato Sarti parteciperà all’inaugurazione della nuova lapide dedicata a Enrico Pozzoli presso la sua abitazione in via Ornato 7, con posa della corona, e alle 17.30 al presidio statico organizzato da ANPI Niguarda e Fisac CGIL presso il murales Niguarda Antifascista. Il Direttore del Teatro della Cooperativa interverrà sulla Resistenza a Niguarda e sul ruolo dei lavoratori e delle lavoratrici. Anche quest’anno, a causa della pandemia, non si terrà il tradizionale corteo per le vie del quartiere.

Renato Sarti parteciperà all’inaugurazione della nuova lapide dedicata a Enrico Pozzoli presso la sua abitazione in via Ornato 7, con posa della corona, e alle 17.30 al presidio statico organizzato da ANPI Niguarda e Fisac CGIL presso il murales Niguarda Antifascista. Il Direttore del Teatro della Cooperativa interverrà sulla Resistenza a Niguarda e sul ruolo dei lavoratori e delle lavoratrici. Anche quest’anno, a causa della pandemia, non si terrà il tradizionale corteo per le vie del quartiere. Sabato 24 aprile alle 18 Pier Paolo di Fiore, professore ordinario di Patologia Generale presso l’Università degli Studi di Milano e direttore del «Programma di Novel Diagnostics» dell’Istituto Europeo di Oncologia, membro della European Molecular Biology Organization e dell’Accademia Nazionale dei Lincei, autore di decine di articoli su prestigiose riviste internazionali, tra cui “Science” e “Nature”, racconterà l’origine e l’evoluzione della vita sul nostro pianeta. La partecipazione all’evento è gratuita e si svolgerà su Google Meet. Per ottenere il link basterà inviare una mail a astromirasole@gmail.com

Pier Paolo di Fiore, professore ordinario di Patologia Generale presso l’Università degli Studi di Milano e direttore del «Programma di Novel Diagnostics» dell’Istituto Europeo di Oncologia, membro della European Molecular Biology Organization e dell’Accademia Nazionale dei Lincei, autore di decine di articoli su prestigiose riviste internazionali, tra cui “Science” e “Nature”, racconterà l’origine e l’evoluzione della vita sul nostro pianeta. La partecipazione all’evento è gratuita e si svolgerà su Google Meet. Per ottenere il link basterà inviare una mail a astromirasole@gmail.com Piccolo Teatro di Milano lancia sui propri canali social PiccoloSmart, un’ideale cornice tematica che riunirà, nei prossimi mesi, una serie di iniziative fruibili interamente online, percorsi di approfondimento destinati a intrecciarsi con gli spettacoli, anche quando riapriranno i sipari. Il primo appuntamento è con i podcast di Abbecedario per il mondo nuovo , online dal 16 aprile , ogni venerdì, sabato e domenica fino al 12 giugno , un ideale vocabolario per la traduzione e interpretazione della complessità del presente, “compilato” da 26 rappresentanti della nuova drammaturgia, scelti tra i finalisti/segnalati e i vincitori del Premio Hystrio e del Premio Riccione. La regia è di Lisa Ferlazzo Natoli e Alessandro Ferroni.

lancia sui propri canali social PiccoloSmart, un’ideale cornice tematica che riunirà, nei prossimi mesi, una serie di iniziative fruibili interamente online, percorsi di approfondimento destinati a intrecciarsi con gli spettacoli, anche quando riapriranno i sipari. Il primo appuntamento è con i podcast di , online , ogni venerdì, sabato e domenica , un ideale vocabolario per la traduzione e interpretazione della complessità del presente, “compilato” da 26 rappresentanti della nuova drammaturgia, scelti tra i finalisti/segnalati e i vincitori del Premio Hystrio e del Premio Riccione. La regia è di Lisa Ferlazzo Natoli e Alessandro Ferroni. Dal 9 aprile al 9 maggio al Garden Steflor di Paderno Dugnano sarà possibile visitare “Profumo di aromatiche”, una vasta esposizione di oltre 50 varietà di erbe aromatiche e piante officinali. Un appuntamento dedicato a tutti gli appassionati che potranno immergersi in percorso sensoriale tra gli aromi più amati e ricercati.

