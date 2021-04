Maggio sembrerebbe essere il mese della ripartenza per tantissime attività, alcune delle quali chiuse a singhiozzo da quasi un anno, come palestre e piscine. Insieme a loro anche ristoranti e cinema potrebbero tornare a riaccendere le luci, con la possibilità di ridurre il coprifuoco fissandolo a mezzanotte.

Il governo, incalzato dalle regioni, sta lavorando per cominciare un piano di aperture che dovrebbe avviarsi già da metà aprile, prima del termine del Decreto Legge di Pasqua, in scadenza il 30 aprile. Oggi il vertice con i rappresentanti dello Stato e delle Regioni dovrebbe chiarire alcuni punti e stilare un cronoprogramma preciso per le riaperture in primavera, ovviamente seguendo la curva dei contagi in Italia e nelle diverse regioni.

Vediamo nel dettaglio cosa riaprirà e quali sono le regole:

Coprifuoco ridotto

Alcune fasce del governo e i rappresentanti di regione premono per spostare le lancette del coprifuoco dalle 22 a mezzanotte, permettendo così il ritorno delle persone nei ristoranti a cena e al cinema serale.

Le informazioni sul “quando” però non risultano chiare e le voci si rincorrono, tra chi dice dagli inizi di maggio e chi è convinto che se ne riparli a giugno, senza tralasciare l’ala più rigorista del governo che esclude del tutto l’ipotesi del ritorno alla vita serale.

Ristoranti

Le regole per riaprire i ristoranti non saranno dissimili da quelle già valide in zona gialla: obbligo di distanziamento di almeno due metri tra i tavoli al chiuso e di un metro all’aperto, obbligo di mascherina per i clienti quando si alzano dal tavolo e uso del menù digitale o plastificato. Al tavolo si potrà stare in massimo 4 persone, a meno che non siano tutti conviventi.

La prenotazione sarà obbligatoria e i ristoratori saranno esentati dal pagamento dell’occupazione di suolo pubblico per i tavoli all’aperto.

Palestre e piscine

Le palestre chiedono da molti mesi una serie di protocolli sanitari per riaprire in sicurezza. Le regioni hanno proposto il mantenimento della distanza di due metri durante gli allenamenti e negli spogliatoi, il divieto di usare le docce e l’obbligo per gli utenti di sanificare gli attrezzi dopo l’uso con detergenti messi a disposizione.

Per quanto riguarda le piscine le direttive sono molto simili, con la differenza che il distanziamento è calcolato in vasca, con almeno 7 metri quadri d’acqua a disposizione per persona.

Inizialmente la riapertura per le attività sportive al chiuso potrebbe riguardare solamente gli allenamenti individuali, per poi aprire gradualmente alla frequentazione libera, anche se contingentata. Non è ancora stata indicata una data precisa per la riapertura, ma l’ipotesi più plausibile sembra tra la fine di maggio e l’inizio di giugno.

Cinema e teatri

Cinema, sale concerti e teatri riapriranno una volta ripristinata la zona gialla. Questo significa che dopo il 26 aprile (quando verrà emanato il decreto per il ritorno delle zone gialle) potremo tornare a goderci un film al cinema o uno spettacolo dal vivo, pur seguendo una serie di rigidi protocolli:

Obbligo di un metro di distanza all’aperto e due al chiuso

Obbligo di indossare la mascherina FFP2 al chiuso

Obbligo di prenotazione

Il ministro Franceschini ha inviato al Cts un documento in cui richiede l’aumento della capienza massima dal 25% al 50%, aumentando il numero massimo di persone a 500 spettatori al chiuso e 1000 all’aperto.

Concerti ed eventi live

Dopo la concessione al pubblico in presenza (al 25%) all’Olimpico di Roma per la partita degli Europei Italia-Turchia dell’11 giugno, i rappresentanti di settore della musica e degli eventi sono sbottati in un coro di proteste.

“Se aprono gli stadi per il calcio, le stesse regole dovranno valere per i concerti” ha dichiarato il ministro Franceschini dopo l’occupazione del Globe Theatre di Roma da parte delle maestranze dello spettacolo.