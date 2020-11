Anche novembre sta volgendo al termine, e un altro weekend è alle porte! Stare a casa non è facile, ma questa volta siamo più preparati ad affrontare la situazione, con attività online ed eventi virtuali che non fanno (quasi) rimpiangere le versioni live. A Milano risuona la Music Week, con tantissimi incontri, concerti e dj-set per vivere la musica anche da casa. Se invece siete amanti dell’innovazione tecnologia questo weekend si tiene il Web Marketing Festival, tra i principali eventi dedicati al mondo della comunicazione online con ospiti del mondo dello spettacolo, del web e della politica.

Tutti noi dobbiamo fare la nostra parte per far durare questo periodo il minor tempo possibile, seguendo le linee guida e tutelando la nostra salute. Noi di Milano Weekend continueremo a segnalarvi eventi e attività online, oltre alle ultime news e agli angoli più belli da visitare all’interno del comune di Milano. Tutto questo sempre nel nostro #spiegoneweekend!

Il meteo del weekend

Il weekend a Milano sarà splendido, soleggiato e senza nuvole. Di contro farà un freddo cane. Per approfondire le previsioni del tempo giorno per giorno, la nostra guida vi indicherà temperature medie e suggerimenti sul clima.

News della settimana

Eventi online del weekend

Dal 16 al 22 novembre sarà online Milano Music Week , con approfondimenti, concerti, dj-set e interviste ai protagonisti della musica italiana. Il tema si concentra ““Music works here”, che indica la centralità di Milano nel panorama musicale da tutti i punti di vista, dalla creazione alla produzione e distribuzione. Tutti i migliori eventi e dove seguirli.

sarà online , con approfondimenti, concerti, dj-set e interviste ai protagonisti della musica italiana. Il tema si concentra ““Music works here”, che indica la centralità di Milano nel panorama musicale da tutti i punti di vista, dalla creazione alla produzione e distribuzione. Da giovedì 19 a sabato 21 novembre si terrà online il Web Marketing Festival , dedicato al mondo dell’innovazione digitale. Con più di 500 speaker in 80 diverse sezioni il WMF è tra gli eventi più importanti per il mondo della comunicazione online.

si terrà online il , dedicato al mondo dell’innovazione digitale. Con più di 500 speaker in 80 diverse sezioni il WMF è tra gli eventi più importanti per il mondo della comunicazione online. Sabato 21 novembre dalle 20:00 alle 01:00 , andrà in onda Queercheck , cinque ore di diretta streaming dagli spazi di Base Milano con il coinvolgimento di creatori, dj e performer che oggi rappresentano cinque visioni e proposte uniche e autoriali del queer-clubbing milanese: Plastic con Club Domani, Toilet Club, Q21, B Ballroom e Stefano Protopapa. Per parlare, attraverso il linguaggio della notte, di diversità, inclusione e queerness. L’idea nasce, dalla Mobilitazione Creativa IED per l’Italia, un nuovo format di live streaming a supporto del clubbing milanese.

, andrà in onda , cinque ore di diretta streaming dagli spazi di Base Milano con il coinvolgimento di creatori, dj e performer che oggi rappresentano cinque visioni e proposte uniche e autoriali del queer-clubbing milanese: Plastic con Club Domani, Toilet Club, Q21, B Ballroom e Stefano Protopapa. Per parlare, attraverso il linguaggio della notte, di diversità, inclusione e queerness. L’idea nasce, dalla Mobilitazione Creativa IED per l’Italia, un nuovo format di live streaming a supporto del clubbing milanese. I Pomeriggi Musicali del Teatro dal Verme proseguono sabato 21 novembre alle ore 17 , con la presenza sul podio di Fabrizio Ventura , direttore che vanta un amplissimo repertorio sia operistico sia sinfonico. D omenica 22 novembre alle ore 11 si terranno i concerti della 14a Stagione dell’Orchestra I Piccoli Pomeriggi Musicali (in collaborazione con Finzi Academy) dando così a tutte le famiglie la possibilità di trascorrere la mattina di festa nel segno della musica. Il concerto potrà essere visto in streaming sul sito ufficiale del Teatro dal Verme.

del Teatro dal Verme proseguono , con la presenza sul podio di , direttore che vanta un amplissimo repertorio sia operistico sia sinfonico. D si terranno i concerti della 14a Stagione dell’Orchestra I Piccoli Pomeriggi Musicali (in collaborazione con Finzi Academy) dando così a tutte le famiglie la possibilità di trascorrere la mattina di festa nel segno della musica. Il concerto potrà essere visto in streaming sul sito ufficiale del Teatro dal Verme. Venerdì 20 novembre alle ore 20 debutterà nel restaurato Teatro Donizetti l’opera Marino Faliero. Il pubblico potrà vedere lo spettacolo in diretta sul sito della nuova Donizetti webTV realizzata grazie a Fondazione TIM, iscrivendosi gratuitamente sul sito donizetti.org/tv. La recita sarà anche trasmessa in diretta su Rai Radio 3 e su Rai 5. A partire dalle ore 19.30 sarà invece disponibile, per gli abbonati alla webTV, la presentazione dello spettacolo con il debutto del nuovo format “Citofonare Gaetano”, presentato da Diego Passoni e Cristina Bugatty, con Francesco Micheli e Alberto Mattioli, ospite Viviana Volpicella.

