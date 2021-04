Design City, mostre e cinema: gli eventi del weekend a Milano

Un altro fine settimana è in arrivo a Milano e sarà finalmente il primo in zona arancione! Nonostante il meteo ballerino le temperature si stanno alzando e si inizia a respirare aria di primavera.

Questo weekend sono in programma moltissimi eventi, digitali e non, a partire da Milano Design City, l’evento che porta il grande design nelle strade della città. Non mancheranno concerti, spettacoli teatrali e attività per bambini, tutti raccolti nel nostro #spiegoneweekend!

Meteo del weekend

Il meteo del weekend a Milano sarà nuvoloso ma stabile, con il sole a fare stoicamente capolino dalle nuvole. Per approfondire le previsioni del tempo giorno per giorno, la nostra guida vi indicherà temperature medie e suggerimenti sul clima.

News della settimana

Eventi del weekend da non perdere

Ultimi giorni per gli eventi di Milano Design City

Fuorisalone: gli eventi digital in attesa del Salone del Mobile

Domenica 18 aprile Flowe, la società benefit del Gruppo Bancario Mediolanum, e la onlus PlasticFree organizzano una Giornata nazionale dedicata alla raccolta della plastica per ripulire spiagge e città. L’iniziativa vedrà coinvolte 17 località nella regione Lombardia, tra cui Milano. Il raduno è alle ore 15 presso il Piazzale MM QT8 (Difronte Parrocchia Santa Maria Nascente).

– 16 aprile : “Con le ali ai piedi” con Roberto Pani.

Arte e mostre a Milano: gli eventi digitali

Riaprono le gallerie d’arte a Milano: le mostre da non perdere

ArtColorBike arriva alla sua terza edizione dal 2 al 24 aprile 2021 . Il progetto, ideato da Contexto -agenzia milanese di editoria e comunicazione-, è realizzato in collaborazione con il Comune di Milano | Cultura, con l’Accademia di Belle Arti di Brera e inserito nella programmazione culturale milanese “I Talenti delle Donne”. Grazie alla recente sinergia con Le Belle Arti APS – Progetto Artepassante, ecco che artColorBike assume un aspetto ancora più metropolitano e contemporaneo, cogliendo l’opportunità di esporre negli spazi di OrSolArt APS, del Passante Ferroviario di Repubblica . La mostra si sposterà al Castello Sforzesco dal 26 aprile al 2 maggio 2021, dove ad accoglier artColorBike saranno i prestigiosi spazi del Cortile della Rocchetta. La mostra itinerante prevede l’esposizione di 12 opere installative, frutto della creatività di giovani e talentuosi studenti d’arte, 9 donne e 3 uomini, uniti per confermare l’urgenza di dare spazio alla creatività femminile, selezionati dall’Accademia di Brera, che si sono espressi su un supporto significativo e di recupero: la bicicletta.

Cinema: eventi e film in streaming

Attività online per bambini

Cosa fare con i bambini in aprile a Milano

Il 23° Festival CinemAmbiente fino al 16 aprile 2021 riprende l’ormai consueta rassegna di film e incontri a tema ambientale dedicati alle scuole. CinemAmbiente Junior si presenta quest’anno con un’edizione speciale interamente online e quindi aperta al pubblico scolastico dell’intero territorio nazionale. Il cartellone cinematografico si articola in dieci proiezioni, ad accesso gratuito, che saranno disponibili, dietro prenotazione, su diverse piattaforme raggiungibili attraverso il sito del Festival. Ogni venerdì alle 9 verrà proposto un nuovo titolo seguito dall’intervento di un esperto che dialogherà (sulla piattaforma Zoom) con il giovanissimo pubblico presente alla prima proiezione. Il film e la registrazione dell’incontro rimarranno disponibili per la visione dalla prima proiezione per un’intera settimana.

Sport e Benessere

Alla scoperta di Milano