Guns N’Roses a Milano: tappa a San Siro nel 2022 per l’unica data italiana

La storica band che dominato i palchi negli anni Novanta torna in Italia dopo i fortunati tour del 2016 e del 2018. Questa volta la città scelta per l’unica data italiana dei Guns N’Roses è Milano, allo stadio di San Siro, unendosi al già ricco calendario di concerti in programma tra quest’anno e il prossimo.

La band ha annunciato il rinvio del tour europeo al 2022, con l’aggiunta di nuove date (tra cui quella italiana) e di una special guest: Gary Clark Jr., giovane chitarrista già indicato come il futuro del blues.

Guns N’Roses a San Siro: date e biglietti

La band di Axl Roses e Slash arriverà a Milano il 10 luglio 2022, con le vendite dei biglietti aperte dalle 10 di venerdì 9 aprile, mentre dalle 12 del 6 aprile per le successive 70 ore sarà possibile acquistare la membership Nightrain. Il pacchetto comprende una serie di vantaggi e di gadget:

Accesso esclusivo alle prevendite dei biglietti dei concerti

Accesso esclusivo alla community riservata ai membri, fan forum e blog

Accesso esclusivo a vantaggi e concorsi riservati ai membri

Un passaporto Nightrain, con vantaggi agli eventi, inclusi timbri sul passaporto (quando si potrà nuovamente viaggiare)

T-shirt esclusiva Nightrain 2021

Mascherina Nightrain 2021

Spilla Nightrain 2021

Il prezzo del pacchetto varia da 70 a 35 euro, da aggiungere al costo del biglietto per l’area dello stadio scelta. I prezzi sono divisi per zone e fasce di prezzo:

Gold Circle: 115 €

Primo Settore Numerato: 115 €

Secondo Settore Numerato: 103,50 €

Terzo Settore Numerato: 80,50 €

Quarto Settore Numerato: 69,00 €

Quinto Settore Numerato: 57,50 €

Prato: 103 €

Tutti i biglietti sono soggetti a commissione e prezzo di prevendita, oltre alla possibilità di acquistare con maggiorazione i Fan Ticket e i diversi VIP pack che verranno messi a disposizione su TicketOne.