debutterà nel restaurato Teatro Donizetti l’opera Marino Faliero. Il pubblico potrà vedere lo spettacolo in diretta sul sito della nuova Donizetti webTV realizzata grazie a Fondazione TIM, iscrivendosi gratuitamente sul sito donizetti.org/tv. La recita sarà anche trasmessa in diretta su Rai Radio 3 e su Rai 5. A partire dalle ore 19.30 sarà invece disponibile, per gli abbonati alla webTV, la presentazione dello spettacolo con il debutto del nuovo format “Citofonare Gaetano”, presentato da Diego Passoni e Cristina Bugatty, con Francesco Micheli e Alberto Mattioli, ospite Viviana Volpicella. In occasione della Milano Music Week sabato 21 novembre alle ore 21 in diretta streaming sulla piattaforma www.ontheater.tv. La violoncellista e cantautrice irlandese Naomi Berrill presenterà in esclusiva per Milano Classica il suo terzo album Suite Dreams, uscito per Warner Music in collaborazione con Casa Musicale Sonzogno.

in diretta streaming sulla piattaforma www.ontheater.tv. La violoncellista e cantautrice irlandese Naomi Berrill presenterà in esclusiva per Milano Classica il suo terzo album Suite Dreams, uscito per Warner Music in collaborazione con Casa Musicale Sonzogno. Da lunedì 16 novembre, per i ragazzi dai 15 ai 30 anni, partono sei workshop grauiti organizzati dal progetto crossdisciplinare Ai Confini dell’Arte creato da Margine Operativo. Gli appuntamenti sono dedicati ai fumetti (conduce Alessio Spataro, dal 16 novembre al 2 dicembre), street photography (Carolina Farina, dal 17 novembre al 3 dicembre), musica rap (Militant A Assalti Frontali dal 20 novembre al 7 dicembre), storytelling su spettatori migranti e attori sociali (Luca Lotano & Jack Spittle, dal 16 novembre al 4 dicembre), danza e teatro fisico (Francesca Lombardo e Livia Porzio, dal 20 novembre al 5 dicembre) e video (Margine Operativo, il 19 novembre).

Cinema in casa: gli eventi streaming

Tutte le novità di novembre su Netflix, Prime Video e Disney+

20 film da vedere assolutamente disponibili in streaming

In occasione della Giornata internazionale dei diritti dei bambini , Cineteca Milano propone, a partire da venerdì 20 novembre in streaming sulla propria piattaforma, tre film 3 film che ribadiscono, con le storie dei loro protagonisti, i diritti fondamentali dei bambini di tutto il mondo.

– For Sama (2019) Documentario girato dalla regista siriana 26enne Waad al-Kateab, che ha filmato la sua vita da ribelle ad Aleppo, durante i cinque anni di guerra civile. Un viaggio dentro alla drammatica esperienza della guerra visto dal punto di vista di una giovane donna. Proiettato fuori concorso al 72ª edizione del Festival di Cannes, ha vinto diversi premi, tra cui il Premio del pubblico e quello del miglior documentario al South by Southwest Film Festival, e il Premio speciale della giuria per il lungometraggio internazionale a HotDocs.

– Just Charlie (2017) Il film diretto da Rebekah Fortune, vincitore del Premio del pubblico a Edimburgo, segna il debutto di Harry Gilby che offre un’interpretazione indimenticabile, degna di una stella di Hollywood. Il film segue il quattordicenne Charlie, impegnato alla scoperta della propria identità – soprattutto di genere – attraverso un racconto di formazione divertente e incoraggiante.

– Of Fathers and Sons – I bambini del califfato (2019) Candidato al premio Oscar 2019 come miglior documentario. Il regista Talal Derki torna nel suo paese natio dove riesce a ottenere la fiducia di una famiglia islamica radicale, condividendo la loro quotidianità per oltre due anni. La sua telecamera si focalizza principalmente sui bambini, donandoci un’idea di cosa vuol dire crescere con un padre il cui unico sogno è stabilire un califfato islamico. Osama (13 anni) e suo fratello Ayman (12 anni) sono il centro della storia.