Arte e mostre a Milano: gli eventi digitali

Riaprono i musei di Milano: orari e info per la visita

Tornano le mostre: le esposizioni da non perdere in città

Gallerie d’arte a Milano: le mostre da non perdere

NEIADE Tour & Events porta nelle case un itinerario tematico dedicato ai quartieri più vivaci di Milano e alle loro gallerie d’arte contemporanea, con una serie di Incontri Virtuali in diretta streaming. Si comincia venerdì 23 aprile alle 18 da Zona Monti, entrando nella galleria Twenty14; l’itinerario proseguirà venerdì 30 aprile alle 18 nel quartiere di Lambrate per esplorare lo spazio espositivo di Francesca Minini; approderà infine venerdì 7 maggio alle 18 in zona Cinque Vie, con una visita virtuale Nuova Galleria Moroni. Gli Incontri Virtuali sono prenotabili sul sito di Neiade al costo di € 7 a connessione per Incontro Virtuale (o al prezzo scontato di € 18,90 acquistando il ciclo completo dei tre appuntamenti).

da Zona Monti, entrando nella galleria Twenty14; l’itinerario proseguirà nel quartiere di Lambrate per esplorare lo spazio espositivo di Francesca Minini; approderà infine in zona Cinque Vie, con una visita virtuale Nuova Galleria Moroni. Gli Incontri Virtuali sono prenotabili sul sito di Neiade al costo di € 7 a connessione per Incontro Virtuale (o al prezzo scontato di € 18,90 acquistando il ciclo completo dei tre appuntamenti). ArtColorBike arriva alla sua terza edizione fino al 24 aprile 2021 . Il progetto, ideato da Contexto -agenzia milanese di editoria e comunicazione-, è realizzato in collaborazione con il Comune di Milano | Cultura, con l’Accademia di Belle Arti di Brera e inserito nella programmazione culturale milanese “I Talenti delle Donne”. Grazie alla recente sinergia con Le Belle Arti APS – Progetto Artepassante, ecco che artColorBike assume un aspetto ancora più metropolitano e contemporaneo, cogliendo l’opportunità di esporre negli spazi di OrSolArt APS, del Passante Ferroviario di Repubblica . La mostra si sposterà al Castello Sforzesco dal 26 aprile al 2 maggio 2021, dove ad accoglier artColorBike saranno i prestigiosi spazi del Cortile della Rocchetta. La mostra itinerante prevede l’esposizione di 12 opere installative, frutto della creatività di giovani e talentuosi studenti d’arte, 9 donne e 3 uomini, uniti per confermare l’urgenza di dare spazio alla creatività femminile, selezionati dall’Accademia di Brera, che si sono espressi su un supporto significativo e di recupero: la bicicletta.

arriva alla sua terza edizione . Il progetto, ideato da Contexto -agenzia milanese di editoria e comunicazione-, è realizzato in collaborazione con il Comune di Milano | Cultura, con l’Accademia di Belle Arti di Brera e inserito nella programmazione culturale milanese “I Talenti delle Donne”. Grazie alla recente sinergia con Le Belle Arti APS – Progetto Artepassante, ecco che artColorBike assume un aspetto ancora più metropolitano e contemporaneo, cogliendo l’opportunità di esporre negli spazi di . La mostra si sposterà al Castello Sforzesco dal 26 aprile al 2 maggio 2021, dove ad accoglier artColorBike saranno i prestigiosi spazi del Cortile della Rocchetta. La mostra itinerante prevede l’esposizione di 12 opere installative, frutto della creatività di giovani e talentuosi studenti d’arte, 9 donne e 3 uomini, uniti per confermare l’urgenza di dare spazio alla creatività femminile, selezionati dall’Accademia di Brera, che si sono espressi su un supporto significativo e di recupero: la bicicletta. All’Abbazia di Chiaravalle ripartono le visite guidate virtuali immersive con il Virtual Tour il giovedì alle 21 il 22 e 29 aprile. In un momento in cui non è consentito uscire di casa, il primo Virtual Tour immersivo e multimediale dell’Abbazia permetterà di navigare all’interno dell’affascinante complesso monastico, senza dover rinunciare ad esplorare luoghi nuovi, continuando a viaggiare con la mente. Grazie a spettacolari fotografie a 360°, schede dettagliate, interviste, audio, video e opuscoli scaricabili, accompagnati dal racconto delle guide, si accederà ai principali ambienti della Chiesa e del chiostro, ammirando ad esempio affreschi di unica bellezza di importanti artisti italiani e un coro ligneo intagliato del XVII secolo. Sarà inoltre possibile visitare il chiostro monastico, con la spettacolare vista sulla Ciribiciaccola, torre campanaria dell’Abbazia e la caratteristica colonna annodata. Si potrà infine apprezzare la struttura medievale del Mulino, con il suo impianto molitorio realizzato in legno di rovere e alimentato ad acqua, e l’orto dei semplici, in cui trovano spazio piante officinali e aromatiche. Prenotazione anticipata obbligatoria entro le ore 12 del girono della visita. Durata delle visite circa 1 ora. Costo della connessione 8 €. Gruppo di visita di massimo 15 connessioni.

Cinema: eventi e film in streaming

Attività online per bambini

Sport e Benessere

Alla scoperta di Milano