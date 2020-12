Dicembre è finalmente cominciato, per la gioia di chi ama respirare lo spirito natalizio. Anche se molto diverso nelle modalità il Natale 2020 si avvicina a grandi passi.

Il primo weekend di dicembre sarà come sempre ricco di eventi, natalizi e non. E soprattutto sarà un weekend lungo, grazie al ponte di S. Ambrogio! Anche se gli spostamenti sono limitati si potrà uscire a passeggiare in centro, andare in bicicletta e godersi l’unica giornata di sole del weekend.

Tutti noi dobbiamo fare la nostra parte per far durare questo periodo il minor tempo possibile, seguendo le linee guida e tutelando la nostra salute. Noi di Milano Weekend continueremo a segnalarvi eventi e attività online, oltre alle ultime news e agli angoli più belli da visitare all’interno del comune di Milano. Tutto questo sempre nel nostro #spiegoneweekend!

Il meteo del weekend

Il meteo del fine settimana si prospetta disastroso: pioggia, freddo e vento gelido, con una sola giornata di sole incerto. Per approfondire le previsioni del tempo giorno per giorno, la nostra guida vi indicherà temperature medie e suggerimenti sul clima.

News della settimana

Eventi online del weekend

Da giovedì 3 dicembre comincia la messa in posa dei 18 alberi d’autore nelle principali piazze di Milano. Saranno alberi creati da designer e artisti italiani per omaggiare la città in un periodo così duro. Gli alberi verranno ufficialmente accesi il 7 dicembre , come da tradizione milanese. La descrizione dei 18 progetti vincitori.

organizza ogni settimana, a partire da un ciclo di conferenze dedicato al mondo degli uccelli e della fauna locale, nell’ambito del progetto ChiAmaMilano. Il primo incontro sarà questo sabato alle ore 15: “”Il corteggiamento degli uccelli”. Relatore: Claudio Foglini. L’evento potrà essere seguito in diretta dalla pagina Facebook di Lipu Sezione Milano. Arriva online la programmazione del Teatro Menotti , con gli spettacoli Un marziano a Roma (dal 3 al 6 Dicembre), Mattatoio n. 5 (dal 10 al 13 Dicembre) e Possiamo salvare il mondo prima di cena (dal 17 al 20 Dicembre). Ai vari spettacoli saranno collegate delle iniziative collaterali: incontri, interviste, letture e altro, connesse ai vari temi che riguarderanno la fragilità del nostro pianeta e dei suoi abitanti, fragilità sempre di più evidente e messa alla prova in questo periodo di pandemia.

propone i suoi concerti in digitale: , approda in rete il concerto intitolato Interpretazioni, un viaggio alla scoperta di Rendering, un lavoro di restauro che Luciano Berio ha effettuato sui frammenti che Franz Schubert ha lasciato di quella che avrebbe dovuto essere la sua Decima Sinfonia. Dal 5 dicembre l’Abbazia di Chiaravalle apre virtualmente le sue porte per le visite guidate online. Ogni sabato e domenica alle 15 si potranno così conoscere i principali ambienti della chiesa, ammirando gli splendidi affreschi e il coro ligneo intagliato del XVII secolo. Sarà inoltre possibile visitare il chiostro monastico, con la spettacolare vista sulla Ciribiciaccola, torre campanaria dell’Abbazia e la caratteristica colonna annodata. Si potrà infine apprezzare la struttura medievale del Mulino con il suo impianto molitorio realizzato in legno di rovere e alimentato ad acqua e l’orto dei semplici, in cui trovano spazio piante officinali e aromatiche. Il costo della visita è di 8 € ed è obbligatoria la prenotazione sul sito dell’associazione Koinè.

Cinema in casa: gli eventi streaming

Tutte le novità di dicembre su Netflix, Prime Video e Disney+

20 film da vedere assolutamente disponibili in streaming

La 40° edizione del Filmmaker Festival prenderà il via online da venerdì 27 novembre fino al 6 dicembre . Sette categorie (Concorso Internazionale, Concorso Prospettive, Fuori Concorso, Fuori Formato, Moderns, Teatro sconfinato, Corrispondenze) per un totale di oltre 60 film provenienti da 20 paesi saranno trasmessi in streaming sul sito MYmovies. L’apertura è affidata a Guerra e pace, il film – già applaudito nel concorso Orizzonti alla Mostra di Venezia e prossimamente nelle sale con Istituto Luce Cinecittà – che segna il ritorno al festival di Massimo D’Anolfi e Martina Parenti: dal cinema delle origini agli smartphone di oggi, una riflessione sulle immagini che, come in un grande romanzo scandito in quattro capitoli (passato remoto, passato prossimo, presente e futuro), prova a ricomporre i frammenti della memoria visiva dai primi del Novecento a oggi.

In programma anche Estate di Philip Gröning, il cui personale sguardo sull’uomo, sul senso del tempo e della realtà fanno del suo cinema un’esperienza singolare e intima in cui lo spettatore è chiamato a rapportarsi con dimensioni profonde. In un bianco e nero espressivo assistiamo al tentativo di un padre di stabilire una comunicazione impossibile con il proprio figlio, rapportandosi con un mondo senza regole, senza parole che abbiano un significato.

Gli spettatori potranno anche vedere gratuitamente Sweetie di Jane Campion, un film che tratta il tema dell’autismo fuori dai canoni consueti attraverso gli occhi di una ragazza.

Eventi gastronomici digitali

Sport e Benessere

Attività per bambini

La Veneranda Fabbrica del Duomo riprende per il mese di dicembre le sue attività didattiche a distanza per i più piccoli. Domenica 6 e 20 dicembre si terrà “La magia del Natale nelle vetrate del Duomo”. Le vetrate del Duomo di Milano per secoli sono state il libro illustrato di chi non sapeva leggere. Sono come grandi fumetti di vetro, in cui ogni riquadro è una parte della storia narrata. I bambini potranno restare incantati dagli splendidi colori delle vetrate e al termine della visita realizzeranno un calendario dell’Avvento ispirato alle storie che hanno letto nel vetro. L’evento si terrà alle 15.30 e ha un costo di 5 € a connessione.