, Cineteca Milano propone, a partire da in streaming sulla propria piattaforma, tre film 3 film che ribadiscono, con le storie dei loro protagonisti, i diritti fondamentali dei bambini di tutto il mondo. – (2019) Documentario girato dalla regista siriana 26enne Waad al-Kateab, che ha filmato la sua vita da ribelle ad Aleppo, durante i cinque anni di guerra civile. Un viaggio dentro alla drammatica esperienza della guerra visto dal punto di vista di una giovane donna. Proiettato fuori concorso al 72ª edizione del Festival di Cannes, ha vinto diversi premi, tra cui il Premio del pubblico e quello del miglior documentario al South by Southwest Film Festival, e il Premio speciale della giuria per il lungometraggio internazionale a HotDocs. – (2017) Il film diretto da Rebekah Fortune, vincitore del Premio del pubblico a Edimburgo, segna il debutto di Harry Gilby che offre un’interpretazione indimenticabile, degna di una stella di Hollywood. Il film segue il quattordicenne Charlie, impegnato alla scoperta della propria identità – soprattutto di genere – attraverso un racconto di formazione divertente e incoraggiante. – (2019) Candidato al premio Oscar 2019 come miglior documentario. Il regista Talal Derki torna nel suo paese natio dove riesce a ottenere la fiducia di una famiglia islamica radicale, condividendo la loro quotidianità per oltre due anni. La sua telecamera si focalizza principalmente sui bambini, donandoci un’idea di cosa vuol dire crescere con un padre il cui unico sogno è stabilire un califfato islamico. Osama (13 anni) e suo fratello Ayman (12 anni) sono il centro della storia. Prosegue l’attività online di #iorestoinSALA, il circuito digitale cui aderiscono più di 50 cinema italiani. Martedì 24 novembre alle ore 20.30 il regista Antonio Padovan, l’attore Stefano Fresi e il fumettista Leo Ortolani presenteranno in diretta streaming la divertente commedia lunare IL GRANDE PASSO! A introdurre l’incontro Antonio Capellupo, modera Andrea Plazzi, editor, traduttore e curatore del progetto di divulgazione scientifica “Comics&Science” del CNR – Consiglio Nazionale delle Ricerche.

Eventi gastronomici digitali

Sport e Benessere

Attività per bambini

Fondazione Arnaldo Pomodoro organizza domenica 22 novembre alle 17.00 “Giochi in scatola – Il mio Labirinto”, attività laboratoriale online per bambini dai 4 ai 10 anni. Prima della visita assicurarsi di avere pronto il Kit dello scultore: un coperchio di una scatola di dimensione media (ad esempio una scatola da scarpe), forbici, fogli, matita e gomma, pennarelli colorati, cannucce, colla vinavil e pennello per stenderla, bottoni di varie dimensioni, filo di lana. Durata: circa 45 minuti. Costo a partecipante: € 5 (si intende per nucleo familiare qualora ci fossero più fratelli e sorelle). Prenotazioni online sul sito della Fondazione.

Mostre e musei virtuali

Musei virtuali e visite guidate online: l’arte in casa

Giovedì 19 novembre 2020 , alle 18.30 , sul sito internet della Galleria Giampaolo Abbondio (www.giampaoloabbondio.com) si terrà l’inaugurazione on line della mostra dedicata a Zhang Huan (Henan, Cina, 1965), uno dei maggiori esponenti dell’arte contemporanea internazionale, a dieci anni dalla sua esposizione al PAC – Padiglione d’Arte Contemporanea di Milano. Oltre ad ammirare le immagini delle opere, si potrà assistere a una visita guidata dell’esposizione in compagnia del curatore Flavio Arensi.

, , sul sito internet della Galleria Giampaolo Abbondio (www.giampaoloabbondio.com) si terrà l’inaugurazione on line della mostra dedicata a Zhang Huan (Henan, Cina, 1965), uno dei maggiori esponenti dell’arte contemporanea internazionale, a dieci anni dalla sua esposizione al di Milano. Oltre ad ammirare le immagini delle opere, si potrà assistere a una visita guidata dell’esposizione in compagnia del curatore Flavio Arensi. Dal 5 novembre 2020 è partita la XIX edizione della Settimana della Cultura d’Impresa dedicata al tema “CAPITALE ITALIA: la cultura imprenditoriale per la rinascita del Paese”, promossa da Museimpresa (Associazione Italiana Archivi e Musei d’Impresa, fondata a Milano nel 2001 per iniziativa di Assolombarda e Confindustria). La manifestazione si svolgerà fino al 20 novembre con un ricco palinsesto di eventi, tutto digitale, che include tour e mostre virtuali, convegni in diretta streaming e visite guidate tra cui l’iniziativa sul blog del celebre fotografo Brahmino. Campari, Alfa Romeo, Mumac, Magneti Marelli e tantissimi altri nomi della grande industria italiana presenteranno virtualmente i loro musei, con incontri e approfondimenti legati alla storia e agli archivi delle aziende che hanno costruito l’Italia moderna. Il calendario completo e i form di iscrizione sul sito ufficiale di Assolombardia.