Dante on the road per le strade di Milano: le tappe della manifestazione

AGGIORNAMENTO IMPORTANTE: a causa della mancata concessione delle autorizzazioni necessarie l’evento è stato annullato.

Dante scende in strada e manifesta in difesa della cultura. È l’evento promosso da ATIR a Milano nei prossimi weekend di aprile.

Un furgone rosso girerà per le strade e nelle varie tappe saranno letti alcuni canti della Divina Commedia. Hanno aderito all’iniziativa molti artisti dei teatri milanesi, che presteranno la loro voce per leggere i testi immortali di Dante, nell’anno del 700esimo anniversario della sua morte.

Tra questi troviamo: Francesco Migliaccio, Elio De Capitani, Renato Sarti, Tindaro Granata, Rita Pelusio, Simone Faloppa, Alessandro Castellucci, Marco Cacciola, Genny D’Aquino, Gaetano Callegaro e Andrea Robbiano, Tommaso Amadio, Anna Bonel, Luciano Mastellari, Domenico Ferrari, Federica Fabiani e per Atir Arianna Scommegna, Matilde Facheris e David Remondini.

Dante on the road: le tappe dell’evento

Per le prossime due settimane ogni venerdì, sabato e domenica dalle 14 alle 18 il furgone di Dante on the road sarà per le strade di Milano in varie zone della città. Il venerdì verranno letti i canti dell’Inferno, il sabato quelli del Purgatorio e la domenica sarà il turno dei canti del Paradiso. Ecco le tappe nel dettaglio:

Venerdì 16 aprile

Letture dall’Inferno

Piazza Scala ore 14: Tommaso Amadio – Teatro Filodrammatici

Tommaso Amadio – Teatro Filodrammatici Piazza Duomo / via Mengoni ore 14.45 : francesco Migliaccio

: francesco Migliaccio Cordusio / via Dante ore 15.30: Tindaro Granata

Tindaro Granata Lanza, Via Rivoli / Piccolo Teatro ore 16.30 : Renato Sarti – Teatro della Cooperativa

: Renato Sarti – Teatro della Cooperativa Cadorna ang. via Minghetti ore 17.30: Alessandro Castellucci

Sabato 17 aprile

Letture dal Purgatorio

Via Giacosa 46 / ingresso Parco Trotter ore 14: David Remondini – ATIR

David Remondini – ATIR Via Pecchi ang. Buenos Aires ore 15: David Remondini – ATIR

David Remondini – ATIR Porta Venezia / Piazza Oberdan ang. via Tadino ore 15.45 : David Remondini – ATIR

: David Remondini – ATIR Parco Venezia / via Palestro ore 16.30: David Remondini – ATIR

David Remondini – ATIR Via Ampere ang. Piazza Leonardo (di fronte a Teatro Leonardo) ore 17.30: Andrea Robbiano – MTM TEATRO

Domenica 18 aprile

Letture dal Paradiso

Piazza 25 aprile ore 14: Francesco Migliaccio

Francesco Migliaccio P.le Cadorna ore 14.45: Francesco Migliaccio

Francesco Migliaccio Piazza S. Eustorgio ore 15.45: Francesco Migliaccio

Francesco Migliaccio Parco Ravizza / via Vittadini ore 16.45: Francesco Migliaccio

Francesco Migliaccio Parco Chiesa Rossa (di fronte alla Biblioteca) ore 17.30: Francesco Migliaccio

Venerdì 23 aprile

Letture dall’Inferno

Piazza Scala ore 14: Rita Pelusio e Simone Faloppa

Rita Pelusio e Simone Faloppa Piazza Duomo / via Mengoni ore 14.45 : Arianna Scommegna – ATIR

: Arianna Scommegna – ATIR Cordusio / via Dante ore 15.30: Marco Cacciola

Marco Cacciola Lanza, Via Rivoli / Piccolo Teatro ore 16.30: Da definire

Da definire Cadorna ang. via Minghetti ore 17.30: Arianna Scommegna – ATIR

Sabato 24 aprile

Letture dal Purgatorio

Via Giacosa 46 / ingresso Parco Trotter ore 14: Matilde Facheris – ATIR

Matilde Facheris – ATIR Via Pecchi ang. Buenos Aires ore 15: Matilde Facheris – ATIR

Matilde Facheris – ATIR Porta Venezia / Piazza Oberdan ang. via Tadino ore 15.45 : Elio de Capitani – Elfo Puccini

: Elio de Capitani – Elfo Puccini Parco Venezia / via Palestro ore 16.30: Domenico Ferrari

Domenico Ferrari Via Ampere ang. Piazza Leonardo (di fronte a Teatro Leonardo) ore 17.30: Gaetano Calegaro – MTM Teatro Litta

Domenica 25 aprile

Letture dal Paradiso

Piazza 25 aprile ore 14: Luciano Mastellari

Luciano Mastellari P.le Cadorna ore 15: Arianna Scommegna – ATIR

Arianna Scommegna – ATIR Piazza S. Eustorgio ore 15.45: Anna Bonel – Teatro Labarca

Anna Bonel – Teatro Labarca Parco Ravizza/ via Vittadini ore 16.45: Federica Fabiani

Federica Fabiani Parco Chiesa Rossa (davanti alla biblioteca) ore 17.30: Genny D’Aquino – PACTA dei Teatri

Lo scopo dell’iniziativa

Serena Sinigaglia, direttore artistico di ATIR ha spiegato in un comunicato la nascita e lo scopo dell’evento: “I teatri sono chiusi. Lo spettacolo dal vivo è fermo. La situazione è critica. Ma ATIR non si ferma: con l’allegria e la vitalità che contraddistingue il gruppo, vogliamo manifestare pubblicamente la nostra difesa della cultura, della parola e del teatro come strumento di resistenza politica e sociale.

L’idea è nata ragionando insieme all’amico Francesco Migliaccio: manifestare in diversi luoghi della città, tra le vie dello shopping, in centro e in periferia, attraverso i versi della Divina Commedia, portare alle persone, attraverso la voce degli attori, le parole immense del poeta. Per ricordarci che non di solo pane (e paure e dolori) vive l’uomo e che non vediamo l’ora di poterci riabbracciare. Che abbiamo bisogno, ora più che mai, della cultura fatta di carne e di ossa, di persone che si incontrano, di parole che ci nutrono e ci insegnano l’amore per la bellezza. Salute dello spirito insieme a quella del corpo. Il nostro furgone rosso sarà il mezzo che ci accompagnerà in questa manifestazione diffusa che toccherà molti luoghi significativi della città. Vogliamo dedicare questa gioiosa manifestazione a Gigi Dall’Aglio, maestro, amico e molto altro, nella certezza che gli sarebbe piaciuta un sacco!”